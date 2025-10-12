সেরার খেতাব অভিষেক-আলিয়া-কার্তিকের, ছবি ও ভিডিওতে দেখুন ফিল্মফেয়ারে তারাদের লুকের কিছু ঝলক
তারকা

সেরার খেতাব অভিষেক-আলিয়া-কার্তিকের, ছবি ও ভিডিওতে দেখুন ফিল্মফেয়ারে তারাদের লুকের কিছু ঝলক

হাল ফ্যাশন ডেস্ক
শেয়ার করুন
ফলো করুন

বলিউড জগতে ফিল্মফেয়ার পুরস্কারের আছে আলাদা মর্যাদা। কাল ১১ অক্টোবর রাতে গুজরাটের আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হয় এর ৭০তম আসর। পরিচালক করণ জোহর আর বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের সঞ্চালনায় এই অ্যাওয়ার্ডসে সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন আলিয়া ভাট জিগরা সিনেমার জন্য। আর আই ওয়ান্ট টু টক সিনেমার জন্য সেরা অভিনেতার খেতাব জিতলেন অভিষেক বচ্চন আর কার্তিক আরিয়ানও যুগ্মভাবে সেরা অভিনেতা হয়েছেন চান্দু চ্যাম্পিয়ন-এর জন্য। তিনটিই ছিল নন গ্ল্যামারাস চরিত্র। সেরা সিনেমা লাপাতা লেডিস নিয়ে গিয়েছে বেশিরভাগ পুরস্কার। এটিও নন গ্ল্যামারাস ঘরানার। তবে অনুষ্ঠানে তারাদের লুকে গ্ল্যামারের কমতি ছিল না। চলুন দেখে আসি এ রাতের ছবি আর ভিডিও।

১/১২
সাদা বর্ডারের নজরকাড়া স্টাইলের কালো স্যুট পরেছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান
সাদা বর্ডারের নজরকাড়া স্টাইলের কালো স্যুট পরেছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান
বিজ্ঞাপন
২/১২
শাহরুখ বললেই আসে কাজলের নাম। নেটের কালো শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং স্লিভলেস কালো ব্লাউজ পরেছেন তিনি।
শাহরুখ বললেই আসে কাজলের নাম। নেটের কালো শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং স্লিভলেস কালো ব্লাউজ পরেছেন তিনি।
বিজ্ঞাপন
৩/১২
এলিগ্যান্ট অফ হোয়াইট শেরওয়ানিতে অভিষেক সারপ্রাইজ দিয়েছেন আই ওয়ান্ট টু টক সিনেমার জন্য সেরা অভিনেতা হয়ে
এলিগ্যান্ট অফ হোয়াইট শেরওয়ানিতে অভিষেক সারপ্রাইজ দিয়েছেন আই ওয়ান্ট টু টক সিনেমার জন্য সেরা অভিনেতা হয়ে

পুরস্কার পাওয়ার পর সাদা গাউন পরা মা জয়া বচ্চনের সঙ্গে এই আনন্দময় মুহূর্ত এখন ভাইরাল

৪/১২
কার্তিক আরিয়ানও পেয়েছেন সেরা অভিনেতার পুরস্কার। পরেছেন কালো স্যুট, সাদা শার্ট আর কালো টাই
কার্তিক আরিয়ানও পেয়েছেন সেরা অভিনেতার পুরস্কার। পরেছেন কালো স্যুট, সাদা শার্ট আর কালো টাই
৫/১২
স্ট্র্যাপলেস টপের সঙ্গে ফিউশন শাড়ি লুকে অনন্যা পান্ডে
স্ট্র্যাপলেস টপের সঙ্গে ফিউশন শাড়ি লুকে অনন্যা পান্ডে
৬/১২
শ্যাওলা আর সমুদ্র সবুজের মিশেলে করসেট স্ট্রাকচার্দ গাউনে সবচেয়ে নজর কেড়েছেন কৃতি শ্যানন
শ্যাওলা আর সমুদ্র সবুজের মিশেলে করসেট স্ট্রাকচার্দ গাউনে সবচেয়ে নজর কেড়েছেন কৃতি শ্যানন
৭/১২
সানিয়া মালহোত্রা পরেছেন ওয়ান শোল্ডার মেরুন গাউন
সানিয়া মালহোত্রা পরেছেন ওয়ান শোল্ডার মেরুন গাউন
৮/১২
রূপালি করসেট দিয়ে ব্রঞ্জ শাড়িতে দেখা যাচ্ছে কিরণ রাওকে। পেয়েছেন লাপাতা লেডিসের জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার
রূপালি করসেট দিয়ে ব্রঞ্জ শাড়িতে দেখা যাচ্ছে কিরণ রাওকে। পেয়েছেন লাপাতা লেডিসের জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার
৯/১২
কালো স্ট্র্যাপলেস গাউনে সানি লিওনি
কালো স্ট্র্যাপলেস গাউনে সানি লিওনি
১০/১২
মেধা শংকর বেছে নিয়েছেন অফ হোয়াইট স্ট্র্যাপলেস করসেট গাউন
মেধা শংকর বেছে নিয়েছেন অফ হোয়াইট স্ট্র্যাপলেস করসেট গাউন
১১/১২
ক্রিস্টাল কর্ড গাউনে প্রতিভা রান্টা। সমালোচকদের রায়ে সেরা অভিনেত্রী তিনি এবারের
ক্রিস্টাল কর্ড গাউনে প্রতিভা রান্টা। সমালোচকদের রায়ে সেরা অভিনেত্রী তিনি এবারের
১২/১২
অক্ষয় কুমারের স্টাইল আসলেই অক্ষয়। ওভারসাইজড নিটওয়্যারে এসেছেন তিনি
অক্ষয় কুমারের স্টাইল আসলেই অক্ষয়। ওভারসাইজড নিটওয়্যারে এসেছেন তিনি

ছবি ও ভিডিও: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ০২
বিজ্ঞাপন