প্যারিস মেনজ ফ্যাশন উইক ২০২৬: তারার মেলায় চোখ ধাঁধালেন ডেমি মুর, লরেন সানচেজ, রিয়ানা

শুরু হয়েছে ফ্যাশন রাজধানীর সবচেয়ে বড় মেনজ ফ্যাশন এক্সট্রাভ্যাগাঞ্জা। গতকাল ২৬ জানুয়ারি প্যারিস মেনজ ফ্যাশন উইকে ইতিমধ্যেই চমকপ্রদ কালেকশনের দেখা মিলেছে স্ক্যাপারেল্লি ও দিওরের শোয়ে। আর সেখানে ফ্রন্ট রো ঝলমলে করে উঠেছে তারকাদের নজরকাড়া উপস্থিতিতে। ডেমি মুর, টিয়ানা টেইলর, রিয়ানা, আনিয়া টেইলর জয়, লরেন সানচেজকে দেখা যাচ্ছে নিরীক্ষাধর্মী লুকে। এবারের এই দুই কালেকশন বলছে, পুরুষের ফ্যাশন এখন অনেকটাই ইউনিসেক্স কাট ও প্যাটার্ন ফলো করার দিকে যাচ্ছে। এসেছে অনেক ফেমিনিন এলিমেন্ট। ফো ফারের ব্যবহার সাসটেইনেবল ফ্যাশনের জয়গান গাইছে। এনিম্যাল প্রিন্ট সেলিব্রেট করা হচ্ছে, মৃত প্রাণীর ফার নয়। চলুন ছবি ও ভিডিওতে দেখে আসি এই বর্ণাঢ্য ফ্যাশন উইকের প্রথম দিনের কিছু ঝলক।
স্ক্যাপারেল্লি ওত কতুর স্প্রিং ২০২৬ এর শোয়ে টকটকে লাল স্কার্ট স্যুটে এসেছেন তিনি কালো স্যুট আর সাদা দাড়ির ড্যাপার বিলিয়নিয়ার জেফ বেজোসের হাত ধরে। হাতে স্ক্যাপারেল্লির সিগনেচার ফেস ডিটেইলিং ব্যাগ।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম