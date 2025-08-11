ইনস্টাগ্রামে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন দীপিকা পাড়ুকোন, কী আছে এই ১.৯ মিলিয়ন ভিউয়ের রিলে

ইনস্টাগ্রামে নতুন ইতিহাস গড়লেন বলিউড সুপারস্টার দীপিকা পাড়ুকোন। তাঁর সাম্প্রতিক একটি ইনস্টাগ্রাম রিল এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দেখা ভিডিও হিসেবে রেকর্ড করেছে। যার ভিউ সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১.৯ বিলিয়ন। এর আগে এই রেকর্ড ছিল মার্কিন গায়িকা ও মডেল কাইলি জেনারের দখলে, তবে দীপিকা সেই রেকর্ড অনেকটাই পেরিয়ে গেছেন।
এনএসটি-র প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ভিডিওটিতে দীপিকাকে দেখা যাচ্ছে তাঁর স্বভাবসুলভ হাসি ও ক্যারিশমা নিয়ে ভক্তদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা জানাতে। প্রকাশের পর মুহূর্তেই ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে যায় এবং দ্রুত ভিউ সংখ্যা আগের সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায়। ভিডিওটি মূলত দীপিকার প্রতিনিধিত্ব করা একটি বিশ্বখ্যাত হোটেল ব্র্যান্ডের প্রমোশনাল ভিডিও ছিল।
শুধু ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও দীপিকার প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। স্কিনকেয়ার , কসমেটিক্স , ফ্যাশন ও ইলেকট্রনিকসসহ একাধিক শীর্ষ ব্র্যান্ডের গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর তিনি। বর্তমানে ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা ৮০ মিলিয়নেরও বেশি। ভাইরাল ভিডিওটির কমেন্ট সেকশন এখন ভক্তদের শুভেচ্ছা ও প্রশংসায় ভরপুর।
বিশ্বব্যাপী ভক্তদের ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দীপিকা বলেছেন, “এটা শুধু আমার সাফল্য নয়, এটা আমাদের সবার।” সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাঁর এই ডিজিটাল সাফল্যের পেছনে রয়েছে কৌশলগত ব্র্যান্ডিং, নিয়মিত ফ্যান এনগেজমেন্ট ও আন্তরিক যোগাযোগ- যা তাঁকে আজকের দিনে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী সেলিব্রিটি তৈরি করতে সাহায্য করেছে।
ছবি: দীপিকার রিলের স্ক্রিনশট