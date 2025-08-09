ফ্রেন্ডস ফ্যাশন: চ্যান্ডলারের রেট্রো স্টাইলে পুরোনোর মাঝেই নতুনত্বের ছোঁয়া

ফ্রেন্ডসের ছয়টি চরিত্রের মধ্যে দুর্দান্ত কমিক টাইমিংয়ের কারনে চ্যান্ডলার ভক্তদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন ভিন্ন মাত্রা নিয়ে। গতবছর চ্যান্ডলার চরিত্রে লাখো দর্শকের মন জয় করা ম্যাথিউ পেরির আকস্মিক মৃত্যু কাঁদিয়েছে পুরো বিশ্বকে। বারবার ফ্রেন্ডসভক্তরা দেখেছেন সিরিজে তাঁর অভিনীত অংশগুলো। জীবনকে উপভোগ করার রসদ খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর অভিনয়ে।
আবার চ্যান্ডলারের ফ্যাশন সেন্সও ওল্ড স্কুল ক্ল্যাসিক হিসেবে স্মরণীয়। ফ্রেন্ডস সিরিজের প্রতিটি চরিত্রের ফ্যাশন তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। আর সেই তালিকায় চ্যান্ডলার (ম্যাথিউ প্যারি) ছিলেন এক বিশেষ উদাহরণ। তাঁর পোশাকের ধরন একদিকে যতটা পুরোনো দিনের, অন্যদিকে ঠিক ততটাই কনটেম্পোরারি।
প্রথম দিককার সিজনগুলোতে পুরনো দিনের টুইড জ্যাকেট, ভিনটেজ টাই, রেট্রো স্ট্রাইপ শার্ট পরতে দেখা যেত তাঁকে। যে ডিজাইনগুলো ৪০-এর দশকের ক্ল্যাসিক মেনজ লুক থেকে অনুপ্রাণিত ছিল। চ্যান্ডলারের শুরুটা হয়েছিল বেশ ভিন্নভাবে।
তাঁর জন্য আলাদাভাবে তৈরি করা হতো রেসিং স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট, যেগুলো সাবেকি ঘরানার হলেও নজরকাড়া। এই পোশাকগুলো শুধু চরিত্রের স্টাইল নয়, বরং দর্শকদের কাছে হয়ে উঠেছিল 'নস্টালজিক অথচ নতুন' এক ধারা।
শার্টের কাট, রং, কাপড় সব মিলিয়ে এমন একটা লুক তৈরি করা হয়েছিল, যেটা সেসময়কার টিভি পর্দায় সচরাচর দেখা যেত না।
চ্যান্ডলারের সেই প্রথম দিককার লুক এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে,পরে অনেক ফ্যাশন ব্র্যান্ড ঠিক সেই রেট্রো শার্ট, স্ট্রাইপড প্যাটার্ন আর ভিনটেজ কাট নিয়ে বাজারে হাজির হয়। সে কারণে 'ফ্রেন্ডস' শুধুই একটি টিভি সিরিজ ছিল না, বরং ছিল এক চলমান ফ্যাশন মুভমেন্ট, যেখান থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছে বাস্তবের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিও।
চ্যান্ডলারের পোশাকের গল্পটা ঠিক একটা টাইম মেশিনের মতো। পুরনো দিনের ট্রেন্ড তাঁর লুকে আধুনিকতার সঙ্গেই মিশে গিয়েছিল, যা আজও স্মরণীয়। তাঁর পোশাক ছিল ঠিক তাঁর মতোই কিছুটা সারকাস্টিক, কিছুটা ক্ল্যাসিক, আর পুরোটাই স্বতন্ত্র।
হাল ফ্যাশনের বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবসের আয়োজনে চ্যান্ডলার হিসেবে স্বাধীন সরদার পরেছিলেন ওভার সাইজড ড্রপ সোল্ডার টি শার্ট, ভেস্ট, নীল শার্ট, বাদামী ট্রাউজার, চেক শার্ট। পায়ে ছিল ক্লাসিক ব্ল্যাক সুজ। চ্যান্ডলারের ক্ল্যাসিক লুকগুলোকেই আমরা রিক্রিয়েট করেছি, যাতে ভক্তদের মনে দাগ কেটে রাখা সেই চরিত্রকেই খুঁজে পায় পাঠকরা।
ভাবনা ও স্টাইলিং: নাদিয়া ইসলাম
সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়: জাহিদুল হক
ছবি: পূর্ণ দাস
মডেল: তানহা, জারিফ, আজরাফ, স্বাধীন, জোনাকি ও মেঘলা
পোশাক: টুয়েলভ ও ব্লু চীজ, মডেলদের নিজস্ব ওয়ার্ড্রোব
মেকআপ: পারসোনা
লোকেশন: ক্যানভাস স্টুডিও
আয়োজনে : টিম হাল ফ্যাশন