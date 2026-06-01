মাঠে আরসিবির জয়, গ্যালারিতে আনুশকা শর্মার স্টাইল: ২৮ লাখ টাকার ঘড়ি নাকি ‘জপ কাউন্টার’ রিং, কার দিকে বেশি নজর?
আইপিএল ২০২৬-এর ফাইনাল ছিল আবেগ, উত্তেজনা আর ইতিহাস গড়ার এক সন্ধ্যা। মাঠে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) জয়ের উচ্ছ্বাসে যখন ভাসছিলেন ভক্তরা, তখন গ্যালারিতে উপস্থিত আনুশকা শর্মাও হয়ে ওঠেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। তবে এবার শুধু বিরাট কোহলিকে সমর্থন করার জন্য নয়, বরং তাঁর পরিমিত অথচ অভিজাত ফ্যাশন সেন্সের কারণেও।

আনুশকা শর্মার স্টাইলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো সরলতার মধ্যেও আভিজাত্য ধরে রাখা। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচ দেখতে গিয়ে তিনি বেছে নিয়েছিলেন অল-হোয়াইট একটি লুক। সাদা লেস ডিটেইলিংযুক্ত ক্যামিসোল টপের সঙ্গে পরেছিলেন ওয়াইড-লেগ ট্রাউজার। গ্রীষ্মের সন্ধ্যার জন্য আরামদায়ক হলেও পুরো লুকটি ছিল অত্যন্ত পরিশীলিত ও স্টাইলিশ।

তবে পোশাকের চেয়েও বেশি আলোচনায় আসে তাঁর হাতে থাকা একটি বিলাসবহুল ঘড়ি। ফ্যাশন বিশ্লেষকদের মতে, আনুশকার কবজিতে ছিল কার্টিয়ে প্যানথার কালেকশনের একটি ঘড়ি, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৭ লাখ টাকা।

১৯৮০-এর দশকে যাত্রা শুরু করা এই আইকনিক টাইমপিস ফ্যাশনপ্রেমী, সেলিব্রিটি এবং রাজপরিবারের সদস্যদের কাছেও সমান জনপ্রিয়। ঘড়ি ও গয়নার মিশ্রিত নকশার জন্য এটি দীর্ঘদিন ধরেই বিলাসবহুল ফ্যাশনের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

মজার বিষয় হলো, এত দামী ঘড়ির উপস্থিতি সত্ত্বেও সোশ্যাল মিডিয়ার একাংশের নজর আটকে যায় আনুশকার আরেকটি ছোট্ট অ্যাকসেসরিতে। কয়েক দিন আগে আরসিবি ও গুজরাট টাইটান্সের ম্যাচে তাঁকে দেখা যায় আঙুলে একটি টারকোয়েজ রঙের ডিজিটাল ‘জপ কাউন্টার’ রিং পরতে। ম্যাচের উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে তিনি সেটির বোতাম চাপছিলেন, যা দেখে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।

মূলত এটি একটি ডিজিটাল ট্যালি কাউন্টার, যা মন্ত্রজপ বা নামগণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আনুশকার আধ্যাত্মিক চর্চার প্রতি আগ্রহ নতুন নয়, তাই এই ছোট্ট ডিভাইসটিও দ্রুত আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, যেখানে তাঁর কার্টিয়ে ঘড়ির মূল্য লাখ লাখ রুপি, সেখানে এমন জপ কাউন্টার অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কয়েকশ রুপিতেই পাওয়া যায়।

ফ্যাশনের দুনিয়ায় আনুশকা শর্মার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হলো, তিনি বিলাসিতা ও সরলতার মধ্যে এক অনন্য ভারসাম্য তৈরি করতে পারেন। কখনও একটি দামি ঘড়ি, কখনও আবার সাধারণ অথচ অর্থবহ একটি অ্যাকসেসরি। দুটিকেই সমান আত্মবিশ্বাসে বহন করেন তিনি।

আইপিএলের গ্যালারি হোক কিংবা কোনো পাবলিক উপস্থিতি, আনুশকার স্টাইল বারবার প্রমাণ করে যে ফ্যাশন শুধু দামের বিষয় নয়; বরং ব্যক্তিত্ব, পছন্দ এবং নিজের গল্পকে প্রকাশ করার একটি মাধ্যম। আর সেই কারণেই তাঁর ২৮ লাখ টাকার ঘড়ি যেমন আলোচনায় আসে, তেমনি কয়েকশ টাকার একটি জপ কাউন্টার রিংও হয়ে ওঠে শিরোনাম।

প্রকাশ: ০১ জুন ২০২৬, ১২: ০৬
