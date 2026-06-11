ফিফার গানে নোরা ফাতেহির লাল-সাদা ফ্যাশন ঝড়, তবু কেন উঠছে সমালোচনার সুর?

মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কায় ধারণ করা মিউজিক ভিডিওটিতে নোরাকে দেখা গেছে লাল ও সাদা রঙের সাহসী এবং প্রাণবন্ত লুকে। হাতে ফুটবল, চারপাশে নৃত্যশিল্পীদের উচ্ছ্বাস আর ছন্দময় কোরিওগ্রাফির মধ্যে তাঁর উপস্থিতি যেন ভিডিওটির অন্যতম আকর্ষণ। ফুটবলের আবেগকে আধুনিক পপ সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা এই ভিজ্যুয়ালে নোরার পোশাক নির্বাচনও ছিল বিশ্বকাপের উদ্দীপনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
মাত্র ৪৫ সেকেন্ডের টিজার প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় আলোচনা। অনেক ভক্তের মতে, ভিডিওতে নোরার আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি এবং শক্তিশালী নৃত্য পরিবেশনাই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। লাল-সাদা রঙের সমন্বয়ে তৈরি তাঁর লুককে কেউ বলেছেন ‘এনার্জেটিক’, আবার কেউ মনে করছেন এটি বিশ্বকাপের বৈশ্বিক আবহের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গেছে।
নোরার দীর্ঘদিনের ক্যারিয়ারজুড়েই নাচ ও ফ্যাশন সমান গুরুত্ব পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রকল্পে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে তিনি নিজেকে শুধু বলিউড তারকা নয়, বরং বৈশ্বিক পারফরমার হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। ‘সির সির’ সেই যাত্রার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলেই মনে করছেন তাঁর ভক্তরা।
তবে প্রশংসার পাশাপাশি সমালোচনাও এসেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অনেক ব্যবহারকারী মনে করছেন, গানটির ভিজ্যুয়াল আকর্ষণীয় হলেও এতে ফুটবল বিশ্বকাপের প্রত্যাশিত আবেগ বা স্টেডিয়াম-কাঁপানো উন্মাদনা যথেষ্ট নেই। কেউ কেউ আবার ২০১০ সালের বিশ্বকাপের জনপ্রিয় সংগীত ‘ওয়াকা ওয়াকা’র সঙ্গে তুলনা টেনে বলেছেন, নতুন গানটি সেই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেনি।
আরও কিছু দর্শকের মতে, ‘সির সির’ বিশ্বকাপ সংগীতের চেয়ে একটি পপ বা বলিউডধর্মী গানের অনুভূতি বেশি দেয়। যদিও এ ধরনের মন্তব্যের মধ্যেও নোরার পারফরম্যান্স নিয়ে আপত্তি তুলেছেন খুব কম মানুষই। অধিকাংশ সমালোচনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে গানটির সুর ও সামগ্রিক আবহকে ঘিরে।
নোরা অবশ্য এই প্রকল্পকে নিজের ক্যারিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে দেখছেন। তিনি জানিয়েছেন, ছোটবেলায় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্ন পূরণ না হলেও বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল আসরের অফিসিয়াল মিউজিক ভিডিওর অংশ হতে পারা তাঁর কাছে বিশেষ গর্বের বিষয়।
গানটি নিয়ে বিতর্ক চললেও নোরার সামনে অপেক্ষা করছে আরও বড় মঞ্চ। ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬–এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার কথা রয়েছে তাঁর। বিশ্বের কোটি কোটি দর্শকের সামনে সেই উপস্থিতি নিঃসন্দেহে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে নতুন মাত্রা যোগ করবে।
একদিকে ‘সির সির’ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া, অন্যদিকে নোরা ফাতেহির নজরকাড়া স্টাইল ও বিশ্বমঞ্চে ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি—সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন তিনিই।