উদয়পুরের রাজকীয় বিয়েতে দেশি গার্ল স্টাইলে জেনিফার লোপেজ

হলিউড তারকা জেনিফার লোপেজ শুধু তার উপস্থিতিই জানান দিলেন না, তিনি যেন পুরো বিয়ের আবহকে আরও উঁচুতে তুলে ধরলেন। মনীশ মালহোত্রার বিশেষভাবে তৈরি রোজ-গোল্ড কাটওয়ার্ক শাড়িতে তার লুক ছিল নিখুঁত এক ফিউশন। যেন বলিউডের ঐশ্বর্য আর হলিউডের সমকালীন গ্ল্যামারের মেলবন্ধন।
জেনিফার লোপেজের পরা শাড়ির রোজ-গোল্ড শিন ছিল আলোর মতো, যার একেক কোণে দেখা যায় একেক রশ্মির ঝলকানি। সিকুইন গ্রিড আর ক্রিস্টাল ফ্লোরালের সূক্ষ্ম কাজ শাড়িটিকে দিয়েছে আধুনিক, ভাস্কর্যময় এক আভা, আবার কারুশিল্পের সুক্ষতাও হারায়নি বিন্দুমাত্র। এসিমেট্রিক ড্রেপের কারণে শাড়িটি হয়ে উঠেছিল অর্ধেক গাউন, অর্ধেক দোপাট্টা। স্কাল্পটেড স্ট্র্যাপলেস বডিস তার সিগনেচার ফিগারকে আরও শার্প করে ফুটিয়ে তুলেছে।
লুকটি সম্পূর্ণ করেছে মনীশ মালহোত্রার এমেরাল্ড জুয়েলারি, কলারবোনে বসা স্টেটমেন্ট নেকলেস, এলিগ্যান্ট ড্রপ ইয়াররিংস ও ব্রেসলেট। রোজ-গোল্ডের উষ্ণতা আর এমেরাল্ডের গভীর সবুজ একসঙ্গে তৈরি করেছে উচ্চ ফ্যাশনের নান্দনিক ভারসাম্য। যে লুক সহজেই আন্তর্জাতিক স্টাইল ম্যাগাজিনের পাতায় জায়গা পেতে পারে।
২১ থেকে ২৩ নভেম্বরের তিন দিনের এই উদ্যাপনে উপস্থিত ছিলেন শিল্প, ব্যবসা, রাজনীতি আর বিনোদন জগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। আন্তর্জাতিক অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র ও বেটিনা অ্যান্ডারসন। বলিউড থেকেও হাজির ছিলেন তারকারা রণবীর সিং, শাহিদ কাপুর, জাহ্নবী কাপুর, কৃতি শ্যানন, করণ জোহর সহ আরও অনেকে।
মেহেন্দিতে নেচেছেন মাধুরী দীক্ষিত ও নোরা ফাতেহি, আর সার্ক দু সোলের পারফরম্যান্স পুরো আয়োজনকে দিয়েছে থিয়েটারের ছোঁয়া। আর সবশেষে জেনিফার লোপেজের স্টেজ পারফরম্যান্সের ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল।
লাক্সারি ওয়েডিং তো অনেকই হয়, কিন্তু হলিউড আইকন জেনিফার লোপেজ যখন মনীশ মালহোত্রার শাড়িতে উদয়পুরে উপস্থিত হন। সেটা শুধু একটি বিয়ের অংশ নয়, বরং এক আলোকিত ফ্যাশন-মুহূর্ত। রোজ-গোল্ডের উষ্ণ ঝিলিক আর আন্তর্জাতিক স্টার পাওয়ার, এই লুক নিঃসন্দেহে ২০২৫ সালের সবচেয়ে আলোচিত ফ্যাশন ইমেজগুলোর একটি হয়ে থাকবে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম