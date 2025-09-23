ব্যালন ডি’অর–এ হ্যাটট্রিক করা কে এই স্টাইলিশ স্প্যানিশ তরুণী
ব্যালন ডি’অর–এ হ্যাটট্রিক করা কে এই স্টাইলিশ স্প্যানিশ তরুণী

ফ্লোরিডা শুভ্রা রোজারিও
২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫—টানা তিন বছর সম্মানজনক ব্যালন ডি’অরের পোডিয়ামে ওঠা হলো তাঁর। প্রথম বছর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন লিওনেল মেসি, এরপর রদ্রি। এ বছর দাঁড়িয়েছেন উসমান দেম্বেলে। কিন্তু মেয়েদের ব্যালন ডি’অর প্রাপকের নামটা বদলায়নি। বদলায়নি বার্সেলোনা ও স্প্যানিশ মিডফিল্ডার আইতানা বোনমাতির নাম। প্যারিসের আলোঝলমলে রাতে ফুটবলের অন্য তারকাদের আসরে মেয়েদের ব্যালন ডি’অর আবারও জিতেছেন ২৮ বছর বয়সী এই হার্টথ্রব ফুটবল তারকা। এর আগে শুধু ফরাসি কিংবদন্তি মিশেল প্লাতিনি ও আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি লিওনেল মেসি এমন অর্জন করতে পেরেছিলেন। স্পেন ও বার্সেলোনার হয়ে বোনমাতি যেমন জয়ের কীর্তি গড়েছেন, তেমনই গতকাল রাতে ব্যালন ডি’অর হাতে তাঁর উপস্থিতি ও ফ্যাশন স্টেটমেন্ট আলাদাভাবে নজর কেড়েছে সবার। ১২ কেজি সোনায় তৈরি ব্যালন ডি’অর থেকে ঠিকরে আসা উজ্জ্বল দ্যুতি আর বোনমাতির স্মিত হাসির সঙ্গে তাঁর পোশাকের ঝলমলে আলোড়ন খেলছিল প্যারিসের থিয়াত্র দ্যু শাঁতলেতে। তবে ফুটবলপ্রেমী না হলেও এই তারকার ইনস্টাগ্রামে একবার ঢুঁ দিয়ে আসতে পারেন আপনিও। ফ্যাশনিস্তাদের মন্দ লাগবে না। খেলার পাশাপাশি বোনমাতি ফ্যাশন সেন্সেও বেশ এগিয়ে। জার্সি গায়ে যেমন তিনি সমর্থকদের মুগ্ধ করেন, তেমনই বিভিন্ন আউটফিটেও ধরা দেন অনন্য লুকে। বহু তরুণের হৃদয় জয় করা এই স্প্যানিশ তারকার কিছু স্টাইলিশ লুক দেখে নেওয়া যাক।

‘গোল্ডেন হ্যাটট্রিক’ মুহূর্ত উদ্‌যাপনে অ্যাডিডাসের জার্সি অনুপ্রাণিত আউটফিটে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন আইতানা বোনমাতি। সঙ্গে পরেছেন সিলভার ফুটবল লকেট।
ফ্লোরছোঁয়া স্ট্র্যাপলেস মেরুন গাউনে যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছেন তিনি। স্লিক বান হেয়ারস্টাইল, কাজল কালো আই মেকআপ আর মিনিমাল ডায়মন্ড জুয়েলারিতে অন্য রকম সুন্দর লাগছে এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডারকে।
গতকাল রাতে ব্যালন ডি’অর হাতে তাঁর উপস্থিতি আর ফ্যাশন স্টেটমেন্ট আলাদাভাবে নজর কেড়েছে সবার। কফি রঙের ঝলমলে ব্যাকলেস হল্টারনেক গাউনের সঙ্গে ব্যাকবান হেয়ারস্টাইল ও মিনিমাল সাজে এসেছিলেন তিনি।
প্রথমবার ব্যালন ডি’অর হাতে বোনমাতি। তখনো সবার আকর্ষণ কাড়ে তাঁর এই আউটফিট। ক্রিস্টেল, সিকুইন আর বিডসের ঝলমলে মিনিমাল কারুকাজ ফুটে উঠেছে তাঁর ফুলস্লিভ গাউনে। সঙ্গে স্লিকবান হেয়ারস্টাইল আর মিনিমাল জুয়েলারি পরেছেন।
আইতানা বোনমাতি পেলেন ক্যারিয়ারের প্রথম ব্যালন ডি’অর ২০২৩ সালে, ঠিক একই বছরে লিওনেল মেসিও পেয়েছিলেন। তাই মুহূর্ত উদ্‌যাপনে দুজনেই ফ্রেমবন্দী হয়েছেন কালো পোশাকে।
২০২৪ সালে ব্যালন ডি’অর হাতে বোনমাতি। পরেছিলেন ফরাসি বিলাসবহুল ব্র্যান্ড লুই ভুতোঁর গাউন। সিল্ক ক্যাডি মুজ কাপড়ে এমব্রয়ডারি করা এই লং ড্রেসটির জমিনে সোলার মোটিফের আদলে রাইনস্টোন বসানো। এই ড্রেসের বিশেষত্ব হলো অ্যাডজাস্টেবল শোল্ডার প্যাড ও ভি নেক। ড্রেসটিকে আরও লাবণ্যময় করতে কোমরে গ্যাদারড স্টাইলের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে মিডল স্লিট।
স্লিভলেস নীল মিডি ড্রেসের সঙ্গে স্টাইল করে নিয়েছেন সাদা শার্ট।
মার্কিন স্পোর্টস ব্র্যান্ড নাইকির ক্যাজুয়াল আউটফিটে।
আইভরি স্যুটের সঙ্গে পরেছেন মিনিমাল গোল্ড জুয়েলারি। বোনমাতির থেকে যেন চোখ সরানোই দায়।
বিচ মুডে আছেন বোনমাতি। পরনে ক্রপ টপ, চুলে করেছেন ফ্রেঞ্চ ব্রেইড হেয়ারস্টাইল, সঙ্গে আছে হ্যাট।
সাদা–কালো ম্যাক্সি ড্রেসের সঙ্গে জুটি হয়েছে কালো পয়েন্টেড হিল।
নিজের দল বার্সেলোনার জার্সি টাক ইন করেছেন কালো ট্রাউজারের সঙ্গে। আকর্ষণ কাড়ছে হাতে, কানে ও গলায় পরা মিনিমাল নকশার জুয়েলারিগুলোও।
চকলেট রঙের গাউনের ওপর লেয়ার করেছেন ওভারসাইজড কালো ব্লেজার। পায়ে শোভা পাচ্ছে নাইকির স্নিকার্স।
ভ্যাকেশন মুডেও বেশ প্রাণবন্ত আর স্টাইলিশ এই স্প্যানিশ সুন্দরী। ফ্লোরাল মিনি ড্রেসের ওপর লেয়ার করেছেন সামার জ্যাকেট। চোখে সাদা ফ্রেমের সানগ্লাস।
ক্যাজুয়াল মুডে আছেন আইতানা বোনমাতি।
সূর্যমুখী বাগানে সবুজ ফ্লোরাল ড্রেসে ক্যামেরাবন্দী হয়েছেন তিনি।
কার্গো প্যান্ট ও টি–শার্টের ক্যাজুয়াল লুকে ধরা দিয়েছেন বোনমাতি।
স্পেনের জার্সি গায়েও তিনি সমর্থকদের মুগ্ধ করেন।
ছবি: আইতানা বোনমাতির ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ০০
