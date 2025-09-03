সব সময় পারফেক্ট দেখাতে চাই না, রিয়েল থাকাটাই জরুরি: জাহ্নবী কাপুর

তেল-মসলা ভালোবাসলেও “ফিটনেস ফার্স্ট”! জাহ্নবীর ডায়েট খুব ব্যালান্সড। সকালে তাঁর দিন শুরু হয় হালকা গরম পানি আর চা দিয়ে। তবে ছুটির দিনে ঘরের বানানো সাম্বার-ইডলি বা খিচুড়ির গন্ধ তাকে মনে করিয়ে দেয় মায়ের স্মৃতি।
যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিটনেস ভিডিয়োর ঝলক দেখা যায়, তবুও তাঁর ডায়েটের তালিকায় নিয়ম করে থাকে গ্রিলড চিকেন, স্যালাড, বোন বাথ স্যুপ আর চকলেট। জিমে যাওয়ার আগে তিনি খান প্রোটিন বার, আর তাঁর ব্যাগে থাকে ড্রাই ফ্রুটস ও পানীয়, ক্লিন খাবারই তাঁর মুড বুস্টার!
ইশান খট্টর থেকে শুরু করে শিখর পাহাড়িয়া, এমনকি নতুন এক প্রযোজক দেবরত্ন দত্ত-সবার সঙ্গেই তাঁর নাম জড়িয়েছে ইদানীং। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে মাঝে মাঝে দেখা যায় সাদা-কালো কোনো ডিনার প্লেট, বা ভিজে জানালার পাশে একা বসে থাকা ছবি, ক্যাপশনে এক টুকরো কবিতা।
আর তা দেখেই ভক্তরা বুঝে নেয়, কিছু একটা তো চলছে! যদিও জাহ্নবী সব সময় বলে, ‘আমার জন্য একজনকে প্রেমিক না, সহযাত্রী জরুরি।’
জাহ্নবী নিজের সময়কে গুরুত্ব দেন। সকালে নিয়ম করে ফেইস আইসিং, রাতে বই পড়ে ঘুমানো, দিনের মাঝে অন্তত একবার ৩০ মিনিট ফোনবিহীন সময় কাটানো। এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলোই তার মেন্টাল ক্ল্যারিটি ধরে রাখে। তিনি বলেন, ‘সব সময় পারফেক্ট দেখাতে চাই না। রিয়েল থাকাটাই জরুরি।’
এই স্টারকিড একদিকে যেমন ফ্যাশন আইকন, অন্যদিকে জীবনের খুঁটিনাটি মুহূর্তগুলোও ধরে রাখতে পছন্দ করেন।
ছবি: জাহ্নবী কাপুরের ইনস্টাগ্রাম