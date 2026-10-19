পূজার ফ্যাশনে শাড়িতেই আবেদন কাড়লেন টালি তারকারা

কলকাতায় এখন পূজার ধুম। এবারের উৎসবের আনন্দ যেন একটু বেশিই দীর্ঘ। সপ্তমী দুদিন ধরে উদ্যাপনের পর আজ অষ্টমী। বাড়তি এক দিনের আনন্দে উৎসবের আমেজও যেন আরও জমে উঠেছে। পূজার সাজে শাড়ির আবেদন বরাবরই আলাদা। বছরের অন্যান্য সময়ে নানা ওয়েস্টার্ন ও ফিউশন লুকে ধরা দিলেও পূজার দিনগুলোতে বাঙালিয়ানায় সাজতে চান সবাই । আর সেই সাজের অন্যতম অনুষঙ্গ শাড়ি। টালিউড তারকারাও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁদের পূজার সাজপোশাকে স্পষ্ট এথনিক লুকের প্রাধান্য। নানা রঙের শাড়ির লুকে উৎসবের আমেজ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরা। ছবির গল্পে দেখে নেওয়া যাক, পূজার দিনগুলোতে কোন শাড়িতে কেমন সাজে ধরা দিয়েছেন টালিউড তারকারা।