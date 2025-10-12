সেরার খেতাব অভিষেক-আলিয়া-কার্তিকের, ছবি ও ভিডিওতে দেখুন ফিল্মফেয়ারে তারাদের লুকের কিছু ঝলক

বলিউড জগতে ফিল্মফেয়ার পুরস্কারের আছে আলাদা মর্যাদা। কাল ১১ অক্টোবর রাতে গুজরাটের আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হয় এর ৭০তম আসর। পরিচালক করণ জোহর আর বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের সঞ্চালনায় এই অ্যাওয়ার্ডসে সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন আলিয়া ভাট জিগরা সিনেমার জন্য। আর আই ওয়ান্ট টু টক সিনেমার জন্য সেরা অভিনেতার খেতাব জিতলেন অভিষেক বচ্চন আর কার্তিক আরিয়ানও যুগ্মভাবে সেরা অভিনেতা হয়েছেন চান্দু চ্যাম্পিয়ন-এর জন্য। তিনটিই ছিল নন গ্ল্যামারাস চরিত্র। সেরা সিনেমা লাপাতা লেডিস নিয়ে গিয়েছে বেশিরভাগ পুরস্কার। এটিও নন গ্ল্যামারাস ঘরানার। তবে অনুষ্ঠানে তারাদের লুকে গ্ল্যামারের কমতি ছিল না। চলুন দেখে আসি এ রাতের ছবি আর ভিডিও।
পুরস্কার পাওয়ার পর সাদা গাউন পরা মা জয়া বচ্চনের সঙ্গে এই আনন্দময় মুহূর্ত এখন ভাইরাল
ছবি ও ভিডিও: ইন্সটাগ্রাম