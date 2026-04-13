আশা ভোসলের বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী, বলিউডে পা রাখা এই জেনজি পপ গায়িকাকে চেনেন কি

ভারতের কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোসলে মারা গিয়েছেন কাল। এরপরই সবাই আগ্রহী হচ্ছেন তাঁর আদরের নাতনি জানাই ভোসলের বিষয়ে। ২০০২ সালে জন্ম তাঁর আশা ভোসলের পুত্র আনন্দ ভোসলের ঘরে। জানাই ভোসলে নাম তাঁর। এক ভাই আছে। নাম রঞ্জয় ভোসলে। আশা ভোসলের বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী তাঁরা দুজনই হবেন মূলত। বিভিন্ন সূত্র বলছে, তাঁর রেখে যাওয়া মোট সম্পদের মূল্যমান বাংলাদেশি টাকায় ৩০০ কোটির মতো। হীরা আর দামী গাড়ির শখ ছিল তাঁর। তবে বেশিরভাগ সম্পদই আছে অর্থ সম্পদ বা প্রোপার্টি হিসেবে। আশার কন্যা বর্ষা ও আরেক পুত্র হেমন্ত আগেই মারা গিয়েছেন। এদিকে এই সুন্দরী জেনজি গায়িকাকে প্রায়ই দেখা যেত দাদির সঙ্গে। একসঙ্গে পারফর্ম ও মিউজিক ভিডিও করেছেন। জানা যাচ্ছে জানাই ভোসলে আগামী বছরই ডেব্যু করছেন বলিউডে। তাও রেকর্ডভাঙা কান্তারা সিনেমার ঋষভ শেঠির বিপরীতে। চলুন তবে জানাইয়ের কিছু লুকের ছবি দেখে আসি ইন্সটাগ্রাম থেকে।

১/৯
আশা ভোসলের আদরের নাতনি জানাই ভোসলে। আশাকে এখানে দেখা যাচ্ছে এলিগ্যান্ট কালো টেম্পল পাড়ের ্বেইজ শাড়িতে। আর জানাই পরেছেন
২/৯
স্টেজে পারফর্ম করেন প্রায়ই জানাই। সোনালি সিকুইনের পোশাকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে সঙ্গীত লিজেন্ড এ আর রহমানের সঙ্গে
৩/৯
সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবেও তিনি খুবই জনপ্রিয়। এখানে পরেছেন স্লিভলেস কালো সিকুইনের ব্লাউজ দিয়ে নজরকাড়া প্রিন্টের বেইজ শাড়ি।
৪/৯
সোনালি কারুকাজ করা অফ দ্য শোল্ডার এথনিক লুকে জানাই
৫/৯
ওয়ান শোল্ডার কালো বডিকন ড্রেসের সঙ্গে নজর কাড়ছে এক ঢাল কালো কোকড়া চুল
৬/৯
ফুলেল প্রিন্টের লেহেঙ্গায় জানাই
৭/৯
স্ট্র্যাপলেস টপের সঙ্গে পরেছেন লাল শেডস
৮/৯
লম্বা কার্লস তাঁর সিগনেচার স্টাইল
৯/৯
স্লিপড্রেসে স্টাইলিশ জানাই। সামনে তাঁর দিন আসছে, বলাই যায়
ছবি: জানাই ভোসলের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৩ এপ্রিল ২০২৬, ০২: ৩৪
