টালি সুন্দরী মধুমিতার অনুপ্রেরণায় হেয়ারস্টাইল গাইড
পোশাকের সঙ্গে চুল বাঁধার স্টাইলেও এখন এসেছে নানান বৈচিত্র্য। কোন হেয়ারস্টাইল বেছে নেওয়া হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করে ট্রেন্ড, ফ্যাশন সেন্স এবং ব্যক্তিগত আরামের ওপর। হেয়ারস্টাইলিংয়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক নানা ট্রেন্ড, পাশাপাশি টিকে আছে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী চুল বাঁধার কায়দাও। আবার এই দুইয়ের মিশেলে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন ফিউশনধর্মী স্টাইল, যা লুককে করে তুলছে আরও আধুনিক ও আকর্ষণীয়। তবে স্টাইল যাই হোক না কেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আরাম। অফিস হোক বা কোনো অনুষ্ঠান কিংবা পার্টি—নিজেকে স্টাইলিশভাবে উপস্থাপন করতে চাইলে অনুপ্রেরণা নিতে পারেন টালিউডের স্টাইলিশ তারকা মধুমিতা সরকার-এর মতো তারকার হেয়ারস্টাইল থেকেও।

এই লুকে মধুমিতার হেয়ারস্টাইলটি একেবারেই ন্যাচারাল, বোহো-চিক ধাঁচের। ঢেউখেলানো চুলের সঙ্গে এই ছোট ডিটেইলিংই হয়ে উঠেছে মূল আকর্ষণ।  চুল মাঝখান দিয়ে সিঁথি করে দুই পাশে ভাগ করা হয়েছে। এরপর পুরো চুলে হালকা কার্ল করে সামনে দুই পাশে ছোট ছোট থিন ব্রেইড (পাতলা বেণি) করা হয়েছে। এই বেণিগুলোতে রঙিন সুতা আর চার্মস,  বিডস যোগ করা হয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে ডে-আউট, ফেস্টিভ লুক, কিংবা পার্টি—সব জায়গাতেই এটি মানানসই।
যারা খুব বেশি সময় না নিয়েও স্টাইলিশ ও ট্রেন্ডি লুক চান, তাঁদের জন্য এই বোহো ব্রেইডেড ওয়েভস একদম পারফেক্ট অনুপ্রেরণা হতে পারে।
গরমের পার্টি লুকে এমন একটা হাই বান হেয়ারস্টাইল করতে পারেন
ডাবল হাফ বান হেয়ারস্টাইল করেছেন মধুমিতা। মিনি ড্রেস ছাড়া অন্যান্য ওয়েস্টার্ন পোশাকের সঙ্গেও মানাবে এই হেয়ারস্টাইল। সে ক্ষেত্রে মাঝ সিঁথি করে সামনের অংশের কিছু চুল ভাগ করে নিয়ে খোঁপা বা বান করতে হবে। তারপর বাকি অংশের চুল ছেড়ে রাখলেই হয়ে যাবে স্টাইলিশ হেয়ারস্টাইল।
লম্বা চুলে স্টাইল করা যায় না, এ ধারণা ভুল। চাইলে ফিতা দিয়ে অভিনেত্রী মধুমিতা সরকারের মতো বেণি করতে পারেন। শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ফিতা লাগালেও সুন্দর দেখাবে।
একদম ভিন্ন লুক চাইলে এমন কার্লি হেয়ারস্টাইল করে দেখতে পারেন।
প্রকাশ: ১৮ এপ্রিল ২০২৬, ১২: ৪১
