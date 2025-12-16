কালার অব দ্য ইয়ার ক্লাউড ড্যান্সার: দেখুন এই কোমল শুভ্রতায় তারকাদের যত লুক
কালার অব দ্য ইয়ার ক্লাউড ড্যান্সার: দেখুন এই কোমল শুভ্রতায় তারকাদের যত লুক

প্রতিবছরই যেন চোখের সামনে পৃথিবীর রং পাল্টে যায়। এবার সেই রঙের নাম ক্লাউড ড্যান্সার, প্যানটোন ঘোষিত ২০২৬ সালের কালার অব দ্য ইয়ার। নরম, হালকা ও প্রশান্ত এই সাদার শেড বেছে নেওয়া হয়েছে বিশ্বজুড়ে মানসিক ভারসাম্য ও স্বচ্ছতার আকাঙ্ক্ষা থেকেই। ইতিমধ্যেই ফ্যাশন দুনিয়ায় এই রং ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নামের মতোই এটি এক মোলায়েম সাদা, যাকে প্যানটোন বর্ণনা করেছে—শান্তি, নিস্তব্ধতা আর মেঘের মতো হালকা এক উপস্থিতি হিসেবে। কতুর সিলোয়েট থেকে শুরু করে ইনস্টাগ্রাম স্ট্রিট গ্ল্যাম—সবখানেই ক্লাউড ড্যান্সারের ছোঁয়া নজর কাড়ছে এখন, বিশেষ করে সিল্ক, স্যাটিন ও উলের মতো বিলাসী ফেব্রিকেও। ফেস্টিভ পোশাক, ফিউশন ড্রেপ বা মিনিমাল স্ট্রিট স্টাইল—সব ক্ষেত্রেই অনায়াসে মানিয়ে যায় এই রং; স্টাইলিং অনুযায়ী কখনো সফট-গার্ল, আবার কখনো বোল্ড লুকও তৈরি করে। ২০২৬ সালের জন্য বেছে নেওয়া এই শান্ত ও পরিমিত শেড তারকাদের মনও জয় করেছে—ফ্যাশনে ট্রেন্ডসেটার এই সেলিব্রিটিরা ইতিমধ্যেই ক্লাউড ড্যান্সার লুকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

বেল্টেড সাদা ড্রেসে আলিয়া ভাট। সাদার মাঝেও যে এমন বোল্ড স্টেটমেন্ট দেওয়া যায়, তা আলিয়ার এই লুক দেখলেই বোঝা যায়। গুচির বোল্ড হোয়াইট সোয়ান লুকে রীতিমতো মুগ্ধ করলেন বলিউড সুইটহার্ট। সিলোয়েটে মিনিমালিজম আর আভিজাত্য মিলেমিশে একাকার। অত্যন্ত গ্রেসফুল লাগছে আলিয়াকে।
অনন্যা পান্ডে পরেছেন ভারতীয় ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রার তৈরি সাদা লেসের কাটওয়ার্ক শাড়ি। তবে লুকের আসল ম্যাজিক লুকিয়ে ছিল তাঁর পরা ১৯৪৮ সালের ফরাসি ডিজাইনার জাক ফাথের তৈরি বিরল করসেটে। করসেটের নিখুঁত গঠন ও লেস–শাড়ির সূক্ষ্ম কারুকাজে মিশে গেছে ভারতীয় নারীত্ব ও পাশ্চাত্য ফ্যাশনের নিখুঁত সংলাপ।
ক্লাউড ড্যান্সার মুডে আছেন দীপিকা পাডুকোন। কটন-সিল্ক ব্লেন্ডের মিডি ড্রেসে তাঁকে দেখা গেছে। হ্যান্ড ব্লক প্রিন্টের কোলাজ প্যাটার্ন আর মাল্টিকালার ফ্লোরাল এমব্রয়ডারি এই পোশাকের মূল আকর্ষণ। প্যানটোনের ২০২৬ সালের কালার অব দ্য ইয়ার ‘ক্লাউড ড্যান্সার’-এর সঙ্গে দারুণভাবে মিলে যাওয়া এই সাদা শেডে দীপিকা শুভ্রতা ছড়ালেন।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া মানেই গ্ল্যামার আর ভরপুর আকর্ষণ। সাবেক এই ‘ব্রহ্মাণ্ডসুন্দরী’ পরেছেন শিয়ার ফেব্রিকের ফিটেড সাদা গাউন। গাউনের লম্বা ট্রেন লুকে দিয়েছে আলাদা মাত্রা।
সাদা টিয়ারড মিডি ড্রেসে যেন শুভ্রতার জাদু ছড়াচ্ছেন কৃতি শ্যানন।
চমকপ্রদ আরেক শুভ্র লুকে কৃতি। ছোট সাদা ড্রেসে কৃতি সত্যিই এক ডিভার মতো লেগেছেন। লুকটিকে আরও স্টাইলিশ করতে তিনি লেয়ার করেছেন একটি লুজ-ফিট স্লিভলেস কোট। সঙ্গে থাই-হাই বুটের কম্বিনেশন একেবারেই নজরকাড়া।
অফ-শোল্ডার, স্ট্রাকচার্ড সাদা গাউনে জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ যেন ক্লাউড ড্যান্সার মুডে ধরা দিয়েছেন। ড্রামাটিক থাই-হাই স্লিট এবং ফ্লোর ছুঁয়ে থাকা ট্রেন লুকটিতে যোগ করেছে আকর্ষণ
কিয়ারা আদভানির এই লুকে যেন পুরো ফুটে উঠেছে ট্রেন্ডি সাদা রঙের জাদু। তিনি পরেছেন ভ্যালেন্টিনোর কাটআউট মিনি ড্রেস, যা একদিকে স্কাল্পচারাল ছোঁয়া, অন্যদিকে কোমলতা বয়ে আনে। লুকটিকে পরিপূর্ণ করতে জুটি হয়েছে সাদা ভ্যালেন্টিনো হ্যান্ডব্যাগ।
ওয়ান শোল্ডার ফেদার দেওয়া আকর্ষণীয় আউটফিটে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন শেহনাজ গিল। সঙ্গে পায়ে ম্যাচিং জুতা।
‘ওয়েট লুক’ সাদা শাড়িতে আকর্ষণীয় জাহ্নবী কাপুর। মোহময়ী রূপে ধরা দিয়েছেন এই সুন্দরী।
কাটআউট ওয়ান শোল্ডার বডিকন গাউনে আবেদন ছড়াচ্ছেন মালাইকা অরোরা
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২: ০৪
