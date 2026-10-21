রঙিন লেহেঙ্গা, আয়নার কাজ আর সোনালি কোমরবন্ধে উৎসবের গ্ল্যামার ছড়ালেন জাহ্নবী কাপুর

ডিজাইনার অনামিকা খান্নার বহু রঙের লেহেঙ্গা, বেগুনি ওড়না আর সোনালি কোমরবন্ধে জাহ্নবী কাপুরের সাজে মিশেছে ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিক গ্ল্যামার। পোশাকের সূক্ষ্ম কারুকাজ থেকে চুলের সাজ। প্রতিটি খুঁটিনাটিই যেন আলাদা করে নজর কাড়ে।
জাহ্নবীর লেহেঙ্গার মূল আকর্ষণ এর রঙিন নকশা ও ঘন কারুকাজ। লাল, সবুজ, নীল, আইভরি আর মাটির কাছাকাছি রঙের মিশেলে তৈরি পোশাকটিতে রয়েছে নানা ধরনের মোটিফ। ঘেরওয়ালা স্কার্টজুড়ে ছড়িয়ে আছে সূক্ষ্ম সুতোয় এমব্রয়ডারি ও আয়নার কাজ। গুজরাটি উৎসবের পোশাকের ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত নকশা লেহেঙ্গাটিকে দিয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।
নিচের চওড়া পাড়ে রয়েছে আরও ঘন ও রঙিন নকশার স্তর। স্কার্টের ঘেরের সঙ্গে এই কারুকাজ পোশাকটিকে করেছে আরও জাঁকজমকপূর্ণ। কাপড়ের ওপর সুতো ও আয়নার কাজ আলোয় ঝিলমিল করে, ফলে একেকটি নকশা আলাদা করে চোখে পড়ে।
লেহেঙ্গার সঙ্গে জাহ্নবী পরেছেন ছোট হাতার কারুকাজ করা চোলি বা ব্লাউজ। গভীর গলার নকশার এই ব্লাউজে রয়েছে স্কার্টের সঙ্গে মিলিয়ে রঙ ও সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি। ফলে পুরো পোশাকের মধ্যে তৈরি হয়েছে সুন্দর সামঞ্জস্য।
তবে সাজে নতুনত্ব এনেছে বেগুনি রঙের ওড়না। লেহেঙ্গার বহু রঙের নকশার সঙ্গে গাঢ় বেগুনির বৈপরীত্য বেশ আকর্ষণীয়। ওড়নাটি পরিপাটি করে ভাঁজ করে এক কাঁধে রাখা হয়েছে, সেখান থেকে তা নেমে এসেছে পোশাকের সামনের দিকে। প্রচলিত একই রঙের ওড়নার বদলে ভিন্ন রং বেছে নেওয়ায় সাজে যোগ হয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া।
জাহ্নবীর লেহেঙ্গায় সবচেয়ে নজরকাড়া অনুষঙ্গগুলোর একটি সোনালি কোমরবন্ধ। কোমরের চারপাশে বসানো এই অলংকার পোশাকের ঘেরওয়ালা সিলুয়েটের সঙ্গে সুন্দর বৈপরীত্য তৈরি করেছে। ছোট ব্লাউজ ও বড় ঘেরের স্কার্টের মাঝখানে কোমরবন্ধটি সাজে এনেছে স্পষ্ট গড়ন।
উৎসবের লেহেঙ্গায় কোমরবন্ধ পরলে শুধু গয়নাই যোগ হয় না, পোশাকের নকশাও আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এমব্রয়ডারিতে ভরা লেহেঙ্গার সঙ্গে সোনালি কোমরবন্ধ রঙিন কারুকাজের মধ্যেও আলাদা করে নজর কাড়তে পারে।
গয়না বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও জাহ্নবী রেখেছেন ঐতিহ্যের ছাপ। গলায় ছিল মুক্তা ও রঙিন পাথর বসানো জমকালো চোকার। সঙ্গে লম্বা ঐতিহ্যবাহী কানের দুল এবং হাতে একাধিক চুড়ি। সোনালি কোমরবন্ধটি গয়নার বাকি অংশের সঙ্গে মিলিয়ে পুরো সাজে এনেছে সামঞ্জস্য।
কপালে ছোট্ট লাল টিপ লুকটিকে দিয়েছে উৎসবের পরিচিত আবহ। চুল মাঝখানে সিঁথি করে পরিপাটি খোঁপায় বাঁধা। খোঁপায় সাজানো ছিল ম্যাজেন্টা, হলুদ ও সাদা রঙের তাজা ফুল। গয়না, ফুল আর পোশাকের রঙের সমন্বয়ে জাহ্নবীর সাজে ফুটে উঠেছে ভারতীয় উৎসবের ঐতিহ্য।
পোশাকের নকশা ও রং এতটাই সমৃদ্ধ যে মেকআপে অতিরিক্ত নাটকীয়তার প্রয়োজন ছিল না। চোখে হালকা ঝিলমিলে আভা, স্পষ্ট করে সাজানো চোখের রেখা, গালে হালকা কনট্যুর এবং ঠোঁটে মৃদু বেরি রঙের লিপস্টিক বেছে নিয়েছেন জাহ্নবী। ফলে মেকআপ পোশাকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেনি, বরং পুরো সাজকে করেছে পরিপূর্ণ।
রঙিন লেহেঙ্গা, ঘন এমব্রয়ডারি ও আয়নার কাজের সঙ্গে গুজরাটি উৎসবের পোশাকের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বলিউডের একাধিক ছবিতেও এই নান্দনিকতা দেখা গেছে।
‘হাম দিল দে চুকে সনম’ ছবির ‘ঢোলি তারো ঢোল বাজে’ গানে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের রঙিন লেহেঙ্গা ও সূক্ষ্ম কারুকাজ গুজরাটি উৎসবের পোশাককে স্মরণীয় করে রেখেছে। একই ধারার উজ্জ্বল রং ও ঘন নকশা দেখা যায় ‘গোলিয়োঁ কি রাসলীলা রাম-লীলা’ ছবির ‘নগাড়া সঙ্গ ঢোল’ গানে দীপিকা পাড়ুকোনের সাজেও। আবার ‘গঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি’ ছবির ‘ঢোলিডা’ গানে আলিয়া ভাটের পোশাকেও রয়েছে রঙিন উৎসবের আমেজ।
জাহ্নবীর অনামিকা খান্নার লেহেঙ্গাতেও সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক স্টাইলিং। রঙিন কারুকাজ, বিপরীত রঙের ওড়না, সোনালি কোমরবন্ধ ও ঐতিহ্যবাহী গয়না। সব মিলিয়ে তাঁর সাজ মনে করিয়ে দেয়, উৎসবের পোশাকে ঐতিহ্যকে ধরে রেখেও নতুনত্ব আনা যায়।