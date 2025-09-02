মাসাবার নকশায় আলিয়ার পাটাখা শাড়ি, তৈরিতে সময় লেগেছে ২৭৫ ঘণ্টা

আলিয়া ভাটের শাড়ির পাড় তৈরি হয়েছে রাজস্থানি ঝরোখা মোটিফে, জমিনে সোনালি বুটি আর জরির কাজ মিলিয়ে ফুটে উঠেছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন। উজ্জ্বল গোলাপি রং মাসাবার সিগনেচার স্টাইলকে তুলে ধরেছে। আলিয়ার হালকা মেকআপ, মাঝ বরাবর সিঁথি করা খোঁপা ও ছোট সবুজ টিপ তাঁর লুককে করেছে আরও নিখুঁত। এই সাজে শাড়িটি যেন হয়ে উঠেছে সত্যিকারের শিল্পকর্ম।
মাসাবা গুপ্তা ফ্যাশন জগতে পরিচিত ঐতিহ্যকে নতুনভাবে উপস্থাপনের জন্য। কখনো তিনি শাড়িতে জবা ফুলের ছাপ দেন, কখনো বা গরুর মোটিফ। তবে একই সঙ্গে তিনি জরির কাজ, প্যাচওয়ার্ক কিংবা শতবর্ষ পুরোনো নকশাকে আধুনিক রূপে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর ডিজাইনে নতুনত্ব মানে কেবল ভিন্ন কিছু করা নয়, বরং পুরোনোকে নতুন প্রজন্মের কাছে সহজভাবে উপস্থাপন করা।
শাড়ির পাড় জুড়ে ফুটে উঠেছে রাজস্থানি ‘ঝরোখা’ নকশা, যা রাজবাড়ির জানালার স্থাপত্যকে মনে করিয়ে দেয়। শাড়ির জমিন জুড়ে ছড়িয়ে আছে সোনালি বুটি, আর বর্ডারে ঝলমলে জরির কাজ। অ্যাপ্লিক আর প্যাচওয়ার্কের নিখুঁত ব্যবহার শাড়িটিকে দিয়েছে অন্য মাত্রা। আর সেই সঙ্গে মাসাবার সিগনেচার উজ্জ্বল গোলাপি রং শাড়িটিকে আলাদা পরিচয় দিয়েছে।
ভারী কাজের শাড়ির সঙ্গে আলিয়া বেছে নিয়েছেন একেবারে সাধারণ কাটের একটি স্ট্র্যাপি টাই-ব্যাক ব্লাউজ। ফলে নজর গিয়েছে শুধু শাড়ির সূক্ষ্ম কারুকাজে। গয়নার হিসেবে তিনি পরেছেন হাতির মোটিফযুক্ত বড়সড় টেম্পল-স্টাইলের ঝুমকা, যা ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। গয়নার এই মোটিফ সমৃদ্ধি, জ্ঞান আর শুভ সূচনার প্রতীক। হাতে ছিল সোনার চুড়ি আর একটি আংটি। গলায় কোনো গয়না না রেখে লুককে একেবারে মিনিমাল রাখা হয়েছে। অবশ্য সেলিব্রিটি স্টাইলের বর্তমান ট্রেন্ড এটি।
মেকআপ ও হেয়ারস্টাইলেও রাখা হয়েছে মিনিমালিজমের ছোঁয়া। যা আলিয়ার স্বভাব সুলভ সৌন্দর্যকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। মাঝ বরাবর সিঁথি করে খোঁপা, কপালে ছোট্ট সবুজ টিপ, নরম গোলাপি লিপ কালার, হালকা আই মেকআপ আর ডিউই টোনের উজ্জ্বল ফিনিশিং। নখে ছিল হালকা গোলাপি গ্লসি নেলপলিশ। শাড়ির ভারী কাজের সঙ্গে এই মেকআপ তৈরি করেছে নিখুঁত ভারসাম্য।
আলিয়া ভাটের এই শাড়ি-লুক আমাদের মনে করিয়ে দেয়—ঐতিহ্য কখনো পুরোনো হয় না। শুধু সময়ের সঙ্গে সেটিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে জানলেই তা হয়ে ওঠে সমসাময়িক। মাসাবা গুপ্তার হাতে তৈরি এই শাড়ি তাই শুধু পোশাক নয়, বরং এক টুকরো শিল্পকর্ম, যা উৎসবকে করে তুলেছে আরও উজ্জ্বল।
ছবি: আলিয়া ভাটের ইনস্টাগ্রাম