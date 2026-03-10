প্যাস্টেল লেহেঙ্গায় স্বপ্নিল সুহানা খান

অনুষ্ঠানের জন্য সুহানা বেছে নিয়েছিলেন বিখ্যাত ডিজাইনার অনামিকা খান্নার তৈরি একটি সূক্ষ্ম কারুকাজে ভরা লেহেঙ্গা। ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে আধুনিক সিলুয়েটের সঙ্গে মেলানোর জন্য এই ডিজাইনার দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত। সেই স্বাক্ষরধর্মী নকশার ছাপই দেখা গেছে সুহানার পোশাকে।
লেহেঙ্গার রঙ ছিল কোমল ব্লাশ পিংক, যা পুরো লুকটিকে দিয়েছে এক ধরনের রোমান্টিক ও স্বপ্নিল আবহ। ব্লাউজটি ছিল সুইটহার্ট নেকলাইন ও ছোট হাতার। এর ওপর জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বহুরঙা ফুলের সূচিকর্ম—যেখানে রয়েছে লাইলাক, নীল, সবুজ ও আইভরির নানা ধরনের রংএর মিশেল। যা তৈরি করেছে বসন্তের আবহ।
লেহেঙ্গার স্কার্টেও সেই একই ধরনের সূচিকর্মের ধারাবাহিকতা দেখা যায়। কাপড়ের ওপর ছড়িয়ে থাকা ফুল ও লতার নকশা পুরো পোশাকটিকে করে তুলেছে শিল্পিত ও প্রাণবন্ত।
পোশাকটির আরেকটি বিশেষ দিক ছিল এর হালকা ভলিউম। ভারী না হয়েও স্কার্টটি ছিল বেশ ফ্লুইড, ফলে হাঁটা বা নড়াচড়ার সময় পোশাকে তৈরি হচ্ছিল এক ধরনের ভাসমান সৌন্দর্য—যা বড় কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানের আনন্দঘন পরিবেশের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে যায়।
প্যাস্টেল গোলাপি লেহেঙ্গার সঙ্গে সুহানা জুড়েছিলেন উজ্জ্বল সূর্যালোকের মতো হলুদ একটি দোপাট্টা। এক কাঁধে ঢেলে রাখা এই দোপাট্টায় ছিল সোনালি জরির কাজ ও অলংকৃত বর্ডার। এর ফলে পুরো লুকটিতে যোগ হয়েছে রাজকীয় আভা এবং রঙের একটি সুন্দর বৈচিত্র।
এই লুকের স্টাইলিং করেছিলেন সেলিব্রিটি স্টাইলিস্ট অ্যামি প্যাটেল। পোশাকের সঙ্গে তিনি বেছে নিয়েছিলেন পোলকি ধাঁচের গয়না, যেখানে প্যাস্টেল রঙের পাথর বসানো ছিল। একটি স্টেটমেন্ট নেকলেস ও মানানসই দুল পুরো লুকটিকে আরও পরিপূর্ণ করে তোলে।
চুলে ছিল মাঝখান দিয়ে সিঁথি করা নরম ঢেউখেলানো স্টাইল, সঙ্গে ছোট গোলাপি ফুলের ক্লিপ। মেকআপও ছিল খুবই হালকা—স্বাভাবিক ত্বকের আভা বজায় রেখে। একটি সাধারণ আংটি দিয়ে সম্পূর্ণ হয় তার সাজ।
সব মিলিয়ে সুহানা খানের এই লুক ছিল তরুণসুলভ, রোমান্টিক এবং পরিমিত সৌন্দর্যের এক নিখুঁত উদাহরণ—যেখানে কতুর কারুশিল্পের সঙ্গে মিশেছে স্বাভাবিক, সহজাত আভিজাত্য।
বিয়ের অতিথি হিসেবে আধুনিক ফ্যাশনের যে নতুন ভাষা তৈরি হচ্ছে, সুহানা খানের এই প্যাস্টেল লেহেঙ্গা সেই ধারারই এক সুন্দর প্রতিফলন।