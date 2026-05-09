ডায়েট নয়, পরিমিত খাবারেই ফিটনেস ধরে রাখেন তারা সুতারিয়া

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তারা সুতারিয়া জানান, তিনি কখনোই নিজেকে খাবার থেকে বঞ্চিত করেন না। পছন্দের স্ন্যাকস কিংবা ডেজার্ট সবই খান, তবে পরিমাণ বুঝে। তার ভাষায়, “খাবারের স্বাদ থেকে নিজেকে দূরে রাখার দর্শনে আমি বিশ্বাস করি না। যা ভালো লাগে, সেটাই খাই, তবে পরিমিতভাবে।”
দীর্ঘ শুটিং শিডিউলের ব্যস্ততার মাঝেও স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস ধরে রাখেন এই অভিনেত্রী। সেটে সবসময় সঙ্গে রাখেন স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস, যেমন বাদাম বা ফল। এতে দীর্ঘ সময় কাজ করলেও শরীর ভারী লাগে না, আবার শক্তিও পাওয়া যায়।
তবে খাবারের ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে বেশ কঠোর তারা সুতারিয়া। অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত বা প্রসেসড খাবার এড়িয়ে চলেন তিনি। কারণ এমন খাবার শরীরের জন্য একদমই ভালো না বলে মনে করেন অভিনেত্রী। তার পছন্দ টাটকা ও স্বাভাবিক স্বাদের খাবার।
মজার বিষয় হলো, ফিটনেস সচেতন হলেও নিজের “সুইট টুথ” লুকান না তারা। ডেজার্ট তার খুবই পছন্দের। পাশাপাশি মাঝে মাঝে প্রিয় চিপসের স্বাদও উপভোগ করেন তিনি। তবে সবকিছুই রাখেন নিয়ন্ত্রণ।
তারার মতে, ফিট থাকার জন্য কঠিন নিয়ম নয়, বরং দরকার নিজের শরীরের চাহিদা বোঝা এবং খাবারের সঙ্গে একটি স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক তৈরি করা। এই সহজ দর্শনই তাকে ব্যস্ত জীবনেও রাখছে প্রাণবন্ত ও ফিট।