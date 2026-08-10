সালমান শাহের মৃত্যুর ২৯ বছর পর ডন গ্রেপ্তার, যে ৭ তারকার অস্বাভাবিক মৃত্যু আজও মেনে নিতে পারেননি ভক্তরা

মৃত্যু অমোঘ। প্রিয় তারকার চলে যাওয়ার খবর সব সময়ই ব্যথিত করে ভক্তদের। তবে কিছু মৃত্যু যেন সময় পেরিয়েও মুছে দিতে পারে না নানা প্রশ্ন। কোনো কোনো অকালমৃত্যু ঘিরে তৈরি হয় রহস্য, আবার কোনোটি নিয়ে শুরু হয় দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্ক। ঢালিউডের অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক সালমান শাহের মৃত্যুও তেমনই একটি ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর ২৯ বছর পর নতুন করে আলোচনায় এসেছে সেই ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে অভিনেতা আশরাফুল হক ডনের গ্রেপ্তারের পর বিষয়টি আবারও সামনে এসেছে। সালমান শাহ ছাড়াও বাংলাদেশের পাশাপাশি বলিউডের শোবিজ অঙ্গনে এমন আরও কয়েকজন তারকা আছেন, যাঁদের অস্বাভাবিক বা আকস্মিক মৃত্যু আজও ভক্তদের মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। তাঁদের চলে যাওয়ার বহু বছর পরও সেই মৃত্যুর স্মৃতি ও আলোচনা রয়ে গেছে।
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