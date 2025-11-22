আবেদন ছড়ানো ব্ল্যাক লুকে গ্ল্যামারাস সুনেরাহ

সুনেরাহ বিনতে কামালকে নিঃসন্দেহে অভিনয়জগতের সেরা ফ্যাশনিস্তাদের একজন বলা যায়। অভিনেত্রী সব ধরনের পোশাকেই অনন্য আবেদন ছড়ান। লুক নিয়ে তিনি সব সময়ই সাহসী। এবারও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। সম্প্রতি একদম ভিন্ন আমেজে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী।
সুনেরাহর এই ওয়েস্টার্ন লুকে আকর্ষণ কাড়ছে পোশাকের নাটকীয়তা। গ্ল্যামার ও বোল্ডনেসের এক অনন্য প্রকাশ ফুটে উঠেছে তাঁর লুকে। আসলে ফ্যাশনে আত্মবিশ্বাসই সবচেয়ে বড় অলংকার।
সুনেরাহর আউটফিটের সবচেয়ে নজরকাড়া দিক হলো শিমারি ব্ল্যাক ব্লেজার, যার হাতার শেষে যোগ করা হয়েছে নরম পালকের ডিটেইল। এই ফেদার কাফ ব্লেজারটি এ সময়ের পার্টি সাজের জন্য একদম মানানসই।
সুনেরাহ এর ভেতরে পরেছেন সিলভার টোনড ক্রপ টপ, যার ওপরের অংশে নেট–স্টাইল শিমারি ওভারলেও আবেদন যোগ করেছে। সঙ্গে ব্ল্যাক হাইওয়েস্ট টেইলরড শর্টস লুকে এনেছে নিখুঁত ব্যালান্স।
চুলের স্টাইলও প্রশংসার দাবিদার। ভলিউমাস, বাউন্সি ওয়েভ রাখা হয়েছে হেয়ারস্টাইলে। লম্বা ঝুলের ক্রিস্টাল স্টেটমেন্ট দুল তাঁর পুরো লুকের সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে।
অভিনেত্রীর মেকআপ পুরোপুরি সফট গ্ল্যাম। শিমারি আইশ্যাডো, আইলাইনার ও মাসকারা দেওয়া আই লুক, ঠোঁটে লাল ন্যুড শেডের লিপগ্লস, হাতেও লাল নেইল পলিশ। সব মিলিয়ে অন্য রকম সুনেরাহ যেন ধরা দিলেন ফ্রেমে।
মেকআপ: অরা বিউটি লাউঞ্জ
পোশাক: সেলেব্রিটি চয়েস
জুয়েলারি: এইচ অ্যান্ড এম