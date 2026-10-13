স্যাটিন করসেট আর ডেনিমে প্রিয়াঙ্কার গ্ল্যামারাস লুক, পিনস্ট্রাইপে নিকও কাড়লেন নজর

সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রামে কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন নিক। সেখানেই দেখা মিলেছে এই তারকা দম্পতির ছিমছাম অথচ নজরকাড়া সাজের। ছবিতে তাঁদের সঙ্গে রয়েছে মেয়ে মালতী মেরি জোনাসও। প্রিয়াঙ্কা ও নিকের ফ্যাশন–রসায়নের পাশাপাশি ছোট্ট মালতীর পোশাকও নজর কেড়েছে।
প্রিয়াঙ্কার সাজের মূল আকর্ষণ ব্লাশ পিঙ্ক রঙের সাটিন করসেট। শরীরের সঙ্গে মানানসই ফিটিং, স্পষ্ট কাট আর সূক্ষ্ম সেলাইয়ের নকশা পোশাকটিকে দিয়েছে আকর্ষণীয় চেহারা। সাটিনের মসৃণ উজ্জ্বলতা তাঁর সাজে এনেছে গ্ল্যামারের ছোঁয়া।
এই করসেটের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা বেছে নিয়েছেন হালকা নীল রঙের হাই-ওয়েস্টেড ডেনিম জিনস। একদিকে সাটিনের চকচকে আভা, অন্যদিকে ডেনিমের ক্লাসিক ক্যাজুয়াল ভাব দুইয়ের বৈপরীত্যেই তৈরি হয়েছে সাজটির বিশেষত্ব। অর্থাৎ, জমকালো দেখাতে সব সময় ভারী পোশাকের প্রয়োজন নেই; সঠিক কাট ও কাপড়ের সমন্বয়েই সাধারণ সাজ হয়ে উঠতে পারে নজরকাড়া।
গোলাপি করসেট ও ডেনিমের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা পরেছেন নেভি ব্লু রঙের জিপ-আপ জ্যাকেট। হাতার পাশে সাদা স্ট্রাইপ জ্যাকেটটিতে যোগ করেছে স্পোর্টি আবহ। জ্যাকেটটি খোলা রাখায় ভেতরের করসেটও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
গোলাপি সাটিনের কোমলতা, নীল ডেনিমের সহজাত আবেদন আর স্পোর্টি জ্যাকেটের ক্যাজুয়াল মেজাজ। সব মিলিয়ে প্রিয়াঙ্কার সাজটি একাধারে গ্ল্যামারাস ও স্বচ্ছন্দ। দিনের সাধারণ আড্ডা থেকে সন্ধ্যার ক্যাজুয়াল আউটিং। এ ধরনের পোশাকের সমন্বয় অনায়াসেই মানিয়ে যায় নানা আয়োজনে।
পোশাকের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার গয়না বাছাইয়েও রয়েছে সূক্ষ্ম রুচির পরিচয়। গলায় একাধিক সরু চেইন, তার মধ্যে ছোট্ট হার্ট পেনড্যান্ট ও লম্বা চেইনে অ্যাবস্ট্রাক্ট নকশার লকেট। হাতে সরু ব্রেসলেট আর কয়েকটি আংটি। সব মিলিয়ে গয়নাগুলো সাজটিকে আরও আকর্ষণীয় করেছে, কিন্তু পোশাকের মূল আকর্ষণ থেকে নজর সরায়নি।
মেকআপেও প্রিয়াঙ্কা রেখেছেন স্বাভাবিক সৌন্দর্যের ছোঁয়া। মুখ ঘিরে নেমে এসেছে লম্বা, ঘন ঢেউখেলানো চুল। উষ্ণ টোনের মেকআপ, হালকা করে ফুটিয়ে তোলা চোখ আর মিউটেড শেডের লিপস্টিক তাঁর সাজে এনেছে স্নিগ্ধ আভা।
প্রিয়াঙ্কার সাজে যেখানে সাটিন ও ডেনিমের আধুনিক মেলবন্ধন, সেখানে নিক জোনাসের পোশাকে প্রাধান্য পেয়েছে ক্ল্যাসিক মেনসওয়্যার। ধূসর পিনস্ট্রাইপ ব্লেজার ও একই নকশার ট্রাউজারের সঙ্গে তিনি পরেছেন পাউডার ব্লু শার্ট। চিরচেনা স্যুটের এই সমন্বয়কে নিক তুলে ধরেছেন অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে।
ব্লেজারের ল্যাপেলে রয়েছে ছোট্ট একটি ডেকোরেটিভ অ্যাকসেসরিজ, যা সাজে যোগ করেছে ব্যক্তিগত ছোঁয়া। অন্যদিকে টাইয়ের বোল্ড প্যাটার্ন পিনস্ট্রাইপের সূক্ষ্ম রেখার সঙ্গে তৈরি করেছে বৈপরীত্য। বাড়তি সাজসজ্জা এড়িয়ে নিক পোশাকের কাট, রং ও নকশাকেই রেখেছেন মূল আকর্ষণ।
নিকের এই লুক মনে করিয়ে দেয়, ফ্যাশনে ক্ল্যাসিক পোশাকের আবেদন কখনো ফুরিয়ে যায় না। সঠিক ফিটিং, মানানসই রঙের সমন্বয় আর ছোটখাটো অ্যাকসেসরিজের সাহায্যে চেনা স্যুটকেও দেওয়া যায় আধুনিক রূপ।
প্রিয়াঙ্কা ও নিকের এই সাজে চোখে পড়ে দুটি আলাদা ফ্যাশন-ভাবনা। প্রিয়াঙ্কা দেখিয়েছেন, সাটিন করসেটের মতো গ্ল্যামারাস পোশাকও ডেনিম ও স্পোর্টি জ্যাকেটের সঙ্গে অনায়াসে পরা যায়। আর নিক মনে করিয়ে দিয়েছেন, পিনস্ট্রাইপ স্যুটের ক্ল্যাসিক আবেদনকে নতুন করে তুলে ধরতে খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। দুজনের এই স্বচ্ছন্দ স্টাইলই তাঁদের দৈনন্দিন ফ্যাশনকে করে তুলেছে অনুসরণযোগ্য।