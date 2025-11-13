ইরার অল ব্ল্যাক ম্যাজিক

মুবাশশিরা কামাল ইরা। নামটা এখন সবারই পরিচিত। কয়েক বছর আগে ঢাকার রাস্তায় ব্যালে ড্যান্স করে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের নওগাঁর মেয়ে ইরা। সম্প্রতি এই নৃত্যশিল্পী ও মডেল ঘোড়ায় চড়ে ব্রাইডাল লুকের জন্যও আলোচিত হয়েছেন। সাড়াজাগানো রানঅ্যাওয়ে ব্রাইড লুকে সবাই তাঁর প্রশংসা করেছেন।
ইরা নাচের মতো ফ্যাশন সেন্সেও বেশ তুখোড়। যা পরেন তা–ই ক্যারি করেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। এই যেমন সানসিল্কের অনুষ্ঠানে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ‘অল ব্ল্যাক লুক’। ইনস্টাগ্রামে উঁকি দিলেই দেখা যাবে ইরার স্টাইলিশ এই ছবিগুলো। যেখানে কমেন্ট করেছে তাঁর ফ্যাশনিস্তা ভক্তরা।
এদিন ইরা ফ্রেমবন্দী হয়েছেন কালো গাউনে। ফ্যাশনে যুগ যুগ ধরে কালো পোশাকের আবেদন চিরন্তন। অনেকেই কালো রংকে শোকের প্রতীক মনে করলেও যেকোনো উৎসবে তারকা থেকে শুরু করে ফ্যাশনসচেতনরা কালোকেই এগিয়ে রাখেন। তাই আমাদের দেশীয় তারকাদের মধ্যে অল ব্ল্যাক লুকে ফ্রেমবন্দী হওয়ার ট্রেন্ড এখনো চলমান। ইরার এই সাম্প্রতিক ছবিগুলোতে আলো আর ছায়ার সূক্ষ্ম খেলায় ধরা পড়েছে এক আত্মবিশ্বাসী নারীর রূপ।
ইরার এই লুকে ফুটে উঠেছে একাধারে ক্লাসি, আত্মবিশ্বাসী ও আধুনিক এক আবেদন। পুরো লুকের মূল আকর্ষণ নিঃসন্দেহে তাঁর বডিকন ফিট, হাইনেক গাউনটি। সাটিন ফেব্রিকের এই ফ্লোর ছুঁয়ে থাকা গাউনটির অন্যতম আবেদন, সামনে কোমরের কাছে টুইস্টেড ড্রেপ ডিজাইনটি। ফুলস্লিভ হাতা ও পাশে কোমরের অংশে সূক্ষ্ম লেসের কাজও আকর্ষণ ছড়াচ্ছে। আউটফিটটি বাংলাদেশি ফ্যাশন ব্র্যান্ড সেলিব্রিটি চয়েজের।
ইরার মেকআপের দায়িত্বে ছিল মেকওভার ফিটনেস বাই ফারহানা চৈতী গ্ল্যাম লুক। আই লুককে হাইলাইট করে সেজেছেন তিনি। লেন্স পরা চোখ উইংড আইলাইনার, ভলিউমাস ল্যাশ, কাজল আর সিলভার শিমারি আইশ্যাডো। ঠোঁটে রেড-পিংক টোনের গ্লসি লিপকালার পুরো লুকের ভারসাম্য রক্ষা করেছে। সবশেষে গালে হালকা ব্লাশ অন আর হাইলাইটারের ছোঁয়ায় লুকে এসেছে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা।
চুল খোঁপা করা নয়—বরং স্ট্রেইট করে স্লিক স্টাইলে পেছনে টেনে নেওয়া হয়েছে, যা তাঁর মুখের গঠন ও মেকআপকে আরও উজ্জ্বল করেছে। সামান্য উঁচু করে টানা ফ্রন্ট সেকশনটি পুরো হেয়ারডোতে এনেছে এক বোল্ড অ্যান্ড কনটেম্পরারি ছোঁয়া। ইরার এই ওয়েস্টার্ন লুকে জুয়েলারি রাখা হয়েছে মিনিমাল—ছোট ফ্লোরাল ডায়মন্ড স্টাড আর আংটি পরেছেন তিনি। এই লুকটি পারফেক্ট রেড কার্পেট ইভেন্ট, ফটোশুট বা আসন্ন উইন্টার পার্টির জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম