সাদা থেকে লাল, জাহ্নবী কাপুরের সাজে সরলতা আর আভিজাত্যের মেলবন্ধন

বলিউড তারকা জাহ্নবী কাপুর সব সময়ই আলোচনায় থাকেন তাঁর অনবদ্য স্টাইল ও গ্ল্যামারের জন্য। কখনো মিনিমাল লুকে মোহিত করেন, আবার কখনো উজ্জ্বল রঙে ধরা দেন উৎসবের আবহে।

সম্প্রতি তাঁর দুটি ভিন্ন পোশাকের উপস্থিতি প্রমাণ করল, জাহ্নবী একসঙ্গে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যকে কত সহজেই ধারণ করতে পারেন।

সাদার সরলতায় অনন্য সৌন্দর্য

জাহ্নবীর শরীরের সঙ্গে মানানসই গাউনে ছিল সূক্ষ্ম ফুলের এমব্রয়ডারি
একটি অনুষ্ঠানে জাহ্নবী হাজির হয়েছিলেন পুরো সাদা রঙের এম্বেলিশড ড্রেসে। শরীরের সঙ্গে মানানসই গাউনে ছিল সূক্ষ্ম ফুলের এমব্রয়ডারি, যা পোশাকটিকে দিয়েছিল নিখুঁত আবহ। সরু স্ট্র্যাপ আর বডিসের কারুকাজ তাঁর ফিগারকে ফুটিয়ে তুলেছিল আরও আকর্ষণীয়ভাবে। হালকা ফ্রিঞ্জড হেমলাইন যোগ করেছিল ভিন্নতা।

জাহ্নবীর মেকআপে ছিল প্রাকৃতিক আভা
স্টাইলিং ছিল একেবারেই সাদামাটা। কানে ছোট দুল, হাতে সরু ব্রেসলেট আর হালকা আংটির ছোঁয়া। খোলা চুল কাঁধে নেমে আসছিল অনায়াসে। মেকআপে ছিল প্রাকৃতিক আভা। ডিউই স্কিন, গোলাপি ঠোঁট আর হালকা চোখের সাজ। পুরো লুকটাই যেন প্রমাণ করে, মিনিমালেই লুকিয়ে থাকে আসল সৌন্দর্য।

লালে উজ্জ্বল উৎসবের আবহ

জাহ্নবী বেছে নিয়েছিলেন পুণিত বালানার আমের কালেকশনের এক ঝলমলে লাল লেহেঙ্গা
অন্যদিকে, নতুন ছবির প্রচারণায় জাহ্নবী বেছে নিয়েছিলেন পুণিত বালানার আমের কালেকশনের এক ঝলমলে লাল লেহেঙ্গা। সিল্কের স্তরযুক্ত স্কার্ট, রানি পিঙ্কের মিশ্রণ আর গ্রেডিয়েন্ট দোপাট্টায় ধরা দিয়েছিল উজ্জ্বল উৎসব আবহ।

কাফ, কোমর আর দোপাট্টার প্রান্তের কারুকাজে পোশাকটিকে করে তুলেছিল ঝলমলে অথচ আভিজাত্যপূর্ণ
এই লেহেঙ্গার মূল আকর্ষণ ছিল চান্দি টিলা এমব্রয়ডারি। রাজস্থানের শতাব্দী প্রাচীন এক হস্তশিল্প, যেখানে রূপালি সুতোয় বোনা হয় সূক্ষ্ম নকশা। কাফ, কোমর আর দোপাট্টার প্রান্তে সেই কারুকাজে পোশাকটিকে করে তুলেছিল ঝলমলে অথচ আভিজাত্যপূর্ণ। গয়নায় ছিল কেবল লম্বা দুল, যা লুককে রেখেছিল ভারসাম্যে। মেকআপে ছিল বাদামি-তামাটে টোনের চোখ, হাইলাইট করা গাল আর ন্যুড শেডের ঠোঁট।

সরলতা ও আভিজাত্যের দ্বৈত রূপ

জাহ্নবীর আত্মবিশ্বাস আর সহজাত গ্ল্যামার সবসময়ই অনন্য
দুটি ভিন্ন রং ও স্টাইলের এই উপস্থিতি দেখিয়েছে জাহ্নবীর বহুমুখী স্টাইল সেন্স। সাদা গাউনে তিনি ছিলেন একেবারে আধুনিক ও সংযত, আর লাল লেহেঙ্গায় ধরা দিলেন ঐতিহ্যবাহী উৎসব রূপে। তবে দুটি লুকেই মিল খুঁজে পাওয়া যায় এক জায়গায়। জাহ্নবীর আত্মবিশ্বাস আর সহজাত গ্ল্যামার।

জাহ্নবী কাপুরের ফ্যাশন কেবল পোশাকে সীমাবদ্ধ নয়
ফলে বোঝা যায়, জাহ্নবী কাপুরের ফ্যাশন কেবল পোশাকে সীমাবদ্ধ নয়; তিনি জানেন কীভাবে সরলতাকে পরিণত করতে হয় সৌন্দর্যে, আর ঐতিহ্যকে দিতে হয় আধুনিকতার ছোঁয়া।

ছবি: জাহ্নবী কাপুরের ইনস্টাগ্রাম

প্রকাশ: ০১ অক্টোবর ২০২৫, ০৩: ৩০
