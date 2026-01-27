প্যারিস মেনজ ফ্যাশন উইক ২০২৬: তারার মেলায় চোখ ধাঁধালেন ডেমি মুর, লরেন সানচেজ, রিয়ানা
শুরু হয়েছে ফ্যাশন রাজধানীর সবচেয়ে বড় মেনজ ফ্যাশন এক্সট্রাভ্যাগাঞ্জা। গতকাল ২৬ জানুয়ারি প্যারিস মেনজ ফ্যাশন উইকে ইতিমধ্যেই চমকপ্রদ কালেকশনের দেখা মিলেছে স্ক্যাপারেল্লি ও দিওরের শোয়ে। আর সেখানে ফ্রন্ট রো ঝলমলে করে উঠেছে তারকাদের নজরকাড়া উপস্থিতিতে। ডেমি মুর, টিয়ানা টেইলর, রিয়ানা, আনিয়া টেইলর জয়, লরেন সানচেজকে দেখা যাচ্ছে নিরীক্ষাধর্মী লুকে। এবারের এই দুই কালেকশন বলছে, পুরুষের ফ্যাশন এখন অনেকটাই ইউনিসেক্স কাট ও প্যাটার্ন ফলো করার দিকে যাচ্ছে। এসেছে অনেক ফেমিনিন এলিমেন্ট। ফো ফারের ব্যবহার সাসটেইনেবল ফ্যাশনের জয়গান গাইছে। এনিম্যাল প্রিন্ট সেলিব্রেট করা হচ্ছে, মৃত প্রাণীর ফার নয়। চলুন ছবি ও ভিডিওতে দেখে আসি এই বর্ণাঢ্য ফ্যাশন উইকের প্রথম দিনের কিছু ঝলক।

বেশ কিছুদিন পর দেখা মিলল বেজোসপত্নী লরেন সানচেজের। পরেছেন টম ফোর্ডের ২০০৪ কালেকশনের কালো, ফো ফার স্কার্ফ দেওয়া গুচি কোট।
স্ক্যাপারেল্লি ওত কতুর স্প্রিং ২০২৬ এর শোয়ে টকটকে লাল স্কার্ট স্যুটে এসেছেন তিনি কালো স্যুট আর সাদা দাড়ির ড্যাপার বিলিয়নিয়ার জেফ বেজোসের হাত ধরে। হাতে স্ক্যাপারেল্লির সিগনেচার ফেস ডিটেইলিং ব্যাগ।

কালো নেটের নেকেড ড্রেসের ওপরে স্ক্যাপারেল্লির কালো ওভারকোট । সেই সঙ্গে ল্যুভর মিউজিয়ামের চুরি হওয়া গয়নার আদলে স্ক্যাপারেল্লির বিশাল টিয়ারা।
স্ক্যাপারেল্লির কো-অর্ডিনেটেড লেপার্ড প্রিন্ট কোট অনসম্বলে চমক দিয়েছেন ডেমি মুর
দিওর কতুর শোয়ে কালো ওভারকোটে এসেছেন রিয়ানা। ভেতরে পুরো দৈর্ঘ্যের কালো নেটের ইনার।
জেনিফার লরেন্স পরেছেন দিওরের এল্যাবোরেট ফার স্লিভসের মেনজ কোট
গ্রেটা লিকে দেখা যাচ্ছে মেনজ দিওড় কালেকশনের সিকুইন ট্যাংক টপ আর সাদা ডেনিমে
জোডি টার্নার স্মিথ পরেছেন স্ক্যাপারেল্লির স্প্রিং রেডি টু ওয়্যার কালেকশনের নজরকাড়া সোনালি এমবেলিশমেন্টের কালো কাটআউট গাউন
নজর কেড়েছে আলিয়া টেইলর জয়ের দিওর ওভারসাইজড ক্যামেল কোট।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, ০৭: ০৩
