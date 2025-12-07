নেটদুনিয়া ভেঙে পড়েছে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত জুটির রোমান্টিক ছবি দেখে, কী কী করছেন তাঁরা জাপান ভ্রমণে
নেটদুনিয়া ভেঙে পড়েছে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত জুটির রোমান্টিক ছবি দেখে, কী কী করছেন তাঁরা জাপান ভ্রমণে

জাপান ভ্রমণে গিয়ে নিজেদের রোমান্টিক যুগল ছবি দিয়ে বোমা ফাটিয়েছেন যেন কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর প্রেমিকা ও সঙ্গীত তারকা কেটি পেরি।

এই সময়ের সবচেয়ে আলোচিত জুটি বলাই যায় তাঁদেরকে। কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ও সঙ্গীত তারকা কেটি পেরির প্রেম নিয়ে আগ্রহের শেষ নেই কারও। এর আগে পাপারাজ্জিদের তোলা ছবিতে একাধিকবার প্রেমময় সময় কাটাতে গিয়ে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন এই হাই প্রোফাইল জুটি।

তবে এবার যেন বোমা ফাটিয়েছেন কেটি পেরি। জাপান ভ্রমণে গিয়ে নিজেদের রোমান্টিক যুগল ছবি দিয়েছেন তিনি বেড়ানোর আরও সব ছবির সঙ্গে। আর এতেই যেন ভেঙে পড়েছে নেটদুনিয়া। দুজনকেই অত্যন্ত সুখী লাগছে দেখতে। কালো ওভারকোট আর কিছুটা লম্বা চুলের হ্যান্ডসাম ট্রুডোর পাশে দারুণ মানিয়েছে ব্রাউন লেদারের কালো কলারের কোটে কেটি পেরিকে।

আরও সব মজার মজার ভিডিও আর ছবিতে উঠে এসেছে থ্যাংকস গিভিং উপলক্ষে এই আনন্দঘন কাপল ট্যুরের। জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা সস্ত্রীক দেখা করেছেন ও সময় কাটিয়েছেন ট্রুডো-কেটির সঙ্গে। এটি অনেকটা যেন স্বীকৃতি স্বরূপ এই নতুন জুটির সম্পর্কের।

জাপান ট্যুরে একসঙ্গে বেশ কিছু মুহূর্ত ফ্রেমবন্দী করেছেন প্রেমে হাবুডুবু এই যুগল। ডিনার ডেটের ভিডিও ক্লিপসে বেশ অন্তরঙ্গ লাগছে তাঁদেরকে।

একসঙ্গে স্টার গেজিং করছেন কখনও তাঁরা। পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে প্রজেকশনে তারার মেলার ব্যকগ্রাউন্ডে তাঁদের সিলুয়েট।

মিনিমাউসের লুকে কালো লেদার জ্যাকেট আর সবুজ টার্টলনেকে কেটি। ডিজনিল্যান্ডের ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখা যাচ্ছে তাঁদের।

বেশ মজার মজার খাবারের স্বাদ নিচ্ছেন এই জুটি। দেখা যাচ্ছে মাছ আর সুশি। তাও চম্পস্টিকস সহযোগে।

জাপানের বিখ্যাত জিগলি প্যানকেক আর সঙ্গে জবরদস্ত ব্রেকফাস্ট টপিং নিয়েছেন কেটি। সব মিলিয়ে একেবারে ড্রিম ট্যুর হচ্ছে এই নতুন আলোচিত কাপলের।

প্রকাশ: ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭: ৪১
