নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকের আগের দিন রালফ লরেন তার নতুন কালেকশন উপস্থাপন করলেন ব্র্যান্ডের ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ সদর দপ্তরে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হলিউড তারকা জেসিকা চ্যাস্টেইন, টকশো কুইন ওপরা উইনফ্রে সহ অসংখ্য সেলিব্রিটি। তবে সবার নজর কাড়লেন বলিউড-হলিউডের আন্তর্জাতিক তারকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং তার গায়ক-স্বামী নিক জোনাস।
প্রিয়াঙ্কার পুরো সাজে ছিল ব্রাউন রঙের এক দুর্দান্ত কারিশমা। তার ফ্লোর-গ্রেজিং প্রিন্টেড ম্যাক্সি স্কার্ট, ফ্রিলড হেম ও সঙ্গে মিলিয়ে পরা ব্লেজার, সব মিলিয়ে ফুটে উঠে আধুনিকতা আর আভিজাত্য। শার্ট ছাড়াই ব্লেজার, আর কোমরে ব্রাউন চাঙ্কি বেল্ট তার স্টাইলকে দিয়েছে আলাদা এজ।
ব্রোঞ্জ মেকআপের উজ্জ্বলতা তার লুকে এনেছে ভিন্টেজ আবহ। চুলে ছিল ঢেউখেলানো। আর সাদামাটা গোল্ডেন হুপ ইয়াররিং, যা সাজটিকে করেছে সম্পূর্ণ।
প্রিয়াঙ্কার লুকের সঙ্গে নিজেকে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছেন নিক জোনাস। তিনিও বেছে নিয়েছেন ভিন্টেজ টোনের ব্রাউন শেডের স্যুট। সঙ্গে ব্রাউন-বেইজ প্রিন্টেড টাই ছিল তার পোশাকের বিশেষ আকর্ষণ। ব্রাউন শেডের সানগ্লাস আর ফরমাল জুতো পুরো সাজকে করেছে আরও পরিশীলিত।
রালফ লরেনের এই প্রদর্শনী মূলত নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকের সাইড ইভেন্ট হিসেবে আয়োজিত হলেও, ১১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু মূল আয়োজন। এবং ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই ফ্যাশন উইক। যেখানে মাইকেল কোরস, কেলভিন ক্লেইন, টরি বার্চের মতো শীর্ষস্থানীয় ডিজাইনাররা তাদের স্প্রিং/সামার ২০২৬ কালেকশন প্রদর্শন করবেন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম