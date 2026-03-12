৫ লাখ টাকার প্যাস্টেল শাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে মালাইকা অরোরা

অভিনেত্রী কৃতিকা কুমাড়া এবং টেলিভিশন উপস্থাপক গৌরভ কাপুর-এর অন্তরঙ্গ বিয়ের সংবর্ধনা আয়োজন হয়েছিল মুম্বাইয়ের বান্দ্রায়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মালাইকা বেছে নেন প্যাস্টেল আভাযুক্ত একটি নকশাদার শাড়ি, যা পুরো আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে।
এই বিশেষ শাড়িটি এসেছে ডিজাইনার ব্র্যান্ড গৌড়ি অ্যান্ড নাইনিকা থেকে। ‘ল্যাটিস শাড়ি’ নামে পরিচিত এই পোশাকটির মূল্য প্রায় ৫ লাখ টাকা। নরম ডাস্ট-পিংক টিউল কাপড়ে তৈরি শাড়িটির বর্ডারে ছিল সোনালি স্ক্যালপড লেইসের সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি। আর শাড়ির পুরো অংশজুড়ে দেখা গেছে রঙিন ল্যাটিস নকশা—যেখানে সবুজ, নীল, গোলাপি, হলুদ ও কমলা রঙের সূক্ষ্ম সূচিকর্ম শাড়িটিকে করেছে প্রাণবন্ত।
এ ছাড়া সিকুইন ও ফুলের মতো বিডওয়ার্ক পোশাকটিতে যোগ করেছে হালকা ঝলক ও গভীরতা। মালাইকা শাড়িটি পরেছিলেন ঐতিহ্যবাহী ড্রেপিং স্টাইলে, যেখানে এমব্রয়ডারি করা আঁচল কাঁধ বেয়ে নেমে মেঝে ছুঁয়েছে—ফলে পোশাকের কারুকাজ আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
শাড়ির সঙ্গে তিনি পরেছিলেন একই রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ। ব্লাউজটিতেও ছিল লেইস ট্রিম এবং রঙিন ল্যাটিস এমব্রয়ডারি। গভীর ভি-আকৃতির নেকলাইন এবং ক্রপড কাট পুরো লুকে আধুনিকতার ছোঁয়া এনে দিয়েছে।
গয়নার ক্ষেত্রেও ছিল ভারসাম্যপূর্ণ নির্বাচন। মালাইকা পরেছিলেন কুন্দন চোকার নেকলেস, মানানসই দুল, কুন্দন কড়া এবং স্টেটমেন্ট আংটি—যা শাড়ির কোমল রঙের সঙ্গে সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছে।
চুল সাজানো হয়েছিল মাঝখানে সিঁথি করে টুইস্টেড লো বান স্টাইলে, যা পুরো সাজে যুক্ত করেছে স্বচ্ছন্দ আভিজাত্য। মেকআপেও ছিল সংযত কিন্তু উজ্জ্বল উপস্থিতি—ডিফাইন্ড ভ্রু, মভ-গোলাপি গ্লসি ঠোঁট, হালকা স্মোকি আইশ্যাডো এবং উজ্জ্বল হাইলাইটারের ব্যবহার তার লুককে করেছে পরিপূর্ণ।
সব মিলিয়ে মালাইকা অরোরার এই সফট প্যাস্টেল শাড়ির সাজ যেন দেখিয়ে দিল—উজ্জ্বল বা সাহসী রঙের বাইরেও সংযত আভিজাত্য কখনো কখনো আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।