লঞ্জারি-ইনস্পায়ার্ড অল-ব্ল্যাক বোল্ড লুকে ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের পিঙ্ক কার্পেটে তৃপ্তি দিমরি

ফ্যাশনে কখনো ক্ল্যাসিক সৌন্দর্য, কখনো আবার গাঢ় রং আর ড্রামাটিক ডিজাইন হয়ে ওঠে আকর্ষণের কেন্দ্র। ভিক্টোরিয়াস সিক্রেট ফ্যাশন শো ২০২৬-এর পিঙ্ক কার্পেটে কালো করসেট, কারুকাজ করা স্কার্ট আর ঝলমলে জ্যাকেটে তেমনই এক ব্যতিক্রমী সাজে হাজির হলেন বলিউড অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরি। তাঁর লুকে ছিল রহস্যময় আবহ, সাহসী ফ্যাশন আর গ্ল্যামারের দারুণ মিশেল।
তৃপ্তির সাজের মূল আকর্ষণ ছিল কালো করসেট-স্টাইলের একটি বুস্টিয়ার টপ। সূক্ষ্ম লেসের কাজ আর কাঠামোগত কাটআউটের নকশায় পোশাকটিতে যোগ হয়েছিল আবেদনময় মাত্রা। এর সঙ্গে ছিল একই রঙের লো-ওয়েস্ট স্কার্ট। সূচিকর্ম, স্বচ্ছ কাপড় আর নিচের দিকে রাফলড টিউলের লেয়ার।
কালো রঙের একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে এখানে নকশা ও কাপড়ের বৈচিত্র্যই ছিল মূল কৌশল। কোথাও লেসের কোমলতা, কোথাও স্বচ্ছ টিউলের হালকা আবরণ, আবার কোথাও সূক্ষ্ম সূচিকর্মের কারুকাজ। সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে গথিক রোম্যান্সের আবহ। প্রচলিত সন্ধ্যাকালীন পোশাকের বদলে তৃপ্তি বেছে নিয়েছেন এমন এক লুক, যা একই সঙ্গে রহস্যময়, সাহসী ও নজরকাড়া।
পুরো সাজে নতুন মাত্রা যোগ করেছে তৃপ্তির ক্রপড জ্যাকেট। রুপালি পুঁতি আর সিকুইনের কাজে সাজানো জ্যাকেটটিতে ছিল উজ্জ্বল ঝিলিক। কালো পোশাকের গাঢ় আবহের সঙ্গে এই ধাতব আভা তৈরি করেছে দারুণ বৈপরীত্য।
জ্যাকেটটির গঠনও ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। লেস ও টিউলের কোমলতার বিপরীতে এর স্ট্রাকচারড কাট পোশাকে এনেছে দৃঢ়তা। আলাদা কোনো উজ্জ্বল রং ব্যবহার না করেও যে শুধু কাপড়ের ধরন, কারুকাজ আর আলো-ছায়ার খেলায় একটি লুককে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, তৃপ্তির সাজ তার উদাহরণ।
পোশাকে সূচিকর্ম, লেস ও সিকুইনের কাজ থাকায় গয়নার ক্ষেত্রে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করেননি তৃপ্তি। হাতে ছিল রুপালি হ্যান্ড-চেইন ব্রেসলেট। সঙ্গে ছোট ক্লাচ ও অনাড়ম্বর কানের দুল। গয়নার রুপালি আভা জ্যাকেটের ঝিলিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে, তবে পোশাকের মূল আকর্ষণ থেকে নজর সরিয়ে নেয়নি।
এ ধরনের জমকালো পোশাকের সঙ্গে গয়না বেছে নেওয়ার সময় ভারসাম্য রাখা জরুরি। পোশাকেই যদি থাকে একাধিক কারুকাজ ও উজ্জ্বল উপাদান, তবে গয়না হতে পারে অপেক্ষাকৃত সাধারণ। তৃপ্তির সাজেও সেই কৌশল দেখা গেছে।
তৃপ্তির বাদামি চুল মাঝখানে সিঁথি করে ক্ল্যাসিক ওয়েভে সাজানো হয়েছিল। চুলের এই ধরন পুরো লুককে দিয়েছে ক্ল্যাসিক সৌন্দর্য। মেকআপেও ছিল সংযত গ্ল্যামার। উষ্ণ আভা, স্পষ্ট কনট্যুর আর নিউট্রাল লিপস্টিকের ব্যবহার পোশাকের ড্রামিটিক আবহ আলাদা করে ফুটিয়ে তুলেছে।
জমকালো পোশাকের সঙ্গে মেকআপ ও চুলের সাজে বাড়তি কোন কিছু যোগ না করে কখনো কখনো সেগুলোকে সহজ রাখাই ভালো। তৃপ্তির সাজে সেই ভারসাম্য ছিল স্পষ্ট। পোশাকের গাঢ় রং ও ঝলমলে নকশাই যেখানে মূল আকর্ষণ, সেখানে সৌন্দর্যচর্চার উপকরণগুলো ছিল তার পরিপূরক।
এবারের ফ্যাশন শোতে তৃপ্তির উপস্থিতি তাঁর ব্যক্তিগত ফ্যাশন-যাত্রার দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য। ২০২৬ সালের এপ্রিলে তিনি ভারতের প্রথম তারকা হিসেবে ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হন। টানা দ্বিতীয় বছরের মতো এই ফ্যাশন শোতে তাঁর উপস্থিতি তাই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।
২০২৬ সালের ১৮ অক্টোবর লস অ্যাঞ্জেলেসের সনি পিকচার্স স্টুডিওতে বসেছিল ভিক্টোরিয়াস সিক্রেট ফ্যাশন শোর জমকালো আয়োজন। সুপারমডেলদের উপস্থিতি, ফ্যান্টাসিনির্ভর অন্তর্বাসের নকশা আর সংগীত পরিবেশনা মিলিয়ে ফ্যাশন ও পপ সংস্কৃতির এক বর্ণিল আয়োজন হয়ে উঠেছিল এটি।
এবারের শোতে জিজি হাদিদ, আদ্রিয়ানা লিমা ও আলেসান্দ্রা অ্যামব্রোসিওর মতো পরিচিত মুখদের পাশাপাশি সংগীত পরিবেশনায় অংশ নেন কেটসআই, মেগান মরোনি, টেট ম্যাকরে ও মেগান থি স্ট্যালিয়ন। ২০২৪ সালে ফিরে আসার পর ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের এই আয়োজন আবারও তার পরিচিত গ্ল্যামার ও ফ্যান্টাসির আবহ ধরে রেখেছে।