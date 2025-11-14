রান্না কেবল পেশা নয়; শিল্প, স্মৃতি আর ভালোবাসার মিশেল: আইওআনিস জিওরগাকাকিস
মুখোমুখি

রান্না কেবল পেশা নয়; শিল্প, স্মৃতি আর ভালোবাসার মিশেল: আইওআনিস জিওরগাকাকিস

নাদিয়া ইসলাম

রন্ধনশিল্প শুধু পেশা নয়—স্মৃতি, সৃজনশীলতা আর ভালোবাসায় মাখামাখি এক শিল্প। গ্রিক শেফ আইওআনিস জিওরগাকাকিসের সঙ্গে অন্তরঙ্গচারিতায় প্রতিভাত হয়েছে রান্নার প্রতি তাঁর আবেগ, সংস্কৃতি ও বিশ্বজোড়া স্বাদের অভিজ্ঞতাময় অভিযাত্রা।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

লবির কাচের জানালার বাইরে হেমন্তের বিকেলের নরম আলো। লো মেরিডিয়েন ঢাকার ১৬ তলার টার্কিশ রেস্তোরাঁয় ভেসে বেড়াচ্ছে—অলিভ অয়েল, হার্বস আর পিটা ব্রেডের সুবাস। ঠিক তখনই হাসিমুখে এগিয়ে আসে আইওআনিস জিওরগাকাকিস। গ্রিস থেকে আসা অতিথি শেফ।

গ্রিক শেফ আইওআনিস জিওরগাকাকিস
গ্রিক শেফ আইওআনিস জিওরগাকাকিস

করমর্দন আর কয়েক সেকেন্ডের অভিব্যক্তিতেই বোঝা যায় এই মানুষটা রান্নাকে শুধু পেশা নয়, ভালোবাসা হিসেবে দেখেন। কুশল বিনিময়ের পরই উষ্ণ ক্যাপাচিনোতে চুমুক দিতে দিতে তাঁর জমে ওঠে রন্ধনশিল্পীজীবনের গল্প।

বিজ্ঞাপন

শুরুতেই শোনান রান্নার প্রতি আগ্রহের কথা। হাসতে হাসতে বলেন, আসলে শুরুটা ছিল বাধ্য হয়ে! আমার বাবা–মা দুজনই চাকরি করতেন। তাই বিকেলে আমি আর আমার বোনকে মাঝেমধ্যে রান্নাঘরে ঢুকতে হতো। খুব জটিল কিছু নয়, মা বলতেন, ‘আইওআনিস, পাস্তা ফুটিয়ে রাখো, আমরা এসে সস বানাব।’

মায়ের কথাতেই রান্নাঘরের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে
মায়ের কথাতেই রান্নাঘরের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে

ধীরে ধীরে রান্নাঘরের সৌরভ, বাসনের শব্দ আর খাবার তৈরির পুরো প্রক্রিয়ার প্রেমে পড়ে যাই। ১২ বছর বয়সে, যখন সবাই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নে ব্যস্ত আমার মাথায় তখন এমন একটা কাজের ভাবনা যেটা আমাকে সারাজীবন বিরক্ত করবে না। আর সেই কাজ ছিল—রান্না। রান্না সব সময় একই রকম হয় না। একই রেসিপিতে টমেটো বদলে যায়, শসা বদলে যায়, চিকেনের টেক্সচার বদলে যায়। প্রতিটি দিনই নতুন চ্যালেঞ্জ; সেখানেই আসল আনন্দ।

বিজ্ঞাপন

আমাদের উপমহাদেশে এখনো অনেকে ভাবে—রান্না মেয়েদের কাজ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আপনাদের সমাজে যেমন আছে, আমাদের দেশেও আগে এমন ধারণা ছিল—নারীর দায়িত্ব রান্না, পুরুষের কাজ বাইরে। কিন্তু ৯০ দশকে, যখন আমি বড় হয়েছি—পরিস্থিতি পুরো বদলে গেছে। আর মজার ব্যাপার হলো, পেশাদার রান্নার জগতে, বিখ্যাত শেফদের বেশির ভাগই পুরুষ। নারীর সংখ্যা আছে, গুরুত্বপূর্ণও—কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম।

ছোটবেলায় যখন বলতাম, ‘আমি বড় হয়ে শেফ হব’—অনেকে অবাক হয়ে বলত, ‘তোমাদের বাসায় কি রেস্টুরেন্ট আছে? কেন শেফ হতে চাও? ডাক্তার–ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে?’ কারণ, তখন শেফ পেশা হিসেবে এত ‘গ্ল্যামারাস’ ছিল না। আজকাল টিভি শো, প্রতিযোগিতা, ট্রাভেল–ফুড কালচারের কারণে শেফ একটা স্ট্যাটাস, একটি শিল্প—কিন্তু আমাদের সময় মানুষ বুঝতেই পারত না কেন কেউ শেফ হতে চাইবে।

আমার নানি বলতেন, ‘যদি কারও হৃদয় জিততে চাও, তাকে ভালো খাবার খাওয়াও।’ এটা একদম সত্যি। আমি মনে করি রান্না হলো যত্ন করার উপায়। আপনি কাউকে খাওয়ালে, প্রমাণিত হয় আপনি তার প্রতি যত্নশীল। আর সেটা নারী–পুরুষ নির্বিশেষে।
নিজের খাবার কার না প্রিয়। তবে এই গ্রিক খাবারের আগ্রহে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা তাঁর নানি, বললেন আইওআনিস।  

আইওআনিসের তৈরি সব পদ নিয়ে লো মেরিডিয়েনে চলছে গ্রিক ফুড ফেস্টিভাল
আইওআনিসের তৈরি সব পদ নিয়ে লো মেরিডিয়েনে চলছে গ্রিক ফুড ফেস্টিভাল

তাঁর নানি গ্রিসের পেলোপনেশ অঞ্চলের। প্রতি সপ্তাহেই আমরা গ্রামে যেতাম। তিনি এমনভাবে রান্না করতেন, যেন ২০ জনের জন্য বুফে তৈরি—আর প্রতিটা পদই আলাদা স্বাদ, আলাদা ঘ্রাণ। তাঁর রান্না আমাকে শুধু খাবারের স্বাদ শেখায়নি— খাবারের মাধ্যমে মানুষকে হাসিমুখে এক টেবিলে একত্র হওয়া শিখিয়েছে।

আপনি গ্রিক শেফ হিসেবে আপনার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কীভাবে রান্নায় ফুটিয়ে তুলেন? এমন প্রশ্নে সাবলীল আইওআনিস মনে করেন, গ্রিক খাবারের আসল পরিচয় উপকরণ। অলিভ অয়েল, হার্বস, অরেগানো, ফেটা চিজ। যে দেশে যাই, চেষ্টা করি সেই স্বাদ বজায় রাখতে। সব সব সময় উপকরণ পাওয়া যায় না, তাই স্থানীয় উপকরণ দিয়ে আসল স্বাদ আনার চেষ্টা করতে হয়।

আর এটাকেই শিল্প মনে করেন তিনি। বলেন, খাবারকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে প্রথম চামচ মুখে দিয়েই যেন বলে, এটা নিশ্চয় গ্রিক ফুড!

বেশ কয়েকটা দেশে কাজ করেছেন আইওআনিস। সেই সংখ্যাটা জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রথমে প্যারিসে। সেখানকার একটি মিশেলিন স্টার রেস্টোরেন্টে কাজ করেছি তিন বছর। তারপর ইংল্যান্ড, যেখানে হান্টিং–গেম কুইজিন শিখেছি। সেখান থেকে ইতালি। পাস্তা আর ইতালীয় রান্নার প্রফেশনাল লেসন নেওয়া। করোনা মহামারি শেষে আবার গ্রিসে ফিরে এসেছি। আর এখন—ঢাকায়। এ শহর আর এখানকার রান্না, উভয়ই আমাকে অভিভূত করছে।

গ্রিক ফুড ফেস্টিভালে শেফ আইওআনিস (ডান থেকে দ্বিতীয়)
গ্রিক ফুড ফেস্টিভালে শেফ আইওআনিস (ডান থেকে দ্বিতীয়)

বলা হয় ফরাসি রান্না সবচেয়ে পরিশীলিত। আসলেই কি তাই? হ্যাঁ বলতে পারেন, বললেন তিনি। ব্যাখ্যা করলেন, কারণ তারাই রান্নাকে প্রথমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাজিয়েছে। রেসিপি লেখা, কাটার পদ্ধতি, রান্নার টেকনিক, পেশাদার রান্নাঘরের নিয়ম এগুলো প্রথম প্রমিত হয়েছে ফ্রান্সে। আজও বিশ্বজুড়ে শেফরা সেই ফরাসি টার্মগুলো ব্যবহার করে—জুলিয়েন কাট, ব্রেইজ, রুল। তাই ফরাসিদের আত্মবিশ্বাসের কারণ আছে—তারা এই শিল্পকে সংগঠিত করেছে।

গ্রিক স্ট্রিট ফুড বলতে সবার আগে কী আসে—এই প্রশ্নে তাঁর চটজলদি উত্তর: অবশ্যই জাইরোস। পিটা ব্রেড, মাংস, সবজি, সস আর একটু হার্বস। ঢাকায় স্ট্রিট গ্রিক ফুড ফেস্টিভ্যালে এই খাবার ছিল। অনেকেই বলেছেন এটা শাওয়ার্মার মতো, কিন্তু এর স্বাদ পুরো আলাদা। গ্রিসের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড হচ্ছে গ্রিক স্টাইলের জাইরোস; কারণ এটা খুব দ্রুত পেট ভরিয়ে দেয়। আর খাবার পর আপনি বেশ তৃপ্তি অনুভব করেন। ছোটবেলায় একটির দাম ছিল প্রায় ১.৮ ইউরো, দুটি খেলে বেশ তৃপ্তি মিলত। এ ছাড়া আমরা ইতালিয়ান এবং তুর্কি প্রভাবিত কিছু খাবারও খাই, যেহেতু দীর্ঘ সময় এখানে অটোমান শাসন ছিল।

জাইরোস তেরি করছেন শেফ
জাইরোস তেরি করছেন শেফ

গ্রিক খাবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি জানান, মূলত একেবারে সতেজ সবজি। আমাদের কুজিনে ভেজিটেরিয়ান পদ খুব বেশি। খাবার সুস্বাদু, কিন্তু ভারী নয়। এ কারণেই গ্রিক খাবার সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হচ্ছে। আমরা প্রাকৃতিক উপাদান বেশি ব্যবহার করি। যদিও মাংস ও মাছ আছে, তবে আমাদের খাদ্যবিধি অনেকটাই ভেজিটেরিয়ান। বাটার খুব কম ব্যবহৃত হয়, মূলত অলিভ অয়েল। ক্রিম ব্যবহার খুব কম, খাবার সাধারণত হালকা।

গ্রিসের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন স্টেটাস পাওয়া খাবার সম্পর্কে জানান, ফেটা চিজ, গ্রিক ইয়োগার্ট, গ্রিক স্যাফরন, মাস্তিহা (শুধু কাইওস দ্বীপে জন্মায়)। বিশ্বে অনেক দেশ ফেটা ও গ্রিক চিজ বানানোর চেষ্টা করে তবে সেটা একই স্বাদের হয় না। গ্রিসের নিজস্ব রন্ধনশৈলীর চিরায়ত স্বাদের কারণ মাটি আর আবহাওয়া। এ দুটি তো অনুকরণ করা সম্ভব নয়। তাই উপকরণ অন্য দেশে তৈরি করা গেলেও একই স্বাদ, ঘ্রাণ বা মান হয় না। কারণ মাটি, আবহাওয়া, উৎপাদন পদ্ধতি এগুলোই আসল।

আইওআনিসের প্রিয় তাঁর মায়ের হাতে তৈরি মিটবল
আইওআনিসের প্রিয় তাঁর মায়ের হাতে তৈরি মিটবল

আপনার মায়ের কোন রান্নাটি সবচেয়ে প্রিয়?
একমুহূর্ত দেরি না করেই বলেন, মিটবল। রুটি আর ডিমের কুসুম দিয়ে বানানো হয়। ভীষণ নরম, ভীষণ সুস্বাদু। যার মধ্যে কৈশোরের আনন্দ আর আদর লুকিয়ে থাকে। আর এ কথা বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। যেন তিনি ফিরে যান তাঁর কৈশোরে।

ঢাকায় এসে প্রথম দিনই খেয়েছেন বাটার চিকেন। ভালো লেগেছে তাঁর। বললেন, একধরনের ভাজা মিষ্টি খেলাম সিরাপে ডোবা, দারুণ ছিল। পরে জেনেছি সেটা গোলাপজাম। আর আমি অবাক হয়েছি বাংলাদেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভেজিটেরিয়ান ডিশের সমাহার দেখে।

সুযোগ থাকলে গ্রিক-বাংলাদেশি ফিউশন ডিশ বানাতে চাইবেন কি না জানতে চাইলে একবাক্যে বলেন, অবশ্যই! ইতিমধ্যে কয়েকটা চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশি হার্বস আর স্পাইস ব্যবহার করে দারুণ কিছু তৈরি করা সম্ভব। গ্রিসে আমরা এত ঝাল–মসলা ব্যবহার করি না। তবে এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরা, ধনিয়ার ব্যবহার হয়। বিভিন্ন মসলা কষিয়ে রান্না করা হয় সেটার দারুণ একটা রং হয়। গ্রিসে সাধারণত মাছের ওপর বেশি মসলা ব্যবহার হয় না। তবে বাংলাদেশি উপাদান ব্যবহার করে কিছু নতুন তৈরি করা যেতে পারে।

স্থানীয় শেফদের সঙ্গে কাজ করে তাঁর ভালোই লেগেছে। সেই অভিব্যক্তি জানালেন আইওআনিস। স্মিত হাসি নিয়ে বললেন, এশিয়ান শেফরা শান্ত, ভদ্র আর সহমর্মী। ইউরোপের রান্নাঘর অনেক প্রতিযোগিতামূলক। এখানে টিমওয়ার্ক বেশি; যা আমি সত্যি উপভোগ করছি।

শেফের সঙ্গে লো মেরিডিয়ানের মার্কেটিং অ্যান্ড কমিউনিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আদিতা তাসলিম (বাঁয়ে) ও লেখক
শেফের সঙ্গে লো মেরিডিয়ানের মার্কেটিং অ্যান্ড কমিউনিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আদিতা তাসলিম (বাঁয়ে) ও লেখক

বাংলাদেশের রন্ধনশিল্পী ও ভোজনরসিকদের জন্য চমৎকার কিছু পরামর্শ দিয়েছেন আইওআনিস। তাঁর কথা হলো, বাড়িতে রান্না আর পেশাদার রান্না দুই জগৎ। শুরুতে কাউকে উচিত কোনো হোটেল বা রেস্তোরাঁয় কাজ শেখা। হাত কাটবে, ব্যর্থ হবে, ভুল হবে—এটাই শেফ হওয়ার পথ। সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে খাবারের প্রতি ভালোবাসা। ভাষা বা দেশের বাধা নেই; স্বাদ হলো বিশ্বজনীন; এক মাধ্যমে যা উদর থেকে চলে যায় মস্তিষ্কে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া। এ ছাড়া ভ্রমণ করুন, সংস্কৃতি শিখুন এবং অন্যদের সঙ্গে তা শেয়ার করুন।

আগেই বলেছি বাড়িতে রান্না করা আর পেশাদার হিসেবে রান্না করা সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়। এ জন্য শুরুতেই পেশাদার পরিবেশে কাজ দেখার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া ভালো। তবে লক্ষ্য স্থির রাখা এবং মনোনিবেশ করা জরুরি। ভাষা সমস্যা থাকলেও মনোনিবেশ থাকলে সবকিছু সহজ হয়ে যাবে—নবীন শেফদের জন্য এটাই এই গ্রিক শেফের পরামর্শ।

ঢাকায় ১০ দিনের গ্রিক ফুড ফেস্টিভ্যাল নিয়ে উচ্ছ্বসিত আইওআনিস। তাঁর প্রত্যাশা হলো, ঢাকায় আরেকবার আসলে আশা করি আরও বড় টেবিলে আরও বেশি মানুষকে গ্রিক ফুড পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তাঁদের মুখে হাসি ফোটানো।
ছবি: লো মেরিডিয়েন ও হাল ফ্যাশন

প্রকাশ: ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ০০
বিজ্ঞাপন