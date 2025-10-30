চোখধাঁধানো ১০টি বোল্ড লুকে এ যেন অন্য তৃণা

২০১৬ সালে সাড়াজাগানো ‘খোকাবাবু’ ধারাবাহিক দিয়ে পর্দায় অভিষেক ঘটে এই সুন্দরী অভিনেত্রীর। কলকাতাকেন্দ্রিক টেলিভিশন ধারাবাহিকগুলো আমাদের দেশেও সমান জনপ্রিয়। আর সেখানে নানা সময়ে লক্ষ্মীমন্ত বা দুষ্টু–মিষ্টি বউয়ের চরিত্রে ঐতিহ্যবাহী সাজে দুই বাংলার দর্শকদেরই মন কাড়েন তৃণা সাহা। এখন করছেন আরেকটি ধারাবাহিক ‘পরশুরাম’-এর কাজ। টিভি পর্দার গণ্ডি পেরিয়ে ওটিটি ওয়েব সিরিজেও নজর কাড়ছেন তিনি। তবে এই অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম ঘুরে এসে যেন মনে হলো অন্য তৃণাকে দেখছি আমরা। বিশ্বাস না হলে নিজেরাই দেখে নিন আবেদন ছড়ানো তাঁর সাম্প্রতিক লুকগুলো—