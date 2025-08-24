বাংলাদেশি মসলার স্বাদে মুগ্ধ লো মেরিডিয়েনের নতুন শেফ ক্রিস্টোফার বাটলার

বাটলারের শেফ হওয়ার গল্পের শুরুতেই ছিল চমক। ভূবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে হয়ে ওঠেন মাস্টারশেফ। স্মৃতিচারণা করলেন, আমি কখনো ভাবিনি শেফ হব। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূবিজ্ঞান পড়ছিলাম; কারণ, তেল ও গ্যাসশিল্পে কাজ করার ইচ্ছা ছিল। এর মধ্যে অল্প সময়ের জন্য একটি রেস্তোরাঁয় রান্নার কাজ করতে করতে এত আনন্দ পেয়েছিলাম যে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে কালিনারি স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। যদিও আমার মা–বাবা খুব একটা ভালোভাবে নেননি আমার এই সিদ্ধান্ত।
মজার ব্যাপার হলো, মায়ের কারণেই আমার রন্ধনে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের সূচনা, বললেন বাটলার। জানালেন, তাঁর মা যখন দুবাইয়ে কর্মরত, তখন মায়ের কাছে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ ইন্টারকন্টিনেন্টাল দুবাইয়ে জীবনবৃত্তান্ত জমা দেন। সেখানেই সু শেফ হিসেবে প্রথম নিয়োগ পান। এই সুযোগ থেকেই শুরু হয় দীর্ঘ মধ্যপ্রাচ্য অধ্যায়।
এভাবেই অ্যারাবিয়ান কুজিনের প্রতি আমার আকর্ষণ তৈরি হয়। বিশেষত উজি হয়ে ওঠে প্রিয় খাবার। এই পদটি সুগন্ধি মসলা ও ভাতের সঙ্গে আস্ত ভেড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। আর এটা বস্তুত আরবের উৎসবের জনপ্রিয় পদ, বললেন বাটলার।
১৯৯৩ সালে শেফ হিসেবে যাত্রা শুরু করার পর বাটলার বিশ্বের কিছু বিখ্যাত শেফের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পান। এ প্রসঙ্গে তিনি জানালেন লন্ডনের হার্ভিস রেস্তোরাঁয় কাজ করার সময় পেয়েছেন বিশ্বখ্যাত শেফ মার্কো পিয়ের হোয়াইট আর গর্ডন রামসেকে। মার্কো ছিলেন হেড শেফ আর সু শেফ ছিলেন গর্ডন। ওই সময়ে অনেক চাপ নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। তবে এখন ফিরে তাকালে অভিজ্ঞতাটা বাটলারের কাছে অসাধারণই মনে হয়।
শেফ ক্রিস্টোফার বাটলারের জন্ম নিউজিল্যান্ডে। তবে তাঁর শৈশব কেটেছে স্কটল্যান্ডে। মালদ্বীপের শান্ত সমুদ্রতট থেকে শুরু করে চীন, সুইজারল্যান্ড ও আমিরাতের ব্যস্ত শহরের সেরা রেস্টুরেন্টগুলোয় কাজের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই রন্ধনশিল্পীর স্বাদসৃজন। সর্বশেষ মালদ্বীপের ভিলোন্দু আইল্যান্ড রিসোর্টে তিনি ছিলেন এক্সিকিউটিভ শেফ। এর আগে হিলটন পোর্ট মোরসবি, শাংরি-লা হোটেল হাংঝো এবং আমওয়াজ রোটানা দুবাইয়ের মতো আন্তর্জাতিকমানের প্রতিষ্ঠানের রসুইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
শেফ ক্রিস্টোফারের কাছে রান্না শুধু খাবার তৈরি নয়, বরং এটি একটি শিল্পসৃষ্টি; যেখানে অতিথির আনন্দ প্রাধান্য পায়। তিনি বলেন, ‘যখন অতিথি হাসিমুখে বলে, “ধন্যবাদ শেফ, অসাধারণ হয়েছে”, সেটাই হয়ে যায় আমার দিনের সেরা মুহূর্তটা।’
অজানা বা নতুন কোনো উপকরণ বা রান্নার পদ্ধতি শেফ ক্রিস্টোফারের রান্নার প্রতি কৌতূহল ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। বাংলাদেশে এসে তিনি নতুন কিছু শিখতে এবং শেখাতে উন্মুখ।
আমি যেমন আমার কিচেনের টিমকে শেখাব, তেমনি তাদের কাছ থেকেও শিখব, বললেন এই বর্ষীয়ান শেফ। বাংলাদেশের মসলার বৈচিত্র্য ও ব্যবহার শেফের কাছে সত্যিই চমকপ্রদ বলে মনে হয়েছে।
নিজের প্রিয় ডিশ সম্পর্কে বাটলারের ব্যাখ্যা, একটিমাত্র সিগনেচার ডিশে নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে চাই না; বরং প্রিয় কিছু পদ আছে, যেগুলোর প্রতি আমার আছে অন্য রকম আবেগ।
তাহলে স্টার্টার, মেইন কোর্স আর ডেজার্ট হিসেবে কী ভালোবাসেন তিনি?
বললেন, স্টার্টার: বিফ কার্পাচ্চিও (কাঁচা গরুর মাংসের পাতলা স্লাইস হালকা মসলায় মাখানো।)
মেইন কোর্স: কনফি ডাক (হাঁসের রান প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে হাঁসের চর্বিতে ধীরে রান্না, সঙ্গে অরজো পাস্তা।)
ডেজার্ট: বাকলাভা (হেসে বললেন বাকলাভার জন্য আমি যেকোনো কিছু করতে পারি।)
বাংলাদেশে এসে শেফ ক্রিস্টোফার স্থানীয় খাবারের স্বাদ নেওয়া শুরু করেছেন। তবে এ কথাও স্বীকার করলেন, বাংলাদেশের মরিচের তীব্র ঝাল সামলানো একটু কঠিন হচ্ছে।
কিচেনের মজার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ‘একদিন আমার সু শেফ আমাকে একটি দেশি মরিচ দিলেন। আমি বোকামি করে পুরোটা খেয়ে ফেললাম। এরপর এক ঘণ্টা ধরে ঘামছিলাম, মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল আর চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল। তবে বাংলাদেশি রান্নার স্বাদে তিনি মুগ্ধ। তাঁর কথায়, বাংলাদেশি খাবার নিজস্ব স্বাদে অসাধারণ। একে উন্নত করার কোনো প্রয়োজন নেই।
বাংলাদেশে এসে করণীয় সম্পর্কে শেফ ক্রিস্টোফার বাটলার জানান, ‘কিচেনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলোতে নজর দেওয়া ও গুণমান বজায় রাখা আমার প্রথম নীতি। আমি চাই লো মেরিডিয়েন টিমকে অনুপ্রাণিত করতে। আমার লক্ষ্য হলো আমার বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা ও বাংলাদেশের প্রাণবন্ত স্বাদের অনন্য সমন্বয় ঘটানো।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি বহুদিন ধরে শেফ হিসেবে কাজ করছি। আমি জানি রান্নায় সব সময় নতুন কিছু শেখার থাকে। সেটাই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমার বিশ্বাস, এই কথাটা মাথায় রাখলেই স্বাদের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে পৌঁছানো যায়। সেটাই একজন শেফের সার্থকতা।’
ছবি: লো মেরিডিয়ান