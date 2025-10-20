পর্দায় কম দেখা গেলেও বোল্ড ফ্যাশনের দৌড়ে এগিয়ে এই তারকা

বলিউড অভিনেত্রী বাণী কাপুরকে খুব কম সিনেমাতেই দেখা গেছে তাঁর এক যুগের ক্যারিয়ারে। ২০১৩ সালে যশরাজ ফিল্মসের ব্যানারে ‘শুদ্ধ দেশি রোমান্স’-এর মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় তাঁর। প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের বিপরীতে অভিনীত এই ছবির জন্য সম্ভাবনাময় নবাগতা হিসেবে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতে নেন বাণী। এরপর যদিও বড় হিটের সংখ্যা সীমিত, তবু তাঁর অভিনয়শৈলী ও পর্দা উপস্থিতি বরাবরই প্রশংসিত। ২০২১ সালে ‘চণ্ডীগড় করে আশিকি’ ছবিতে আয়ুষ্মান খুরানার বিপরীতে ট্রান্সজেন্ডার নারীর চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ভেঙেছেন বলিউডের প্রচলিত ধারা। চলতি বছর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে তাঁর দুটি প্রজেক্ট—‘রেইড ২’ এবং ওয়েব সিরিজ ‘মণ্ডল মার্ডারস’। তবে অভিনয়ের বাইরেও বাণী কাপুরের জনপ্রিয়তার বড় কারণ তাঁর অনবদ্য স্টাইল সেন্স। দীর্ঘাঙ্গী এই অভিনেত্রী সাহসী, আত্মবিশ্বাসী ও গ্ল্যামারাস ফ্যাশন চয়েসের জন্য পরিচিত। ইনস্টাগ্রামে তাঁর প্রতিটি পোস্টই যেন ফ্যাশনের এক নতুন অধ্যায়। এবার দেখা যাক, তাঁর কিছু বোল্ড ও স্টাইলিশ লুক।
ছবি: বাণী কাপুরের ইন্সটাগ্রাম