জেন জি জুয়েলারিতে তামান্না ভাটিয়ার নতুন যাত্রা

তামান্না ফাইন জুয়েলারি নামের এই ব্র্যান্ডটি মূলত দৈনন্দিন জীবনের জন্য তৈরি অলংকারের ধারণাকে সামনে নিয়ে এসেছে। ভারী, শুধুই উৎসব নির্ভর গয়নার বাইরে এসে এমন জুয়েলারি, যা সকাল থেকে রাত—একটানা পরা যায়, এমনকি ঘুমানোর সময়ও খুলতে হয় না।
তামান্নার কাছে এই উদ্যোগ কোনো হঠাৎ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নয়। তাঁর বাবা দীর্ঘদিন ধরে জুয়েলারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ছোটবেলায় মন খারাপ হলে বা ভয় পেলে বাবার সঙ্গে গয়নার দোকানে যাওয়ার স্মৃতি আজও তাঁর মনে গেঁথে আছে। সেই সময় গয়না ছিল সান্ত্বনার প্রতীক, কোনো স্ট্যাটাসের চিহ্ন নয়। বড় হতে হতে আমরা যেভাবে নিজেকে ‘ট্রিট’ করতে ভুলে যাই, তামান্নার জুয়েলারি দর্শন যেন সেখানেই ফিরে যেতে চায়।
অভিনয়জীবনে প্রতিদিনের ফিটিং, মেকআপ আর লম্বা শুটিং শিডিউলের মধ্যে একসময় তিনি বুঝতে পারেন—ফ্যাশনের নামে অস্বস্তিকে খুব সহজেই স্বাভাবিক করে নিয়েছি আমরা। একটি টাইট পোশাক বা ভারী অলংকার পরার পর তিনি নিজেকেই বলেছিলেন, আর কখনো এমন অস্বস্তি মেনে নেবেন না। এখান থেকেই জন্ম নেয় তাঁর ‘ক্যাজুয়াল গ্ল্যামার’ ভাবনা—দেখতে স্টাইলিশ, কিন্তু ব্যবহারিক ও আরামদায়ক।
এই ব্র্যান্ডের গয়নাগুলোর মূল শক্তি এর কার্যকারিতা। এক ক্লিকেই বন্ধ হয় এমন ক্ল্যাস্প, হালকা ডিজাইন, কিন্তু পরলে নিরাপদ অনুভূতি। তামান্না নিজেই প্রতিটি অলংকার পরে পরীক্ষা করেন—দীর্ঘ রাত, ব্যস্ত সকাল—সবকিছু পার হলে তবেই সেটি কালেকশনে জায়গা পায়। তাঁর ভাষায়, “যে গয়না পরার পর আপনি ভুলে যেতে পারেন, সেটাই সবচেয়ে ভালো ডিজাইন।”
ডিজাইন আর ফাংশন এখানে আলাদা কিছু নয়। ক্ল্যাস্প নিজেই হয়ে ওঠে ডিজাইনের অংশ। গোল্ডের রঙ এমনভাবে বাছাই করা, যাতে দৈনন্দিন পোশাকের বোতাম বা জিপের সঙ্গে অদ্ভুত না লাগে। এই খুঁটিনাটির দিকেই তামান্নার নজর সবচেয়ে বেশি।
হুপ ইয়াররিং দিয়ে কালেকশন শুরু করার পেছনেও রয়েছে সহজ দর্শন। তাঁর মতে, হুপ এমন একটি অলংকার, যা প্রায় সবাইকে মানায়। বয়স, স্টাইল বা উপলক্ষ—কোনো কিছুর বাঁধন নেই। যেসব গয়না না ভেবেই প্রতিদিন হাতে চলে আসে, সেগুলোকেই তিনি সফল মনে করেন।
জুয়েলারির বাইরেও তামান্না ভাবছেন পুরো অভিজ্ঞতা নিয়ে। মুম্বাইয়ের জুহুতে ব্র্যান্ডের ফিজিক্যাল স্টোরে মানুষ কীভাবে ঢুকবে, কীভাবে দেখবে, কীভাবে সময় কাটাবে—সবকিছুই তাঁর পরিকল্পনার অংশ।
একটি সাদা টি-শার্ট, খোলা ত্বক আর মিনিমাল গোল্ড জুয়েলারি—তামান্না ভাটিয়ার এই স্টাইল আসলে আজকের জেন জি মানসিকতারই প্রতিফলন। ফ্যাশন এখানে প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং জীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য। এমন অলংকার, যা পরে ভুলে যাওয়া যায়—কারণ সেটি কখনো আপনাকে থামিয়ে দেয় না।
এদিকে সামনে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে তাঁর একাধিক চলচ্চিত্র—তামিল প্রজেক্ট পুরুষন, এবং শাহিদ কাপুর ও তৃপ্তি দিমরির সঙ্গে ও’ রোমিও। অভিনয় আর উদ্যোক্তা—দুই দুনিয়াতেই তামান্না ভাটিয়া এখন সমানভাবে নিজের জায়গা তৈরি করছেন।
ছবি: তামান্না ভাটিয়ার ইনস্টাগ্রাম