কালার অব দ্য ইয়ার ক্লাউড ড্যান্সার: দেখুন এই কোমল শুভ্রতায় তারকাদের যত লুক

প্রতিবছরই যেন চোখের সামনে পৃথিবীর রং পাল্টে যায়। এবার সেই রঙের নাম ক্লাউড ড্যান্সার, প্যানটোন ঘোষিত ২০২৬ সালের কালার অব দ্য ইয়ার। নরম, হালকা ও প্রশান্ত এই সাদার শেড বেছে নেওয়া হয়েছে বিশ্বজুড়ে মানসিক ভারসাম্য ও স্বচ্ছতার আকাঙ্ক্ষা থেকেই। ইতিমধ্যেই ফ্যাশন দুনিয়ায় এই রং ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নামের মতোই এটি এক মোলায়েম সাদা, যাকে প্যানটোন বর্ণনা করেছে—শান্তি, নিস্তব্ধতা আর মেঘের মতো হালকা এক উপস্থিতি হিসেবে। কতুর সিলোয়েট থেকে শুরু করে ইনস্টাগ্রাম স্ট্রিট গ্ল্যাম—সবখানেই ক্লাউড ড্যান্সারের ছোঁয়া নজর কাড়ছে এখন, বিশেষ করে সিল্ক, স্যাটিন ও উলের মতো বিলাসী ফেব্রিকেও। ফেস্টিভ পোশাক, ফিউশন ড্রেপ বা মিনিমাল স্ট্রিট স্টাইল—সব ক্ষেত্রেই অনায়াসে মানিয়ে যায় এই রং; স্টাইলিং অনুযায়ী কখনো সফট-গার্ল, আবার কখনো বোল্ড লুকও তৈরি করে। ২০২৬ সালের জন্য বেছে নেওয়া এই শান্ত ও পরিমিত শেড তারকাদের মনও জয় করেছে—ফ্যাশনে ট্রেন্ডসেটার এই সেলিব্রিটিরা ইতিমধ্যেই ক্লাউড ড্যান্সার লুকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম