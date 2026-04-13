আশা ভোসলের বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী, বলিউডে পা রাখা এই জেনজি পপ গায়িকাকে চেনেন কি

ভারতের কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোসলে মারা গিয়েছেন কাল। এরপরই সবাই আগ্রহী হচ্ছেন তাঁর আদরের নাতনি জানাই ভোসলের বিষয়ে। ২০০২ সালে জন্ম তাঁর আশা ভোসলের পুত্র আনন্দ ভোসলের ঘরে। জানাই ভোসলে নাম তাঁর। এক ভাই আছে। নাম রঞ্জয় ভোসলে। আশা ভোসলের বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী তাঁরা দুজনই হবেন মূলত। বিভিন্ন সূত্র বলছে, তাঁর রেখে যাওয়া মোট সম্পদের মূল্যমান বাংলাদেশি টাকায় ৩০০ কোটির মতো। হীরা আর দামী গাড়ির শখ ছিল তাঁর। তবে বেশিরভাগ সম্পদই আছে অর্থ সম্পদ বা প্রোপার্টি হিসেবে। আশার কন্যা বর্ষা ও আরেক পুত্র হেমন্ত আগেই মারা গিয়েছেন। এদিকে এই সুন্দরী জেনজি গায়িকাকে প্রায়ই দেখা যেত দাদির সঙ্গে। একসঙ্গে পারফর্ম ও মিউজিক ভিডিও করেছেন। জানা যাচ্ছে জানাই ভোসলে আগামী বছরই ডেব্যু করছেন বলিউডে। তাও রেকর্ডভাঙা কান্তারা সিনেমার ঋষভ শেঠির বিপরীতে। চলুন তবে জানাইয়ের কিছু লুকের ছবি দেখে আসি ইন্সটাগ্রাম থেকে।
ছবি: জানাই ভোসলের ইন্সটাগ্রাম