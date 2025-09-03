রোজ সকালে এক গ্লাস লবণ-পানিই হারনাজ সান্ধু ফিটনেস আর বিউটি সিক্রেট

নতুন ছবির প্রস্তুতি, ফিটনেস ট্রেনিং আর ত্বকের যত্ন নিয়ে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের গোপন রহস্য জানিয়েছেন এই বিশ্ব সুন্দরী।
হারনাজ বিশ্বাস করেন, সৌন্দর্য শুরু হয় আত্ম-যত্ন দিয়ে। তাই তার প্রতিদিনের স্বাস্থ্য ও রূপ রুটিন খুবই সহজ।
* প্রতিদিন ক্লিনজিং, হাইড্রেশন ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা
* দিনের শুরুতে এক গ্লাস পানি ও এক চিমটি লবণ পান করা
* মেকআপের আগে আইসিং বা বরফ দিয়ে মুখ ম্যাসাজ করা
তার মতে, এই আইসিং কৌশল মেকআপকে আরও ফ্রেশ করে আর ত্বককে দেয় প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা।
মিস ইউনিভার্সের মুকুট জেতার পর একসময় হারনাজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওজন বৃদ্ধির জন্য সমালোচনার শিকার হতে হয়েছিল। এর মূল কারণ ছিল তার ‘সিলিয়াক ডিজিজ’, যে রোগে শরীর গ্লুটেন সহ্য করতে পারে না।
কিন্তু নতুন ছবির জন্য তিনি নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন। তার ওজন কমানো এবং ফিটনেস ট্রান্সফরমেশন এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।
অ্যাকশন ঘরানার এই ছবিতে নিজেকে প্রস্তুত করতে হারনাজ মাসের পর মাস কাটিয়েছেন জিম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। এসময় তাকে শিখেতে হয়েছে, মিক্সড মার্শাল আর্টস (MMA), কিকবক্সিংসহ অস্ত্র ব্যবহারের প্রাথমিক কৌশল। হারনাজ বলেন, “এটি শুধু মুভমেন্ট শেখা ছিল না, বরং স্ট্যামিনা, ফুর্তি আর মানসিক শৃঙ্খলা তৈরি করাও ছিল লক্ষ্য। আমি চাইছিলাম, একজন ফাইটারের মতো শক্তি যেন থাকে, আবার পেজেন্টের মতো সেই সৌন্দর্য আর ভঙ্গিমাও যেন অটুট থাকে।”
হারনাজ সান্ধুর গল্প শুধু একজন সুন্দরীর সৌন্দর্য রক্ষার টিপস নয়, বরং দৃঢ় মানসিকতার অনন্য উদাহরণও। শরীর ও ত্বকের যত্ন, শৃঙ্খলা, নিয়মিত প্রশিক্ষণ আর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। সবকিছু মিলিয়েই তিনি প্রমাণ করেছেন, সত্যিকারের সৌন্দর্য আসে ভেতর থেকে।
ছবি: হারনাজ সান্ধু’র ইনস্টাগ্রাম