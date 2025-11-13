দুবাইয়ে নিজেদের লাক্সারি আইল্যান্ড বানাচ্ছেন আলিয়া-রণবীর

সোনালি আলো, সংগীত আর ঝলমলে পোশাকের ভেতর একে একে হাজির হন বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর। উপলক্ষ ড্যামাক আইল্যান্ডস ২-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান। কিন্তু এই উজ্জ্বল সন্ধ্যার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে আরও বড় এক খবর। এবার নাকি নিজেদের লাক্সারি আইল্যান্ড প্রজেক্ট নিয়েই মাঠে নামছেন তারা।
১২ নভেম্বর দুবাইয়ের কোকা-কোলা অ্যারেনায় এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। “ অ্যান ইভেনিং টু অ্যাওয়াকেন দা সেন্স”- থিমের মতোই পুরো আয়োজনটি ছিল অনবদ্য। দর্শনার্থীরা যেন পাড়ি জমালেন এক স্বপ্নিল ভুবনে। গ্রিসের স্যান্টোরিনি থেকে শুরু করে মালদ্বীপ বা মরিশাস। প্রত্যেকটি দ্বীপই সাজানো ছিল এক একটি বিশ্বখ্যাত গন্তব্যের অনুপ্রেরণায়।
আলিয়া ও রণবীরের উপস্থিতিতে আরও ঝলমলে হয়ে উঠেছিল পুরো মঞ্চ। দুজনই যেন দুবাইয়ের রাতকে আরও একধাপ বিলাসের উচ্চতায় নিয়ে গেলেন। আলিয়ার গায়ে ছিল ভিনটেজ বব ম্যাকি নিউড গাউন, আর রণবীর ছিলেন ভেলভেট টাক্সেডো-তে অনন্য।
‘হার্ট অফ স্টোন’-এর আন্তর্জাতিক সাফল্যের পর আলিয়া এখন শুধু বলিউড নয়, হলিউডেও এক পরিচিত মুখ। অন্যদিকে ‘অ্যানিমাল’-এর পর রণবীরের জনপ্রিয়তা যেন আরও ঊর্ধ্বমুখী। এই দুই তারকা একসঙ্গে এখন শুধু সিনেমার পর্দায় নয়, জীবন ও ব্যবসার মঞ্চেও একত্রে জ্বলজ্বল করছেন।
দুবাইয়ের রিয়েল এস্টেট জগতে তারা যে শুধু অতিথি নন, সেটি প্রমাণিত হলো এবার। শিল্পমহলের গুঞ্জন এক শীর্ষস্থানীয় ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তারা কাজ করছেন নিজেদের প্রাইভেট আইল্যান্ড প্রকল্প নিয়ে।
প্রস্তাবিত এই দ্বীপ প্রকল্প নাকি হবে সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা। আল্ট্রা-লাক্সারি ভিলা, নিজস্ব প্রাইভেট বিচ, টেকসই স্থাপত্য, আর বিশ্বমানের আতিথেয়তার সমন্বয়ে তৈরি হবে এক নতুন জগৎ। এটি বাস্তবায়িত হলে, সেটি হবে বলিউডের প্রথম সেলিব্রিটি-নেতৃত্বাধীন লাক্সারি আইল্যান্ড উদ্যোগ। যেখানে তারকাখ্যাতি মিশবে স্থাপত্য-রুচি ও আধুনিক জীবনের নতুন ব্যাখ্যায়।
ড্যামাক আইল্যান্ডস ২-এর উদ্বোধন যেমন প্রমাণ করল, দুবাই এখন কেবল একটি শহর নয়। এটি বিশ্ব বিলাসের এক প্রাণকেন্দ্র। এখানে বিনোদন, শিল্প, প্রযুক্তি আর স্থাপত্য মিলে তৈরি হয় এক অভিনব সংস্কৃতি।
আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুরের এই সম্ভাব্য উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বলিউড-বিশ্বের এক নতুন অধ্যায়। সিনেমার গ্ল্যামার ছাড়িয়ে তারা যখন জীবনের পরবর্তী পর্বে বিলাস ও টেকসই সৌন্দর্যের বার্তা দিচ্ছেন, তখন বোঝা যায় স্টারডমেরও এক নতুন সংজ্ঞা তৈরি হচ্ছে।
সূত্র: গালফ নিউজ ও নিউজ এইটটিন
ছবি: ইনস্টাগ্রাম