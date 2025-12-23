গ্ল্যামারাস সাদিয়ার টিল শাড়ির জাদু

সময়ের জনপ্রিয় মুখ সাদিয়া আয়মান। মিষ্টি হাসি আর অভিনয়ের মতোই তাঁর ফ্যাশন সেন্স দর্শকদের মন জয় করেছে। সাধারণত ছিমছাম সাজেই দেখা যায় তাঁকে, তবে সম্প্রতি শেয়ার করা লুকের ছবিগুলোতে যেন ফুটে উঠেছে এক নতুন আভা। সাদিয়া সম্প্রতি গ্ল্যামারাস শাড়ি লুকে ধরা দিয়েছেন।
টিল রঙের শাড়িতে তিনি এক নরম, রাজকীয় আবেশে উপস্থিত হয়েছেন। প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে তাঁর রুচিশীল ও পরিমিত স্টাইলিংয়ের নিখুঁত উদাহরণ।
শাড়ির রং নির্বাচনই এই লুকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। টিল রংটি তাঁর স্কিন টোনের সঙ্গে অসাধারণভাবে মানিয়েছে।
অরগাঞ্জা ফেব্রিকের শাড়ির পাড়জুড়ে ভারি কাজ নজর কাড়ছে, আর জমিনজুড়ে আছে সিলভার থ্রেড ও সিকুইনের সূক্ষ্ম ফুলেল এমব্রয়ডারি।
ভারী প্লিট বা অতিরিক্ত ভলিউম না রেখে হালকা ঢঙে শাড়ি পরায় সাদিয়ার গড়ন আরও গ্রেসফুল দেখাচ্ছে। এই শাড়ির সঙ্গে জুটি হয়েছে ন্যুড টোনের জমকালো স্টেটমেন্ট ব্লাউজ। ব্লাউজের সঙ্গে শাড়ির কনট্রাস্ট মিলেছে নিখুঁতভাবে। ব্লাউজে একই রঙের এমব্রয়ডারি ও সিকুইন ব্যবহার করা হয়েছে। ডিপ নেকলাইন ও হাফ স্লিভ ডিজাইন দিয়েছেন ফেমিনিন টাচ।
গয়না নির্বাচনে সাদিয়া বেছে নিয়েছেন টাইমলেস ডায়মন্ড-স্টাইল চোকার নেকলেস ও ম্যাচিং ড্যাংলার ইয়াররিং। দুই হাতে ম্যাচিং চুড়িও পরেছেন, যা শাড়ির কাজের সঙ্গে সুন্দর ব্যালান্স তৈরি করেছে। অতিরিক্ত ভারী কিছু না থাকলেও গয়নাগুলো যথেষ্ট নজরকাড়া।
মেকআপে রয়েছে সফট গ্ল্যাম গ্লো। নিখুঁত বেস, পিচ টোনের ব্লাশ ও হালকা হাইলাইটার মুখে সতেজতা এনেছে। চোখে শিমারি আইশ্যাডো ও ল্যাশ, আর ন্যুড-পিচ লিপ কালার পুরো লুককে রেখেছে নরম ও এলিগ্যান্ট।
খোলা, সফট ওয়েভি চুল শাড়ি লুকের সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে। সব মিলিয়ে, সাদিয়া আয়মানের এই লুকটি এ সময়ের বিয়ের দাওয়াত কিংবা পার্টির জন্য একদম পারফেক্ট।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম