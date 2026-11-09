টয়লেট পরিষ্কার থেকে এআই সাম্রাজ্য, প্রেম নিয়ে বিতর্ক—কতটা চেনেন এনভিডিয়ার জেনসেন হুয়াংকে?

কালো চামড়ার জ্যাকেট, পাকা চুল আর আত্মবিশ্বাসী হাসি—জেনসেন হুয়াং এখন প্রযুক্তিবিশ্বের পরিচিত মুখ। এআই প্রযুক্তির উত্থানে তাঁর প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার ভূমিকা তাঁকে এনে দিয়েছে তারকাখ্যাতি। তবে সম্প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও আলোচনায় এসেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চীনা গুপ্তচর সন্দেহে থাকা এক ব্যবসায়ী নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। ৮ নভেম্বর ২০২৬ কর্মীদের কাছে পাঠানো চিঠিতে স্ত্রীকে অবিশ্বাস করার কথা স্বীকার করে ক্ষমাও চেয়েছেন হুয়াং। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ। তবে ওই নারীর গুপ্তচর পরিচয় এখনো তদন্তসাপেক্ষ।
এদিকে তাঁর সাফল্যের গল্পের আড়ালে রয়েছে টয়লেট পরিষ্কার, রেস্তোরাঁয় বাসন ধোয়া থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর নানা অভিজ্ঞতা। জেনে নেওয়া যাক এনভিডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে ১০টি কম জানা তথ্য।
১৯৬৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তাইওয়ানের তাইনানে জন্ম জেনসেন হুয়াংয়ের। পাঁচ বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে থাইল্যান্ডে যান। পরে মাত্র ৯ বছর বয়সে বড় ভাইয়ের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ছোটবেলাতেই পরিবার থেকে দূরে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে হয়েছিল তাঁকে।
যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে কেনটাকির ওনেইডা বঅপটিস্ট ইন্সটিটিউটে থাকতে শুরু করেন জেনসেন। তাঁর আত্মীয়রা ভেবেছিলেন, এটি নামী বোর্ডিং স্কুল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি ছিল সমস্যাগ্রস্ত কিশোরদের জন্য পরিচালিত ধর্মীয় আবাসিক স্কুল। বয়স কম হওয়ায় সেখানে থেকে তিনি পাশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তেন।
আবাসিক স্কুলে জেনসেনের দায়িত্ব ছিল প্রায় ১০০ ছেলের ব্যবহার করা টয়লেট পরিষ্কার করা। সেখানে বুলিংয়ের শিকারও হয়েছেন। তাঁর রুমমেট ছিল ১৭ বছর বয়সী এক কিশোর, যে পড়তে জানত না। জেনসেন তাকে পড়তে শিখিয়েছিলেন।
বহু বছর পর ২০১৯ সালে স্ত্রীকে নিয়ে সেই স্কুলে ফিরে দুই মিলিয়ন ডলার অনুদান দেন। সেই অর্থে তৈরি হয় নতুন ছাত্রীনিবাস ও শ্রেণিকক্ষ।
পড়াশোনার পাশাপাশি টেবিল টেনিস খেলতেন জেনসেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের ওপেন টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার জুনিয়র ডাবলসে তৃতীয় হয়েছিলেন। প্রশিক্ষণের খরচ জোগাতে একটি ক্লাবে মেঝে পরিষ্কারের কাজও করেছেন।
১৫ বছর বয়সে চেইন রেস্তোরাঁ ডেনিসে বাসন ধোয়ার কাজ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন জেনসেন। পরে টেবিল পরিষ্কার ও খাবার পরিবেশনের কাজও করেছেন।
মজার বিষয় হলো, ১৯৯৩ সালে সান হোসের একটি ডেনিস রেস্তোরাঁয় বসেই দুই প্রকৌশলী ক্রিস মালাচৌস্কি ও কার্টিস প্রিয়েমের সঙ্গে এনভিডিয়া প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। তিনজনের সেই আড্ডা থেকেই জন্ম নেয় আজকের প্রযুক্তি সাম্রাজ্য।
ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় লরি মিলসের সঙ্গে পরিচয় হয় জেনসেনের। একই প্রকৌশল ল্যাবে কাজ করতেন তাঁরা। লরিকে ভালো লাগায় প্রায় প্রতি রোববার একসঙ্গে হোমওয়ার্ক করার প্রস্তাব দিতেন জেনসেন। এভাবেই বন্ধুত্ব থেকে প্রেম, পরে বিয়ে। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে।
এনভিডিয়া নামটি এসেছে লাতিন শব্দ Invidia থেকে, যার অর্থ ঈর্ষা। শুরুতে প্রতিষ্ঠাতারা কম্পিউটারের ফাইলে ‘NV’ লিখতেন, যার অর্থ ছিল Next Version। পরে জেনসেনের প্রস্তাবেই এনভিডিয়া নামটি চূড়ান্ত হয়। ১৯৯৩ সালের ৫ এপ্রিল তিন বন্ধু ৪০ হাজার ডলার পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি শুরু করেন।
আজকের বিশাল এনভিডিয়া একসময় বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছিল। প্রথম গ্রাফিকস চিপ তৈরির পরিকল্পনায় ভুল হওয়ায় বড় সংকটে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি। একসময় কর্মীর সংখ্যা ১০০ থেকে কমিয়ে ৪০-এ আনতে হয়।
১৯৯৭ সালের আগস্টে RIVA 128 চিপ বাজারে আসার পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। তখন কোম্পানির হাতে কর্মীদের এক মাসের বেতন দেওয়ার মতো অর্থও অবশিষ্ট ছিল না। এই অভিজ্ঞতা থেকেই জেনসেনের বিখ্যাত কথা—‘দেউলিয়া হতে আমাদের অপেক্ষা ছিল মাত্র ৩০ দিনের।’
এনভিডিয়ার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান এএমডির প্রধান নির্বাহী লিসা সু জেনসেনের আত্মীয়। তাঁরা চাচাতো বা মামাতো ভাইবোন না হলেও একই পরিবারের দুই সদস্য; ব্যবধান এক প্রজন্মের। অবশ্যই উভয়ই এখন প্রযুক্তিবিশ্বের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
জেনসেনের কাঁধে রয়েছে এনভিডিয়ার লোগোর আদলে তৈরি ট্যাটু। কোম্পানির শেয়ারের দাম প্রথমবার ১০০ ডলারে পৌঁছানোর পর সেটা উদযাপনের অংশ হিসেবে ট্যাটুটি করিয়েছিলেন তিনি।
তাঁর কালো চামড়ার জ্যাকেটও এখন ব্যক্তিগত স্টাইলের পরিচিত অংশ। ২০২৬ সালের ১৭ জুলাই সদবি’জ–এর নিলামে তাঁর স্বাক্ষর করা একটি টম ফোর্ড জ্যাকেট বিক্রি হয় ৯ লাখ ৬০ হাজার ডলারে, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১২ কোটি টাকা। অথচ নিলামের আগে এর দাম ধরা হয়েছিল মাত্র ৪০ থেকে ৬০ হাজার ডলার।
শৈশবের কঠিন অভিজ্ঞতা, রেস্তোরাঁয় কাজ কিংবা ব্যবসায়িক ব্যর্থতার ভয়—কোনোটিই জেনসেন হুয়াংকে থামাতে পারেনি। আজ তিনি বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আর তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্কও তাঁকে নতুন করে আলোচনায় এনেছে।
ছবি: এএফপি ও উইকিপিডিয়া