সোনালি-সাদা লেহেঙ্গায় জাহ্নবী কাপুরের ঝলমলে উপস্থিতি

অনিতা ডোংরের কাস্টমাইজড লেহেঙ্গায় জাহ্নবীকে দেখে মুগ্ধ সবাই। গাঢ় সোনালি কাজ করা স্লিভলেস ব্লাউজের সঙ্গে তিনি বেছে নেন সাদা ঘেরওয়ালা স্কার্ট, যার নিচের অংশেও ঝলমলে সোনালি কারুকাজ।
জাহ্নবী যেন আবারও প্রমাণ করলেন, ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মেলবন্ধনে তিনিই অনন্য।
কাস্টমাইজড লেহেঙ্গার সঙ্গে জাহ্নবী কাপুর কানে পড়েছেন কুন্দনের দুল, খোঁপায় গুঁজে রাখা ফুল আর লম্বা বেণি। সব মিলিয়ে যেন পূর্ণতা পেয়েছে উৎসবের সাজ।
শুধু সৌন্দর্য নয়, উৎসবের আনন্দেও সমানভাবে মেতে ওঠেন জাহ্নবী। ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ‘পরম সুন্দরী’ সিনেমা নিয়ে।
ছবিতে জাহ্নবী অভিনয় করছেন ‘সুন্দরী’ চরিত্রে, আর সিদ্ধার্থ মালহোত্রা রয়েছেন ‘পরম’-এর ভূমিকায়। সিনেমার ট্রেলার ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, এখানে একসঙ্গে মিলবে রোমান্স, কমেডি আর অ্যাকশনের মিশেল। আর সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগস্টের ২৯ তারিখে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম