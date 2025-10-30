চোখধাঁধানো ১০টি বোল্ড লুকে এ যেন অন্য তৃণা
স্টাইল

চোখধাঁধানো ১০টি বোল্ড লুকে এ যেন অন্য তৃণা

শেয়ার করুন
ফলো করুন

২০১৬ সালে সাড়াজাগানো ‘খোকাবাবু’ ধারাবাহিক দিয়ে পর্দায় অভিষেক ঘটে এই সুন্দরী অভিনেত্রীর। কলকাতাকেন্দ্রিক টেলিভিশন ধারাবাহিকগুলো আমাদের দেশেও সমান জনপ্রিয়। আর সেখানে নানা সময়ে লক্ষ্মীমন্ত বা দুষ্টু–মিষ্টি বউয়ের চরিত্রে ঐতিহ্যবাহী সাজে দুই বাংলার দর্শকদেরই মন কাড়েন তৃণা সাহা। এখন করছেন আরেকটি ধারাবাহিক ‘পরশুরাম’-এর কাজ। টিভি পর্দার গণ্ডি পেরিয়ে ওটিটি ওয়েব সিরিজেও নজর কাড়ছেন তিনি। তবে এই অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম ঘুরে এসে যেন মনে হলো অন্য তৃণাকে দেখছি আমরা। বিশ্বাস না হলে নিজেরাই দেখে নিন আবেদন ছড়ানো তাঁর সাম্প্রতিক লুকগুলো—

১/১০
সাদা ওভারসাইজ শার্টের সঙ্গে কালো টাই এবং শর্ট লেদার স্কার্টে ধরা দিয়েছেন সুন্দরী।
সাদা ওভারসাইজ শার্টের সঙ্গে কালো টাই এবং শর্ট লেদার স্কার্টে ধরা দিয়েছেন সুন্দরী।
বিজ্ঞাপন
২/১০
অভিনেত্রীর পরনে নীল-সোনালি ব্রোকেড ম্যাটেরিয়ালের শর্টস আর ডিপনেক টপ। সঙ্গে নিয়েছেন হলুদ-ম্যাজেন্টা জ্যাকেট। তাঁর পুরো সাজে ফুটে উঠেছে বোহো আমেজ।
অভিনেত্রীর পরনে নীল-সোনালি ব্রোকেড ম্যাটেরিয়ালের শর্টস আর ডিপনেক টপ। সঙ্গে নিয়েছেন হলুদ-ম্যাজেন্টা জ্যাকেট। তাঁর পুরো সাজে ফুটে উঠেছে বোহো আমেজ।
বিজ্ঞাপন
৩/১০
মেটালিক হলোগ্রাফিক ড্রেস পরে ভেজা চুলে সুইমিংপুলে আবেদন ছড়াচ্ছেন তিনি।
মেটালিক হলোগ্রাফিক ড্রেস পরে ভেজা চুলে সুইমিংপুলে আবেদন ছড়াচ্ছেন তিনি।
৪/১০
হল্টারনেক কালো গাউনের সঙ্গে আকর্ষণ কাড়ছে গোল্ডেন স্টেটমেন্ট জুয়েলারি।
হল্টারনেক কালো গাউনের সঙ্গে আকর্ষণ কাড়ছে গোল্ডেন স্টেটমেন্ট জুয়েলারি।
৫/১০
স্ট্র্যাপলেস লেদার গাউনে সুন্দরী।
স্ট্র্যাপলেস লেদার গাউনে সুন্দরী।
৬/১০
লাল গাউনের সঙ্গে ‘রেড লিপ’ লুক।
লাল গাউনের সঙ্গে ‘রেড লিপ’ লুক।
৭/১০
সাদা প্লিটেড মিনি স্কার্টের সঙ্গে পরা অভিনেত্রীর প্রতিটি অনুষঙ্গই যেন একেকটি স্টেটমেন্ট পিস। ঝকমকে ডলার বসানো লাল ক্রপ টপের সঙ্গে মিলিয়ে সঙ্গে পরেছেন লাল থাই হাই বুট।
সাদা প্লিটেড মিনি স্কার্টের সঙ্গে পরা অভিনেত্রীর প্রতিটি অনুষঙ্গই যেন একেকটি স্টেটমেন্ট পিস। ঝকমকে ডলার বসানো লাল ক্রপ টপের সঙ্গে মিলিয়ে সঙ্গে পরেছেন লাল থাই হাই বুট।
৮/১০
কফি রঙের আউটফিটে ধরা দিয়েছেন তিনি।
কফি রঙের আউটফিটে ধরা দিয়েছেন তিনি।
৯/১০
সিকুইন–সজ্জিত ড্রেসে যেন উত্তাপ ছড়াচ্ছেন তিনি।
সিকুইন–সজ্জিত ড্রেসে যেন উত্তাপ ছড়াচ্ছেন তিনি।
১০/১০
ফ্লোরাল লেহেঙ্গা পরেছেন।
ফ্লোরাল লেহেঙ্গা পরেছেন।
প্রকাশ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৪: ০০
বিজ্ঞাপন