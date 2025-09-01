প্রিন্স চার্লস, আর্নল্ড শোয়ার্জেনেগাররা যাঁর রন্ধনশৈলীতে মুগ্ধ

দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে শেফ ধাইথ্যা ভ্রমণ করেছেন অর্ধশতাধিক দেশ। রান্না নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি যেন এক রঙিন ভ্রমণ ডায়েরি; যেখানে প্রতিটি অধ্যায়ই নতুন স্বাদ, নতুন সংস্কৃতি আর ভিন্ন ভিন্ন মানুষের গল্পে ভরপুর।
প্রশ্ন: আপনার যাত্রা কোথা থেকে শুরু হয়েছিল? কেন শেফ হতে চেয়েছিলেন?
উত্তর: তখন আমি মাত্র স্কুল শেষ করেছি। প্রথম দিকে নানা ইন্ডাস্ট্রিতে আগ্রহ ছিল। ঠিক সে সময় আমার বড় বোনের এক বন্ধু কলম্বোর একটি হোটেলে শেফ হিসেবে কাজ করতেন। আমার বোনকে বললেন, শেফের পেশাটা বেশ আকর্ষণীয়। এটা শুনে বোন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি শেফ হতে আগ্রহী কি না? আমি হ্যাঁ বলি। আর এভাবেই হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে আমার যাত্রা শুরু। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করি এবং ১৯৮৮ সালে শেফ হিসেবে কাজ শুরু করি। মাত্র চার বছরের মধ্যে এক্সিকিউটিভ শেফ পদে উন্নীত হই। এর পর থেকে প্রায় চার দশকের পথচলায় আজ পর্যন্ত ঘুরেছি ১৪৭টি দেশ। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু। অস্ট্রেলিয়ান বিলিয়নিয়ার জেমস ডগলাস প্যাকারের ব্যক্তিগত শেফ হিসেবেও কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমার কাছে রান্না মানেই প্রতিদিন নতুন কিছু শেখা আর অতিথিদের তৃপ্ত হাসিমুখ দেখা। এটাই আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ।
প্রশ্ন: রান্না শেখা শুরু করেছিলেন কোথায়?
উত্তর: সত্যি বলতে, আমার রান্না শেখা শুরু মায়ের কাছেই। মা ছোটবেলায় একটি টি হাউস চালাতেন। সেখানে তিনি নানা রকম মিষ্টি আর খাবার বানাতেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে করতে ছোট ছোট কৌশল শিখে ফেলি। ১৪ বছর বয়সে আমি পুরো রান্নাঘর সামলাতাম। এরপর ক্যাটারিং স্কুলে ভর্তি হই, সেখান থেকে প্রফেশনাল ট্রেনিং নিই। পরে হিলটন ইন্টারন্যাশনালে যোগ দিই। তবে আমার সবচেয়ে বড় শিক্ষা বলতে গেলে হয়েছে এক্সপেরিমেন্ট করে, নতুন কিছু আবিষ্কার করে আর বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে কাজ করতে করতে। সত্যি বলতে, আমি সবচেয়ে বেশি শিখেছি নিরীক্ষাধর্মী রান্না করে। স্বাদের অদলবদল করে, নতুন নতুন পদ তৈরি করার চেষ্টা থেকে। প্রতিটি রান্নাই আমার কাছে যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা।
প্রশ্ন: আপনি ১৪৭টি দেশ ভ্রমণ করেছেন। প্রতিটি জায়গার খাবারে আসল বিশেষত্ব কি পেলেন?
উত্তর: প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব উপকরণ, স্বাদ আর ঐতিহ্য আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো একাগ্রতা। হৃদয় দিয়ে রান্না করলে খাবার সব সময়ই ভালো লাগবে। উপকরণের মিশ্রণ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যে ভালোবাসা আর যত্ন একজন রন্ধনশিল্পী খাবারে ঢেলে দেন, সেটাই খাবারকে বিশেষ আর স্মরণীয় করে তোলে।
প্রশ্ন: ঢাকায় অতিথিরা আজ আপনার ইতালীয় মেনু উপভোগ করেছেন। কী ধরনের খাবার প্রাধান্য পেয়েছে এখানে?
