আলিয়া ভাটের বো-ফেজ: উৎসবের ফ্যাশনে নতুন ফেমিনিন স্টেটমেন্ট

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একগুচ্ছ ছবিতে আলিয়া লিখেছেন, “এখন চলছে বো ফেজ” এই সাধারণ ক্যাপশনই বলে দেয়, ফ্যাশনের ক্ষেত্রে তিনি এখন নারীত্ব আর উৎসবের আনন্দকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন।
আলিয়ার সাম্প্রতিক লুকগুলো দেখলে বোঝা যায়, তিনি এবার ভারী অলংকার বা অতিরিক্ত নাটকীয়তার পথে যাননি। বরং ছোট ছোট ডিটেইলের মাধ্যমেই তৈরি করেছেন উৎসবের আবেদন।
প্রথম লুকে তিনি পরেছেন সামার অ্যাওয়ে ব্র্যান্ডের একটি কালো মিনি ড্রেস। ভি-নেকলাইন, স্লিভলেস কাট আর রিল্যাক্সড ফিট—ড্রেসটির সিলুয়েট ছিল সহজ, কিন্তু একঘেয়ে নয়। গলা আর হেমলাইনের সবুজ সিকুইন এমবেলিশমেন্ট কালো রঙের সঙ্গে তৈরি করেছে নিখুঁত কনট্রাস্ট, যা ক্রিসমাসের উৎসবের আবহকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।
এই লুকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ছিল অ্যাকসেসরিজ। একটি স্টেটমেন্ট সবুজ বো, যার ওপর বসানো ছোট সিলভার বো—খুবই সূক্ষ্ম কিন্তু চোখে পড়ার মতো। সঙ্গে ডায়মন্ড স্টাড ইয়াররিংস আর ডিউই, গ্লসি মেকআপ। সব মিলিয়ে একেবারে ‘এফর্টলেসলি চিক’।
ক্রিসমাস উদ্যাপনের জন্য আলিয়া বেছে নেন একেবারে ভিন্ন একটি লুক। শ্বেতা কাপুরের ডিজাইন করা লাল রং এর শাড়ি প্রাণিত গাউন। ফ্লুইড স্ট্রেচ জার্সি কাপড়ে তৈরি এই প্রি-স্টিচড গাউন শরীরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তা তৈরি করেছে এক ধরনের স্কাল্পচারাল সিলুয়েট।
পোশাকটির পাশে থাকা কীহোল ডিটেইল আর রুচড অ্যাকসেন্ট পুরো লুকটিকে করে তুলেছে আরও আধুনিক। কোমরের কাছে ভাঁজগুলো নেমে গেছে স্বাভাবিক ছন্দে, যা পোশাকে যোগ করেছে মুভমেন্ট আর ফ্লুইডিটি।
এই লুকে আলিয়া যোগ করেছেন হার্ট-শেপড স্টেটমেন্ট ইয়াররিংস এবং চুলে একটি কালো বো। এমন পোশাকের সঙ্গে একটি প্লেফুল অ্যাকসেসরি পুরো লুকটিকে করেছে আবেদনময়, আধুনিক আর উৎসবমুখর।
আরেকটি লুকে আলিয়াকে দেখা গেছে একটি কালো অফ-শোল্ডার মিনি ড্রেসে। ড্রেসটির গোল্ড বাটন এমবেলিশমেন্ট, পেপলম ডিটেইল আর ছোট স্কার্ট অংশ একসঙ্গে তৈরি করেছে ক্ল্যাসিক ও গ্ল্যামারাস অনুভূতি।
তিনি এই আউটফিটের সঙ্গে পরেছেন কালো স্টকিংস এবং একটি ভেলভেট মেরুন বো। বোটি এখানে আর কিউটনেসের প্রতীক নয়, বরং পুরো লুকের গভীরতা বাড়িয়েছে। এই স্টাইলিং দেখিয়ে দেয়—একই অ্যাকসেসরি ভিন্নভাবে ব্যবহার করলে কতটা ভিন্ন বার্তা তৈরি হতে পারে।
ফ্যাশন বিশ্লেষকদের মতে, বো এখন আর শুধুই শিশুতোষ অলংকার নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এটি হয়ে উঠেছে সফট ফেমিনিনিটি আর রেট্রো রোমান্টিসিজমের প্রতীক। আধুনিক নারীরা যখন শক্তি আর সংবেদনশীলতার মধ্যে ভারসাম্য খুঁজছেন, তখন বো সেই অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করছে।
আলিয়া ভাটের স্টাইলিংয়ে বো কখনো চুলে, কখনো পোশাকের সঙ্গে—কিন্তু কোথাও তা অতিরিক্ত নয়। বরং প্রতিটি লুকেই বো ব্যবহার হয়েছে চরিত্র অনুযায়ী।
এই ‘বো ফেজ’ আসলে আলিয়ার ফ্যাশন বিবর্তনেরই অংশ। মাতৃত্ব, কাজ আর ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্যের মাঝে তার স্টাইল এখন আরও আত্মবিশ্বাসী, কিন্তু একই সঙ্গে উচ্ছল। তিনি প্রমাণ করছেন, উৎসবের ফ্যাশন মানেই ভারী লেহেঙ্গা বা ঝলমলে গাউন নয়—একটি মিনি ড্রেস, একটি ছোট বো আর সঠিক অ্যাটিটিউডই যথেষ্ট।
এই উৎসবের মরসুমে আলিয়া ভাট আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন—ফ্যাশন তখনই সবচেয়ে সুন্দর হয়, যখন তা আনন্দের প্রকাশ হয়ে ওঠে। নরম রং, ছোট ডিটেইল আর ব্যক্তিগত স্টাইল স্টেটমেন্ট দিয়েই তিনি তৈরি করেছেন এক উৎসবের পোশাকের নতুন ভাষা।
ছবি: আলিয়া ভাটের ইনস্টাগ্রাম