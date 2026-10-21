লালপেড়ে সাদা শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর: পুজার সাজে নুসরাত জাহানের বাঙালিয়ানা

কখনো ধুনুচি হাতে উৎসবের ছন্দে, কখনো দেবীর সামনে ভক্তিভরে। দুই রূপেই তাঁর সাজে ফুটে উঠেছে বাঙালিয়ানা। শাড়ি, সোনার গয়না, লাল টিপ আর সিঁথির সিঁদুরে সাবেকি সাজকে আপন করে নিয়েছেন অভিনেত্রী।
সাদা জমিনে চওড়া লাল পাড়ের শাড়ি। ঘেরওয়ালা পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে ধরা পড়েছে নাচের ছন্দ। ধুনুচি হাতে ঘুরে দাঁড়ানোর মুহূর্তে সাদা কাপড়ের ঘের ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। লাল আর সাদার এই চেনা যুগলবন্দিতে নুসরাতের সাজে এসেছে উৎসবের উচ্ছ্বাস।
টকটকে লাল ব্লাউজে রয়েছে গলা ও হাতার কাছে সাদা সুতোর সূক্ষ্ম নকশা। শাড়ির সঙ্গে রঙের মিল যেমন বজায় রেখেছে, তেমনি সাজেও যোগ করেছে বাড়তি সৌন্দর্য। আঁচলের চওড়া লাল পাড়ের প্রান্তে ঝুলন্ত গোলাকার নকশা লুকটিকে দিয়েছে আলাদা মাত্রা।
নুসরাতের এই সাজের অন্যতম আকর্ষণ গয়না। গলায় সোনালি নকশার চোকারের নিচে মুক্তোর সারি, কানে সোনার ঝুমকো আর নাকে ছোট নথ। হাতে ভারী সোনার বালার সঙ্গে লাল চুড়ি সাজে এনেছে সাবেকি বাঙালি নারীর পরিচিত রূপ।
মেকআপে বাড়তি আড়ম্বর নেই। চোখে সরু উইংড লাইনার, ঠোঁটে হালকা নুড গ্লসি লিপস্টিক। কপালে লাল টিপ আর সিঁথিতে সিঁদুর সাজটিকে পূর্ণতা দিয়েছে। সামনের চুল কিছুটা তুলে পেছনে আটকানো, বাকি চুল আলগা ঢেউ খেলানো। সব মিলিয়ে সাজে রয়েছে স্বাভাবিক সৌন্দর্য আর উৎসবের আমেজ।
এই সাজে নুসরাতের উপস্থিতি অনেকটাই শান্ত ও স্নিগ্ধ। অফ-হোয়াইট জমিনে বড় বড় লাল নকশা, সঙ্গে লাল পাড়। শাড়ির বুননেই যেন ফুটে উঠেছে বাঙালিয়ানার চেনা ভাষা। জামদানি শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে পরেছেন একই ধরনের নকশা করা ব্লাউজ। শাড়ি ও ব্লাউজের নকশার সামঞ্জস্য পুরো সাজে এনেছে পরিপাটি ছোঁয়া।
এবার চুলে রয়েছে যত্ন করে বাঁধা খোঁপা। পাশে সাদা ফুলের গজরা। কানে সোনালি দুল, হাতে সোনার বালা, শাঁখা-পলা ও লাল চুড়ি। আঙুলে বড় সোনার আংটি গয়নার সাজে যোগ করেছে বাড়তি আকর্ষণ।
মেকআপেও সাবেকি ধারাই বজায় রেখেছেন নুসরাত। চোখে কাজল, কপালে বড় লাল টিপ আর সিঁথিতে সিঁদুর। অল্প সাজেই ফুটে উঠেছে উৎসবের আবহ। ধুনুচি হাতে প্রথম লুকের উচ্ছ্বাসের তুলনায় এই সাজে রয়েছে শান্ত, আটপৌরে বাঙালি নারীর মাধুর্য।
পুজোর সাজে সাদা-লাল বেছে নিলে আলাদা করে খুব বেশি কিছু ভাবতে হয় না। তবে পোশাকের সঙ্গে গয়না, মেকআপ ও চুলের সাজে সামঞ্জস্য থাকলে চেনা লুকও হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়।
ভারী সোনার গয়না পরলে মেকআপ হালকা রাখুন। এতে সাজে ভারসাম্য বজায় থাকবে। শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজ বেছে নিলে পুরো লুক দেখাবে গোছানো। আর চুলে সাদা ফুলের গজরা যোগ করতে পারে সাবেকি সৌন্দর্য।
ধুনুচি নাচের সময় ঘেরওয়ালা শাড়ি বা পোশাক বেছে নিলে ছবিতে আসতে পারে সুন্দর ছন্দ। অন্যদিকে, অষ্টমী বা নবমীর অঞ্জলির সাজে নকশা করা শাড়ি, লাল টিপ, সিঁদুর আর মানানসই গয়নাই যথেষ্ট। নুসরাত জাহানের দুই সাজ মনে করিয়ে দেয়, পুজোর ফ্যাশনে নতুনত্বের পাশাপাশি চিরচেনা বাঙালিয়ানার আবেদনও কখনো ফুরায় না।