উত্তর: আমি অনেক বছর সাউদার্ন ফ্রান্স আর নেপলসে কাজ করেছি। সেখান থেকেই ট্র্যাডিশনাল মেডিটারেনিয়ান কুকিং শিখেছি। আজকের মেনুতে আমি ব্যবহার করেছি অথেনটিক ইতালীয় উপকরণ—চিজ, মাশরুম, আলু, মসলা। সবই আমদানি করা। ছয় কোর্সের ডিনার শুরু হয় সালাদ দিয়ে, এরপর মাশরুম স্যুপ জুপ্পা দি ফাঙ্গি, পিৎজা, র্যাভিওলি, মেইন কোর্সে অসোবুকো আর ডেজার্টে ইতালির বিখ্যাত তিরামিসু। চেষ্টা করেছি আপনাদের সত্যিকারের ইতালিয়ান অভিজ্ঞতা দেওয়ার, যা আমাদের স্বাভাবিক ঝাল-মসলাদার খাবারের থেকে একেবারেই আলাদা।
প্রশ্ন: এত বছরের পেশাগত জীবনে আপনার সেরা অভিজ্ঞতা আর তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে বলুন।
উত্তর: অনেক বিখ্যাত সেলিব্রিটির জন্য রান্না করেছি। তালিকায় আছে প্রিন্স চার্লস, আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারসহ আরও অনেকে। সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল নাইন–এর মালিক ক্যারি প্যাকারের স্ত্রীর জন্য রান্না করা। তিনি সত্যিই খাবার বোঝেন এবং খুব প্রশংসা করেছিলেন।
অন্যদিকে, একবার এক ইয়টের এক্সিকিউটিভ শেফের দায়িত্বে ছিলাম আমি। সেসময়ে আমার অনুপস্থিততে আমার সু শেফ এক সমুদ্রযাত্রায় বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র প্রোডাকশন প্রতিষ্ঠান ওয়ার্নারর ব্রাদার্সের প্রধানকে সি-ফুড পরিবেশন করেন। সেটা খেয়ে তিনি মারাত্মক অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হন। জরুরি ভিত্তিতে হেলিকপ্টার ডেকে তাঁকে হাসপাতালে নিতে হয়েছিল। মৃদু হেসে বললেন, সেটা ভীষণ চাপের মুহূর্ত ছিল আমার জন্য।
প্রশ্ন: সবার জন্য এত চমৎকার সব পদ পরিবেশন করেন, কিন্তু আপনার নিজের প্রিয় খাবার কী?
উত্তর: আমার প্রিয় খাবার খুবই সাধারণ। আমার মায়ের হাতের ভেগান কারি হাত মালওয়া আর শ্রীলঙ্কার বিশেষ লাল চালের ভাত কেরি সাম্বা। এত বছর পেরিয়ে গেলেও এ খাবারই আমার কাছে সবচেয়ে বড় কমফোর্ট ফুড।
প্রশ্ন: আপনার সিগনেচার ডিশ কোনটা?
উত্তর: আমি নিজেকে একটিমাত্র ডিশে সীমাবদ্ধ রাখি না। হট কিচেন থেকে শুরু করে পেস্ট্রি—সব জায়গাতেই আমি সমান স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আমার দর্শন হলো যেটা আছে, সেটা দিয়েই সেরা খাবার তৈরি করা। এই ফ্লেক্সিবিলিটিই আমার আসল সিগনেচার।
প্রশ্ন: বাংলাদেশি খাবার নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কী?
উত্তর: এখানকার স্বাদ অসাধারণ। অনেকটা আমার দেশকে মনে করিয়ে দেয়; তবে নিজস্বতায় ভরপুর। বিশেষ করে আপনাদের চালের বিভিন্ন জাত আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে।
প্রশ্ন: তরুণ শেফদের জন্য আপনার পরামর্শ কী হবে?
উত্তর: শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হবে, মন্দ অভ্যাস এড়িয়ে চলতে হবে। সব সময় কৌতূহলী থাকতে হবে। গ্রাহকের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে; কারণ, দিন শেষে গ্রাহকই শেষ কথা। শেখা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা থামানো যাবে না। রান্না শুধু চাকরি নয়, এটা একটা প্যাশন। যদি ভালোবাসা দিয়ে করেন, সাফল্য আপনাকেই খুঁজে নেবে।
ছবি: হোটেল সারিনা ও শেফের ফেসবুক পেজ