পর্দায় কম দেখা গেলেও বোল্ড ফ্যাশনের দৌড়ে এগিয়ে এই তারকা
বলিউড অভিনেত্রী বাণী কাপুরকে খুব কম সিনেমাতেই দেখা গেছে তাঁর এক যুগের ক্যারিয়ারে। ২০১৩ সালে যশরাজ ফিল্মসের ব্যানারে ‘শুদ্ধ দেশি রোমান্স’-এর মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় তাঁর। প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের বিপরীতে অভিনীত এই ছবির জন্য সম্ভাবনাময় নবাগতা হিসেবে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতে নেন বাণী। এরপর যদিও বড় হিটের সংখ্যা সীমিত, তবু তাঁর অভিনয়শৈলী ও পর্দা উপস্থিতি বরাবরই প্রশংসিত। ২০২১ সালে ‘চণ্ডীগড় করে আশিকি’ ছবিতে আয়ুষ্মান খুরানার বিপরীতে ট্রান্সজেন্ডার নারীর চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ভেঙেছেন বলিউডের প্রচলিত ধারা। চলতি বছর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে তাঁর দুটি প্রজেক্ট—‘রেইড ২’ এবং ওয়েব সিরিজ ‘মণ্ডল মার্ডারস’। তবে অভিনয়ের বাইরেও বাণী কাপুরের জনপ্রিয়তার বড় কারণ তাঁর অনবদ্য স্টাইল সেন্স। দীর্ঘাঙ্গী এই অভিনেত্রী সাহসী, আত্মবিশ্বাসী ও গ্ল্যামারাস ফ্যাশন চয়েসের জন্য পরিচিত। ইনস্টাগ্রামে তাঁর প্রতিটি পোস্টই যেন ফ্যাশনের এক নতুন অধ্যায়। এবার দেখা যাক, তাঁর  কিছু বোল্ড ও স্টাইলিশ লুক।

১/১৫
নীল, কমলা ও সাদা প্যাটার্নের ব্রালেট ও শাইনি ব্লু জিনসে বাণী কাপুর
২/১৫
প্যাস্টেল সবুজ অফ শোল্ডার গাউনের লুকে
৩/১৫
এই লুকে সুইটহার্ট নেকলাইনের কালো ভেলভেট ড্রেস পরেছেন অভিনেত্রী
৪/১৫
ফ্লোরাল স্ট্র্যাপলেস আকর্ষণীয় গাউনে ফ্রেমবন্দি হয়েছেন সুন্দরী
৫/১৫
এ বছর দিওয়ালীতে সোনালি-গোলাপি স্ট্র্যাপলেস ড্রেসটি বেছে নিয়েছেন অভিনেত্রী
৬/১৫
জমকালো এথনিক লুকেও নজর কাড়েন তিনি। কপার গোল্ড টোনের স্টেটমেন্ট ব্লাউজের সঙ্গে জুটি হয়েছে সিকুইন সজ্জিত শাড়ি
৭/১৫
পাউডার ব্লু হল্টারনেক ড্রেসে
৮/১৫
হল্টারনেক এই গাউনটি যেন বাণী কাপুরের জন্যই তৈরি
৯/১৫
লঞ্জরি বা রাতপোশাকের ফ্যাশনে বাণী সেরা
১০/১৫
বার্বিকোর থিমে সেজে উঠেছেন বাণী। গোলাপি নেটের ড্রেসে আকর্ষণ কাড়ছে স্লিট ডিজাইন
১১/১৫
ভেলভেটের টিউব গাউনে
১২/১৫
মিরর ওয়ার্কের স্ট্র্যাপলেস কোরসেট পোশাকে গর্জিয়াস লাগছে এই অভিনেত্রীকে
১৩/১৫
সাদা কোরসেট ড্রেসে বাণী যেন শুভ্রতার আবেদন ছড়াচ্ছেন
১৪/১৫
ক্যাজুয়াল লুকে ধরা দিয়েছেন স্টাইলিশ এই তারকা। সাদা স্লিভলেস ও ডিপনেক টপের সঙ্গে জুটি হয়েছে ডেনিম প্যান্ট। আর চোখে শোভা পাচ্ছে লাল ফ্রেমের সানগ্লাস
১৫/১৫
হলুদ হল্টারনেক ম্যাক্সি ড্রেসে
ছবি: বাণী কাপুরের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৬: ০২
