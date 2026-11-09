সোনালি ঝলমলে সাজে তারা সুতারিয়া, করসেট আর শিয়ার ড্রেপে নজরকাড়া লুক

সোনালি আভা, ঝলমলে কারুকাজ আর আভিজাত্যের মেলবন্ধন। সব মিলিয়ে দারুণ এক সন্ধ্যার সাজে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী তারা সুতারিয়া। শরীরের সঙ্গে মানানসই করসেট, স্বচ্ছ ঝলমলে ড্রেপ আর হালকা গয়নায় তাঁর লুকে এসেছে আভিজাত্যের ছোঁয়া। মেকআপ ও চুলের সাজেও রেখেছেন পরিমিতি। দেখে নেওয়া যাক, তারার এই লুকের কয়েকটি বিশেষ দিক।
তারার পরনে শ্যাম্পেন গোল্ড রঙের একটি এমবেলিশড করসেট। পুরো পোশাজুড়ে পুঁতি ও সিকুইনের সূক্ষ্ম কাজ। হার্টশেপ নেকলাইনের নকশা আর শরীরের সঙ্গে মানানসই ফিটিং করসেটটিকে দিয়েছে আকর্ষণীয় রূপ।
করসেটের সঙ্গে একই রঙের স্বচ্ছ ড্রেপ। দুই কাঁধ থেকে নেমে আসা এই কাপড়ে রয়েছে ঝলমলে কাজ। প্রান্তের ফ্রিঞ্জ ডিটেইলিং পুরো সাজে যোগ করেছে বাড়তি সৌন্দর্য। ওড়নার মতো এই ড্রেপ লুকটিকে করেছে আরও আকর্ষণীয়।
গয়নার ক্ষেত্রে পোশাকের ঝলমলে ভাবের সঙ্গে মিল রেখেছেন তারা। গলায় পরেছেন স্টোন বসানো চোকার। কানে ছোট ঝলমলে দুল। গয়না খুব বেশি না পরেও পুরো সাজে এনেছেন আভিজাত্য।
করসেটের সঙ্গে মানানসই লম্বা স্কার্ট পরেছেন তারা। সোনালি কাপড়জুড়ে পুঁতি ও সিকুইনের কাজ। মেঝে ছুঁয়ে থাকা স্কার্টটির ঘের ও নরম ভাঁজে তৈরি হয়েছে সুন্দর একটি সিলুয়েট। পুরো পোশাকেই রয়েছে রাজকীয় সন্ধ্যার আমেজ।
মেকআপে ভারী কোনো আয়োজন নেই। ত্বকে রয়েছে মসৃণ ও উজ্জ্বল বেস। চোখে হালকা বাদামি শেডের আইশ্যাডো, আইলাইনার ও মাসকারা। ঠোঁটে ন্যুড রঙের লিপস্টিক। সব মিলিয়ে মেকআপটি পোশাকের ঝলমলে ভাবের সঙ্গে সুন্দরভাবে মানিয়েছে।
চুল পেছন দিকে টেনে পরিপাটি করে বেঁধেছেন তারা। এই স্লিক হেয়ারস্টাইলে তাঁর মুখের গড়ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি গলার চোকার ও পোশাকের নেকলাইনের সৌন্দর্যও নজরে এসেছে।
মোমবাতির আলো, ফুলে সাজানো ডিনার টেবিল আর গাঢ় কাঠের আসবাব। পুরো পরিবেশেই রয়েছে সন্ধ্যার বিশেষ আয়োজনের আবহ। তারার হাতে লাল ফিতা বাঁধা উপহারের বাক্স।
সোনালি পোশাকের সঙ্গে লাল রঙের এই ছোট্ট অনুষঙ্গ ছবিতে এনেছে সুন্দর বৈপরীত্য। সব মিলিয়ে তাঁর সাজে যেমন আছে গ্ল্যামার, তেমনি রয়েছে পরিমিত আভিজাত্য। বিশেষ কোনো সন্ধ্যার পার্টিতে এমন লুক হতে পারে দারুণ অনুপ্রেরণা।