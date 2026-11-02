জিম কো-অর্ড সেটেও গ্ল্যামারাস মিথিলা, প্যাস্টেল ব্লু লুকে উইন্টার ভাইব

পরনে হালকা আকাশি নীল রঙের কো-অর্ড সেট। সঙ্গে কালো হ্যান্ডব্যাগ, মিনিমাল অ্যাকসেসরিজ আর ন্যাচারাল গ্ল্যাম মেকআপ। সব মিলিয়ে লুকটি যেমন আরামদায়ক, তেমনি আধুনিক ও ফ্যাশনেবল।
মিথিলার পোশাকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক এর রং ও কাট। হালকা আকাশি নীল রঙের ফিটেড কো-অর্ড সেটটি তৈরি হয়েছে ম্যাচিং টপ ও লেগিংস দিয়ে। টপটির কাট বেশ স্টাইলিশ। সামনের অংশে রয়েছে ডিপ ভি-নেকলাইন, যা পোশাকে এনেছে আধুনিক ছোঁয়া। লম্বা হাতার জিপারযুক্ত জ্যাকেটটি খোলা রেখে পরেছেন তিনি। ফলে ভেতরের টপের নকশাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
অন্যদিকে, শরীরের সঙ্গে মানানসই ফিটেড লেগিংস পুরো পোশাককে দিয়েছে পরিপাটি ও স্পোর্টি লুক। একই রঙের টপ ও বটমের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে মনোক্রোম স্টাইলিং। প্যাস্টেল ব্লু রংটি পুরো সাজে এনেছে কোমল ও স্নিগ্ধ আবহ।
এক রঙের পোশাকের সঙ্গে কনট্রাস্ট তৈরি করতে কালো রঙের ছোট শোল্ডার ব্যাগ বেছে নিয়েছেন মিথিলা। ব্যাগটির সোনালি চেইন স্ট্র্যাপ পোশাকের সঙ্গে সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছে। হাতে রয়েছে একটি মিনিমাল ঘড়ি, আর কানে ছোট স্টাড ইয়াররিং। পায়ে কালো থং স্যান্ডেল। সব মিলিয়ে অ্যাকসেসরিজের ব্যবহার বেশ পরিমিত। বাড়তি সাজসজ্জা ছাড়াই লুকটি হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়।
হাতে সবুজ রঙের একটি ঠান্ডা পানীয় আর অন্য হাতে সানগ্লাস, এই ছোটখাটো অনুষঙ্গগুলোও তাঁর ক্যাজুয়াল স্টাইলের সঙ্গে মানিয়ে গেছে।
মেকআপে খুব বেশি ভারী সাজ বেছে নেননি মিথিলা। ত্বকে রয়েছে মসৃণ ও ন্যাচারাল ফিনিশ। চোখের সাজে গুরুত্ব পেয়েছে কালো উইংড আইলাইনার, যা চোখকে করেছে আরও আকর্ষণীয়। ভ্রু সুন্দরভাবে এঁকে নেওয়া হয়েছে। গালে হালকা ব্লাশ ও কনট্যুরিংয়ের ছোঁয়া। ঠোঁটে রয়েছে সফট রোজি ন্যুড শেডের লিপস্টিক। সব মিলিয়ে মেকআপে ফুটে উঠেছে স্নিগ্ধ অথচ গ্ল্যামারাস ভাব।
চুলের সাজও বেশ সাদামাটা। মাঝখানে সিঁথি করে লম্বা কালো চুল খোলা রেখেছেন তিনি। হালকা বাতাসে এলোমেলো চুলের স্বাভাবিক ভঙ্গি পুরো লুকটিকে দিয়েছে আরও প্রাণবন্ত আবহ।
মিথিলার এই সাজে আলাদা করে নজর কাড়ে আরাম ও স্টাইলের ভারসাম্য। কো-অর্ড সেটের স্পোর্টি কাট, প্যাস্টেল ব্লু রং, কালো ব্যাগের কনট্রাস্ট এবং ন্যাচারাল মেকআপ। সবকিছু মিলিয়ে তৈরি হয়েছে একটি আধুনিক ক্যাজুয়াল লুক। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, শপিং কিংবা দিনের বেলার বাইরে যাওয়ার জন্য এমন পোশাক হতে পারে চমৎকার পছন্দ।