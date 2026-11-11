কাকতালীয়, নাকি অন্য কিছু? এই শীর্ষ টেক বিলিয়নিয়ারদের জীবনসঙ্গীরা সবাই চীনা বংশোদ্ভূত

প্রযুক্তি দুনিয়ার শীর্ষ ধনকুবেরদের নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। তাঁদের ব্যবসায়িক সাফল্য, হাজার কোটি ডলারের সম্পদ, বিলাসবহুল বাড়ি কিংবা ব্যক্তিগত জীবন সবকিছুই সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার বিষয়। তবে সম্প্রতি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের একটি মিল নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন কৌতূহল। বিশ্বের কয়েকজন প্রভাবশালী প্রযুক্তি উদ্যোক্তার জীবনসঙ্গী চীনা বংশোদ্ভূত। কেউ যুক্তরাষ্ট্রে জন্মেছেন, কেউ আবার চীন থেকে পাড়ি জমিয়েছেন আমেরিকায়। তাঁদের পেশাগত পরিচয়ও একে অপরের থেকে বেশ আলাদা। কেউ চিকিৎসক, কেউ অর্থনীতি ও গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত। আলোচনায় আসা এই নারীদের নিজস্ব পরিচয় ও অর্জনও কম আকর্ষণীয় নয়।
১. মার্ক জাকারবার্গ ও প্রিসিলা চ্যান
ফেসবুকের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জাকারবার্গ-এর জীবনসঙ্গী প্রিসিলা চ্যান। চীনা অভিবাসী পরিবারের সন্তান প্রিসিলার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ২০০৩ সালে তাঁদের পরিচয়। দীর্ঘদিনের সম্পর্কের পর ২০১২ সালের ১৯ মে বিয়ে করেন তাঁরা।
প্রিসিলা হার্ভার্ড থেকে জীববিজ্ঞানে স্নাতক এবং ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, সান ফ্রান্সিসকো থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ডিগ্রি অর্জন করেন। শিশু চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডেও যুক্ত তিনি। ২০১৫ সালে স্বামীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন চ্যান জাকারবার্গ ইনিশিয়েটিভ (সিজেডআই)। বিজ্ঞান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক বৈষম্য কমাতে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। তাঁদের তিন সন্তান রয়েছে।
২. ল্যারি এলিসন ও জোলিন ঝু
প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ওরাকল-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। প্রযুক্তি খাতে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবন, ব্যবসায়িক দূরদর্শিতা ও বিপুল সম্পদের কারণে তিনি বরাবরই আলোচনায় থাকেন। ব্যক্তিগত জীবনেও রয়েছে নানা ঘটনা। একাধিকবার বিয়ে করেছেন এই মার্কিন ধনকুবের।
তাঁর স্ত্রী হিসেবে চীনা বংশোদ্ভূত জোলিন ঝুর নাম আলোচনায় এসেছে। জোলিন সম্পর্কে প্রকাশ্যে পাওয়া তথ্য তুলনামূলকভাবে সীমিত। জানা যায়, তিনি চীনে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মিশিগানে পড়াশোনা করেন। তবে তাঁর পেশাগত জীবন ও ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি।
৩. ব্রায়ান আর্মস্ট্রং ও অ্যাঞ্জেলা মেং
ক্রিপ্টোকারেন্সি জগতের পরিচিত নাম ব্রায়ান আর্মস্ট্রং। তিনি জনপ্রিয় ডিজিটাল মুদ্রা লেনদেনের প্ল্যাটফর্ম কয়েনবেস-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁর জীবনসঙ্গী অ্যাঞ্জেলা মেং চীনা-আমেরিকান। অর্থনীতি, সাংবাদিকতা ও লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি।
তাঁর শিক্ষাগত ও পেশাগত জীবনও বেশ সমৃদ্ধ। আর্মস্ট্রংয়ের মতো প্রযুক্তি ও ক্রিপ্টোকারেন্সি খাতের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির জীবনসঙ্গী হিসেবে পরিচিত হলেও অ্যাঞ্জেলার নিজস্ব পেশাগত পরিচয় রয়েছে। অর্থনীতি ও গণমাধ্যমে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা তাঁকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে।
মিল কোথায়?
তিনটি সম্পর্কের মধ্যে চীনা বংশোদ্ভূত হওয়ার মিল থাকলেও প্রত্যেক নারীর বেড়ে ওঠা, শিক্ষা ও পেশাগত জীবন আলাদা। কারও জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে, কারও জন্ম চীনে। আবার তাঁদের কাজের ক্ষেত্রও এক নয়। ফলে শুধু জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে তাঁদের সম্পর্ককে কোনো নির্দিষ্ট প্রবণতার উদাহরণ হিসেবে দেখা ঠিক হবে না।
তবে একটি বিষয় লক্ষণীয়, বিশ্বের প্রভাবশালী প্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের জীবনসঙ্গীদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা শুধু ধনকুবেরদের স্ত্রী হিসেবে পরিচিত নন, নিজেদের কাজ ও অর্জনের মাধ্যমেও তৈরি করেছেন স্বতন্ত্র পরিচয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার বাইরেও তাঁদের এই পরিচয় জানার আগ্রহ কম নয়।
সূত্র: ফোর্বস, মিডিয়াম
ছবি: ইন্সটাগ্রাম