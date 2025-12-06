সাদা স্কাল্পটেড পোশাকে তাপসী পান্নু: মিনিমালিজম ও শিয়ার লুকের দারুণ কম্বো

ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা এই লুকে তাপসী বেছে নিয়েছিলেন হাউস অব পিঙ্কস-এর লামোরা মিডি ড্রেস। পলিয়েস্টার-স্প্যানডেক্স ব্লেন্ডের এই বডিকন ড্রেসটিতে ছিল করসেট-ইনস্পায়ার্ড, যা পুরো পোশাকে এনেছে স্পষ্ট স্কাল্পটেড লাইন। মাঝের শিয়ার মেশ অংশটি আবার স্বচ্ছতার মাধ্যমে যুক্ত করেছে খানিক অনুপ্রাস, আর সুইটহার্ট নেকলাইন দিয়েছে সাহসী ছোঁয়া। বস্ট অংশে হালকা রুশড টেক্সচার সাদার একঘেয়েমি ভেঙে এনেছে সূক্ষ্ম মাত্রা।
ডিট্যাচড স্লিভস পোশাকে যোগ করেছে সমসাময়িক প্যাটার্ন—যা কতুর ফ্যাশনের এক ধরনের ভিজ্যুয়াল এজ এনে পুরো সিলুয়েটকে করেছে আরও ফ্যাশনেবল।
স্টাইলিংয়েও ছিল একই ধরনের পরিমিতি ও স্বাদ। স্টাইলিস্ট দেবকি ভাট্টের সাজানো এই লুকে তাপসী পরেছিলেন একটি ক্ল্যাসিক চোকার, সঙ্গে দুই হাতে পরা মেটালিক কাফ—যা গলার চোকার আর ড্রেসের গঠনের সঙ্গে তৈরি করেছে বাড়তি ঝলক।
আউটহাউস, ইসভানা, ইশহারা ও সিমরন ছাবড়া জুয়েলারির ইয়াররিংস পুরো মেটালিক মুডটিকে রেখেছে পরিপাটি। সিলভার স্টিলেটো হিল লুকটিকে আরও গর্জাস করে তুলেছে।
চুলের স্টাইল ছিল একদম সোজা, মাঝখান থেকে সিঁথি করা। কিন্তু সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে তাঁর মেকআপ, বিশেষ করে গ্লসি মেটালিক ব্রাউন লিপশেড, যা সাদা পোশাকে এনে দেয় এডিটোরিয়াল স্টাইল। স্কিন রাখা হয়েছিল ন্যাচারাল, চোখ ছিল ডিফাইন্ড, কনট্যুর ছিল মিনিমাল। যেন পুরো লুকের ভারসাম্য ঠিক জায়গায় থাকে।
তাপসী এই লুক দিয়ে যেন আরেকবার মনে করিয়ে দিলেন—সাদা শুধু রং নয়, এটি একটি ক্যানভাস। সঠিক সিলুয়েট, একটু মেটালিক শাইন আর আত্মবিশ্বাসী মনোভাব—এই তিনেই তৈরি হতে পারে সবচেয়ে আধুনিক ও প্রভাবশালী মিনিমাল লুক।