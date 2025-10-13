গ্রাজিয়ার কভারে লাতিন মিউজিক কুইনের জাদু

শাকিরাকে সবাই চেনেন ‘লাতিন মিউজিক কুইন’ হিসেবে। লাতিন আমেরিকার সংগীতজগতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর গান ও পারফরম্যান্স বিশ্বব্যাপী বহু প্রজন্মের অনুপ্রেরণা। কেবল গান নয়, সম্প্রতি শাকিরা আবারও প্রমাণ করলেন যে তিনি ফ্যাশন জগতেরও এক প্রভাবশালী নক্ষত্র।
গ্রাজিয়ার কভারের জন্য ডেনিম লুকে হাজির হয়ে তিনি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। আত্মবিশ্বাস, স্টাইল ও সাহসের এক নিখুঁত মিলনে শাকিরা আবারও যেন ফ্যাশন আইকনের মর্যাদা ছিনিয়ে নিলেন। ছবিগুলো দেখে কে বলবে শাকিরার বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই ।
ডেনিম অন ডেনিম আউটফিটে তাঁকে লাগছে অনবদ্য। প্রথম লুকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ডেনিম ব্রালেটে। এর ওপর লেয়ার করা হয়েছে ছিঁড়ে যাওয়া হোয়াইট ট্যাংক টপ দিয়ে। আর বটমে জুটি হয়েছে ক্লাসিক জিনস।
হানি ব্লন্ড চুলগুলো ছেড়ে রাখা হয়েছে সোজা করে। এই সাহসী কম্বিনেশনটি কেবল ফ্যাশনসচেতনদেরই নয়, সাধারণ অনুরাগীদেরও নজর কেড়েছে।
আরেকটি লুকে শাকিরা ধরা দিয়েছেন বেশ স্টাইলিশ ডেনিম আউটফিটে। স্টাডেড ডেনিম জ্যাকেট আর বটমের সঙ্গে পরেছেন গোলাপি ক্রপ টপ। গলায় শোভা পাচ্ছে সিলভার চাংকি নেকপিস।
ছবি: শাকিরার ইন্সটাগ্রাম