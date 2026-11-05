স্টেটমেন্ট ব্লাউজ ও অরগাঞ্জা শাড়িতে বোল্ড লুকে দক্ষিণি অভিনেত্রী আকাঙ্ক্ষা শর্মা

আকাঙ্ক্ষার পোশাকের মূল আকর্ষণ গাঢ় জলপাই সবুজ ব্লাউজটি। সিল্কের মতো উজ্জ্বল কাপড়ের ওপর রয়েছে গাঢ় লাল রঙের প্যানেল। তাতে সোনালি ত্রিভুজাকার নকশা এবং চারপাশে গোটা-পট্টির কাজ।
ছোট হাতাজুড়ে ছড়িয়ে আছে সোনালি তারা ও গোল চাকতির মোটিফ। হাতার শেষ প্রান্তেও রয়েছে সোনালি পাড়। গভীর ভি-নেকলাইন ব্লাউজটিতে যোগ করেছে আবেদন।
এর সঙ্গে তিনি পরেছেন হালকা আইভরি রঙের স্বচ্ছ অরগাঞ্জা শাড়ি। ছোট ছোট চুমকির কাজ, কোমরের সরু সোনালি পাড় এবং একই কাপড়ের লম্বা ওড়না পুরো পোশাকে এনেছে ক্ল্যাসিক আবহ।
সবুজ, লাল ও সোনালির জমকালো সমন্বয়কে ভারসাম্য দিয়েছে আইভরি রঙ। ফলে ভারী কারুকাজের পোশাকটিও দেখাচ্ছে বেশ পরিমিত। বিয়ের মৌসুমে এমন ব্লাউজ সাদা, ক্রিম কিংবা সোনালি শাড়ির সঙ্গেও মানিয়ে যাবে।
গয়না নির্বাচনে আকাঙ্ক্ষা রেখেছেন সংযমের পরিচয়। গলায় কয়েক সারির মুক্তার হার, মাঝখানে রঙিন পাথরের লকেট। কানে ছোট সোনালি দুল আর আঙুলে সবুজ ও কমলা পাথর বসানো বড় আংটি।
ব্লাউজের ভারী নকশার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গয়না বেছে নেননি তিনি। বরং মুক্তার হারটি গভীর গলার কাটের সঙ্গে সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছে।
মেকআপে রয়েছে নেচারাল ও গ্লোই ফিনিশ। ত্বকে হালকা গ্লো, গালে গোলাপি-বাদামি ব্লাশ, চোখে ওয়ার্ম আইশ্যাডো ও কাজলের টান। পরিপাটি ভ্রু এবং নিউড ব্রাউন লিপস্টিক পুরো সাজে এনেছে কোমলতা। পোশাকের জমকালো ভাবের বিপরীতে এই হালকা মেকআপ বেশ মানানসই।
মাঝখানে সিঁথি করে চুলে রাখা হয়েছে নেচারাল ওয়েভ। দুই কাঁধের পাশে ছড়িয়ে থাকা খোলা কালো চুলের সঙ্গে হালকা রঙের ওড়নার বৈপরীত্য ছবিতে যোগ করেছে আবেদন।
আকাঙ্ক্ষার এই ফটোশুটের বিশেষত্ব হলো, সাবেকি কারুকাজের সঙ্গে আধুনিক ফ্যাশনের সুন্দর সমন্বয়। ব্লাউজের নকশা ও মুক্তার হার মনে করিয়ে দেয় ঐতিহ্যবাহী সাজের কথা। অন্যদিকে আকাঙ্ক্ষা স্কার্ট, গভীর নেকলাইন ও নরম মেকআপ পুরো আয়োজনে এনেছে সমসাময়িক আবহ।
বিয়ের অনুষ্ঠান কিংবা সন্ধ্যার আয়োজনে চেনা শাড়ি-লেহেঙ্গার বাইরে একটু ভিন্ন সাজ খুঁজলে আকাঙ্ক্ষার এই লুক হতে পারে দারুণ অনুপ্রেরণা। জমকালো পোশাকের সঙ্গে পরিমিত গয়না ও নরম মেকআপের সমন্বয় যে কতটা আকর্ষণীয় হতে পারে, তাঁর সাজে সেটিই ফুটে উঠেছে।