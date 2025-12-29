বলিউড তারকা থেকে ওয়েলনেস আইকন: জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের ভেজিটেরিয়ান জার্নি

পুরোপুরি ভেজিটেরিয়ান হওয়ার পর নিজের শরীরে যে নাটকীয় পরিবর্তন তিনি দেখেছেন, সেটাকেই সম্প্রতি ‘ক্রেজি’ বলে উল্লেখ করেছেন এই অভিনেত্রী। একটি সাক্ষাৎকারে জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ জানান, প্রাণিজ খাবার পুরোপুরি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তটা ছিল একরকম পরীক্ষার মতো। কিন্তু ফলাফল তাকে চমকে দিয়েছে।
জ্যাকুলিনের ভাষায়, ভেজিটেরিয়ান হওয়ার সবচেয়ে বড় উপকার তিনি পেয়েছেন ত্বকে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অ্যাডাল্ট অ্যাকনের সমস্যায় ভুগছিলেন। নানা রুটিন, নানা প্রোডাক্ট—সব চেষ্টা সত্ত্বেও পুরোপুরি সমাধান মিলছিল না। কিন্তু খাবার থেকে প্রাণিজ উপাদান বাদ দেওয়ার পর ধীরে ধীরে সেই ব্রণ আর ফিরে আসেনি।
এর পাশাপাশি বন্ধ হয়েছে আরেকটি বিরক্তিকর সমস্যা—ডাইজেস্টিভ ব্লোটিং। হঠাৎ ওজন বাড়া-কমা, পেট ফাঁপার অস্বস্তি—এই সবকিছুই নাকি এখন অতীত। জ্যাকুলিন নিজেই বলেন, এর পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন না, কিন্তু তার শরীর যে অনেক বেশি ব্যালান্সড অনুভব করছে, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই।
ফিটনেসপ্রেমীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভয়—ভেজিটেরিয়ান ডায়েটে প্রোটিন পাওয়া যাবে তো? নিয়মিত শরীরচর্চা করা একজন অভিনেত্রী হিসেবে এই প্রশ্ন জ্যাকুলিনের কাছেও এসেছে বহুবার।
কিন্তু তিনি এই ধারণাকে সোজাসাপ্টা ভুল বলে মনে করেন। তার মতে, আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না, ভেজিটেরিয়ান খাবারের মধ্যেই কতটা প্রোটিন লুকিয়ে থাকে। প্রতিদিনের ডায়েটে তিনি শিমজাতীয় খাবার, ডাল, বিনস, টোফু এবং নানা সবজি থেকেই নিজের প্রয়োজনীয় প্রোটিন পূরণ করেন।
আর যদি কখনো অতিরিক্ত প্রোটিন দরকার হয়, সেক্ষেত্রে ভেগান প্রোটিন শেকও তার রুটিনে আছে। অর্থাৎ, মাংস না খেলেও ফিট ও টোনড শরীর ধরে রাখা যে সম্ভব, জ্যাকুলিন তার জীবন্ত উদাহরণ।
জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের অভিজ্ঞতা আসলে শুধু ডায়েট বদলের গল্প নয়। এটা আধুনিক জীবনে শরীরকে শোনা, নিজের জন্য কাজ করা আর সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার গল্প। নৈতিকতা বা ট্রেন্ড নয়—এই ভেজিটেরিয়ান লাইফস্টাইল তার কাছে হয়ে উঠেছে বাস্তব স্বাস্থ্যসমাধান।
এই পরিবর্তন একটাই বার্তা দেয়—সুন্দর ত্বক, স্থির ওজন আর ভালো হজমশক্তির জন্য কখনো কখনো সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা আসে প্লেট থেকেই।