ব্যালন ডি’অর–এ হ্যাটট্রিক করা কে এই স্টাইলিশ স্প্যানিশ তরুণী

২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫—টানা তিন বছর সম্মানজনক ব্যালন ডি’অরের পোডিয়ামে ওঠা হলো তাঁর। প্রথম বছর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন লিওনেল মেসি, এরপর রদ্রি। এ বছর দাঁড়িয়েছেন উসমান দেম্বেলে। কিন্তু মেয়েদের ব্যালন ডি’অর প্রাপকের নামটা বদলায়নি। বদলায়নি বার্সেলোনা ও স্প্যানিশ মিডফিল্ডার আইতানা বোনমাতির নাম। প্যারিসের আলোঝলমলে রাতে ফুটবলের অন্য তারকাদের আসরে মেয়েদের ব্যালন ডি’অর আবারও জিতেছেন ২৮ বছর বয়সী এই হার্টথ্রব ফুটবল তারকা। এর আগে শুধু ফরাসি কিংবদন্তি মিশেল প্লাতিনি ও আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি লিওনেল মেসি এমন অর্জন করতে পেরেছিলেন। স্পেন ও বার্সেলোনার হয়ে বোনমাতি যেমন জয়ের কীর্তি গড়েছেন, তেমনই গতকাল রাতে ব্যালন ডি’অর হাতে তাঁর উপস্থিতি ও ফ্যাশন স্টেটমেন্ট আলাদাভাবে নজর কেড়েছে সবার। ১২ কেজি সোনায় তৈরি ব্যালন ডি’অর থেকে ঠিকরে আসা উজ্জ্বল দ্যুতি আর বোনমাতির স্মিত হাসির সঙ্গে তাঁর পোশাকের ঝলমলে আলোড়ন খেলছিল প্যারিসের থিয়াত্র দ্যু শাঁতলেতে। তবে ফুটবলপ্রেমী না হলেও এই তারকার ইনস্টাগ্রামে একবার ঢুঁ দিয়ে আসতে পারেন আপনিও। ফ্যাশনিস্তাদের মন্দ লাগবে না। খেলার পাশাপাশি বোনমাতি ফ্যাশন সেন্সেও বেশ এগিয়ে। জার্সি গায়ে যেমন তিনি সমর্থকদের মুগ্ধ করেন, তেমনই বিভিন্ন আউটফিটেও ধরা দেন অনন্য লুকে। বহু তরুণের হৃদয় জয় করা এই স্প্যানিশ তারকার কিছু স্টাইলিশ লুক দেখে নেওয়া যাক।
ছবি: আইতানা বোনমাতির ইন্সটাগ্রাম