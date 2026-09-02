বলিউডে আবারো আলোচনায় এই ইরানি মডেল ও অভিনেত্রী, কারণ কী?

সালমান খানের সঞ্চালনায় ‘বিগ বস ২০’ শুরু হওয়ার আগেই সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের তালিকায় উঠে এসেছিল এলনাজ নরৌজির নাম। ‘দ্য ট্রেইটর্স’-এ তাঁর উপস্থিতির পর থেকেই রিয়্যালিটি শোতে তাঁকে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে দর্শকের আগ্রহ ছিল। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, এবারের আসরে অংশ নিচ্ছেন না এলনাজ। বর্তমানে লস অ্যাঞ্জেলেসে নিজের নতুন হলিউড ছবি ‘দ্য ফিক্স’-এর প্রচারে ব্যস্ত এই অভিনেত্রী।
সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, ‘বিগ বস’-এ অংশ নেওয়ার খবরের কোনো সত্যতা নেই। সেপ্টেম্বরেই মুক্তি পেতে যাওয়া ছবিটির প্রচার নিয়েই এখন তাঁর সমস্ত মনোযোগ।
এলনাজের ব্যস্ততার বড় কারণ তাঁর নতুন হলিউড ছবি ‘দ্য ফিক্স’। গাই মোশে পরিচালিত এই অ্যাকশন থ্রিলারে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন লিয়াম নিসন ও জ্যাকারি লেভি। ১১ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির কথা রয়েছে ছবিটির। ফলে মুক্তির আগে প্রচার, সাক্ষাৎকার ও নানা আন্তর্জাতিক আয়োজনে সময় দিচ্ছেন এলনাজ।
হলিউডে এর আগে ২০২৩ সালের ‘কান্দাহার’ ছবিতে জেরার্ড বাটলারের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তিনি। ‘দ্য ফিক্স’ তাই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর ক্যারিয়ারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হতে চলেছে।
ভারতীয় দর্শকের কাছে এলনাজ নরৌজির পরিচিতি আরও দৃঢ় হয় ‘স্যাক্রেড গেমস’-এর মাধ্যমে। আলোচিত এই সিরিজে জয়া মির্জা চরিত্রে অভিনয় করে নজর কাড়েন তিনি।
বলিউডে কাজের পাশাপাশি ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক প্রজেক্টেও জায়গা করে নিয়েছেন অভিনেত্রী। তাঁর সাম্প্রতিক ক্যারিয়ার দেখলেই বোঝা যায়, ভারতীয় বিনোদন জগতের গণ্ডি পেরিয়ে এখন আরও বড় পরিসরে নিজের পরিচয় তৈরি করছেন তিনি।
এলনাজের জীবনের গল্প তাঁর পর্দার ক্যারিয়ারের চেয়েও অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। সম্প্রতি ফারাহ খানের সঙ্গে নিজের মুম্বাইয়ের বাড়ি ঘুরে দেখানোর সময় শৈশব ও সংগ্রামের কথা বলেছিলেন তিনি। ইরানে জন্ম নেওয়া এলনাজের পরিবার পরে দেশ ছেড়ে জার্মানিতে গিয়ে শরণার্থী হিসেবে জীবন কাটায়।
তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। বরং এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে মানিয়ে নিয়েই বড় হয়েছেন তিনি।
আজ সেই এলনাজের মুম্বাইয়ের বাড়িতে রয়েছে সাফল্যের ছাপ, তবে সেই সাজেও ভুলে যাননি নিজের শিকড়।
এলনাজের বাড়ি যেন তাঁর ব্যক্তিত্বেরই একটি প্রতিচ্ছবি। মিনিমালিস্ট ইন্টেরিয়রের সঙ্গে সেখানে রয়েছে পারস্য সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ। কার্পেট, ডাইনিং স্পেস, দেয়ালের শিল্পকর্ম সবকিছুতেই রয়েছে তাঁর শিকড়ের স্মৃতি। ফারাহ খানও বাড়িটির নান্দনিকতা দেখে মুগ্ধ হন। প্রায় এক দশক ধরে ভারতে বসবাস করছেন এলনাজ। মুম্বাইয়ের এই বাড়ি তাই তাঁর কাছে শুধু বিলাসী ঠিকানা নয়, বরং দীর্ঘ পথ পেরিয়ে নিজের হাতে গড়ে তোলা একটি অর্জন।
রিয়্যালিটি শোর আলো, বিতর্ক আর ক্যামেরাবন্দি ঘর সবকিছুর বদলে এই মুহূর্তে এলনাজের সামনে অন্য স্বপ্ন। হলিউডের বড় পর্দায় নিজের জায়গা আরও শক্ত করা। তাই ‘বিগ বস ২০’-এর সম্ভাব্য প্রতিযোগী হিসেবে তাঁর নাম যতই আলোচনায় আসুক, আপাতত সেই ঘরে দেখা যাচ্ছে না তাঁকে। বরং সেপ্টেম্বরের ‘দ্য ফিক্স’ মুক্তির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক দর্শকের সামনে নিজেকে আরও একবার তুলে ধরতেই প্রস্তুত এই অভিনেত্রী।
শূন্য থেকে শুরু করা এক মেয়ের গল্প যে আজ মুম্বাই থেকে হলিউড পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে, এলনাজ নরৌজির বর্তমান পথচলা যেন তারই প্রমাণ।