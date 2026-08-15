ম্যান্ডেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ আর অমিতাভের কাছে সাক্ষাৎকার, মিস ওয়ার্ল্ড ১৯৯৫-এ সাড়া জাগানো ইয়াসমীন বিলকিস সাথীর ১৫টি দুর্লভ ছবি

মিস ওয়ার্ল্ড এমন এক বৈশ্বিক আয়োজন, যা প্রতিবছরই বিশ্বজুড়ে থাকে আলোচনা ও মনোযোগের কেন্দ্রে। ২০১৭ সাল থেকে মিস ওয়ার্ল্ডে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ প্রায় নিয়মিতই বলা যায়। তবে এরও বহু আগে, ১৯৯৫ সালে এই আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের হয়ে অংশ নিয়েছিলেন বিলকিস ইয়াসমীন সাথী। সান সিটিতে অনুষ্ঠিত সেই আয়োজনেই নিজের ব্যক্তিত্ব, স্টাইল ও আন্তর্জাতিক মানের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট দিয়ে সাড়া জাগিয়েছিলেন সাথী। প্রতিযোগিতার নানা পর্বে তাঁর উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। এর মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। এ ছাড়া বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের কাছেও সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তিনি। মিস ওয়ার্ল্ডের মঞ্চের সেই অভিজ্ঞতার পর দেশে ফিরে সাথী পা রাখেন চলচ্চিত্র অঙ্গনে। অভিনয় করেছেন নায়ক মান্না, ফেরদৌস, রুবেল আর শাকিব খানের মতো নায়কের বিপরীতে।২০০৩ সালে ‘বীর সৈনিক’ সিনেমার জন্য অর্জন করেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। একসময় দেশের বিনোদন অঙ্গনে আলোচিত এই বিউটি কুইন এখন নিজের জীবন ও ব্যবসা নিয়ে কিছুটা নিভৃতেই থাকেন। তবে মিস ওয়ার্ল্ডের মঞ্চে তাঁর সেই উপস্থিতি, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব এবং পরবর্তী অভিনয়জীবন তাঁকে দেশের শোবিজ ইতিহাসের একটি স্মরণীয় নাম করে রেখেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সান সিটিতে অনুষ্ঠিত মিস ওয়ার্ল্ড ১৯৯৫-এর সেই সময়ের স্মরণীয় ও দুর্লভ ১৫টি ছবিতে চলুন, চিনে নিই বিলকিস ইয়াসমীন সাথীকে।
ছবি ও তথ্য: মিস বাংলাদেশ ইন ট্রেনিং, মিস বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ১৯৯৫ও বিলকিস ইয়াসমীন সাথীর ফেসবুক পেজ।