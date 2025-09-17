টেইলর সুইফটের ৬৫৭ কোটি টাকার আকাশ বিলাস

ফ্রান্সের ড্যাসল্ট অ্যাভিয়েশনের তৈরি এই জেটটি একটানা প্রায় ৫,৯৫০ নটিক্যাল মাইল (প্রায় ১১ হাজার কিলোমিটার) উড়তে পারে। যা ঘণ্টায় প্রায় ৮৫০ কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারে। এর রয়েছে তিনটি শক্তিশালী ইঞ্জিন। ফলে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে প্যারিস বা নিউ ইয়র্ক থেকে টোকিও। ননস্টপ উড়ে যায় নিমেষেই।
টেইলরের জেটের অভ্যন্তর সম্পূর্ণ কাস্টমাইজড। বিলাসবহুল আসন, লেদার ও প্রশস্ত লাউঞ্জ-স্টাইল সিটিং। ব্যক্তিগত স্টেটরুম, আকাশেই যেন নিজের শোয়ার ঘর, বিশ্রাম ও গোপনীয়তার জন্য। গুরমেট গ্যালি, আন্তর্জাতিক মানের রান্নাঘর, উড়ালেই সেরা খাবারের স্বাদ। কাঠের তৈরি ফ্রেম ও স্মার্ট লাইটিং, আলোকসজ্জা ও ডিজাইন মিলে এক রাজকীয় আবহ। এ ছাড়া রয়েছে ড্যাসল্ট ইজি ফ্লাইট ডেক, যা পুরো যাত্রাকে করে তোলে আরও নিরাপদ ও মসৃণ।
রেঞ্জ: ৫,৯৫০ নটিক্যাল মাইল
ক্রুজিং স্পিড: প্রায় ৮৫০ কিলোমিটার/ঘণ্টা
টপ স্পিড: প্রায় ১১১২ কিলোমিটার/ঘণ্টা
কেবিন দৈর্ঘ্য: ৩৯ ফুট
উচ্চতা: ৬ ফুট ২ ইঞ্চি (দাঁড়িয়ে হাঁটার মতো উচ্চতা)
যাত্রী ধারণক্ষমতা: ১২-১৬ জন
বার্ষিক পরিচালনা ব্যয়: মিলিয়ন ডলারেরও বেশি
একসময় টেইলরের তিনটি প্রাইভেট জেট ছিল, কিন্তু এখন তিনি রাখছেন শুধু এই একটিই। তার ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সফর ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার জন্য এটি যথেষ্ট। জেটটির গায়ে খোদাই করা “TS” আদ্যক্ষর যেন তাঁর নিজস্ব ব্র্যান্ডের প্রতীক।
টেইলর সুইফটের ইরাস ট্যুর যখন বিশ্বব্যাপী দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেছে, তখন এই আকাশ বিলাস তার জন্য একেবারে স্বাভাবিক। টেইলরের ভাষায়, সময়ই তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাই নিজের ছন্দে, নিজের মতো করে আকাশে উড়ে চলাতে এই বিলাসবহুল ফ্যালকন সেভেনএক্স শুধু একটি পরিবহন নয়, এটি তার সাফল্য আর ব্যক্তিত্বের ঝলক।
সূত্র: প্যারামাউন্ট বিজনেস
ছবি: ড্যাসল্ট ফ্যালকন সেভেন এক্স–এর ওয়েবসাইট ও ইনস্টাগ্রাম