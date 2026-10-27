হেমন্তের বিকেলে শাড়িতে মুগ্ধতা ছড়ালেন নাজিফা তুষি

হেমন্তের বিকেলে রোদের রং যখন সোনালি হয়ে আসে, বাতাসে লাগে হালকা শীতের আমেজ, তখন প্রকৃতির সবুজও যেন আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। সেই সবুজের আবহেই অভিনেত্রী নাজিফা তুষির শাড়ির সাজ আলাদাভাবে নজর কাড়ছে।
গাঢ় সবুজ ব্লাউজ আর জমিনে ফুল, পাতা ও পাখির নকশার শাড়িতে ধরা দিয়েছেন তিনি। শাড়িটি নকশা করেছেন ডিজাইনার হুমায়রা খান।
শাড়ির কালো জমিন জুড়ে ছাপা হয়েছে তালগাছ, পদ্ম, লতাপাতা ও ছোট ছোট গোলাপি ফুলের নকশা।
সব মিলিয়ে যেন ফুটে উঠেছে বনের কোনো দৃশ্য। শাড়ির পাড়ে কালো মখমলের ওপর রয়েছে সোনালি জরির সূক্ষ্ম ফুলেল কাজ, যা পুরো সাজে যোগ করেছে আভিজাত্য।
শাড়ির সঙ্গে তুষি পরেছেন গাঢ় সবুজ স্ট্রাইপ ব্লাউজ। ব্লাউজের ব্যাকলেস নকশায় সাজে এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। গয়নায় একদম মিনিমাল থেকেছেন অভিনেত্রী।
কানে সূর্যমুখী নকশার দুল, হাতে আংটি ও মানানসই কাচের চুড়ি পরেছেন । শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে পরেছেন পুঁতির কারুকাজ করা স্যান্ডেল।
মেকআপে ন্যাচারাল স্নিগ্ধতা ফুটে উঠেছে । চোখে মাশকারা, ঠোঁটে ন্যুড পিংক লিপকালার আর নাকে ছোট্ট নাকফুল। নখে উজ্জ্বল লাল নেলপালিশ সবুজ ও মাটিরঙা আবহে এনেছে ভিন্ন রঙের ছোঁয়া।
মাঝসিঁথি করে সোজা খোলা চুলে ধরা দিয়েছেন তুষি। হেমন্তের বিকেলে ঘুরতে যাওয়া কিংবা ছোটখাটো আয়োজনে এমন শাড়ির সাজ হতে পারে অনুপ্রেরণা।